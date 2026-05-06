De deuren zijn nog maar net open, maar voor Fleurie van de Pas (26) en Kevin van de Ven (30) voelt restaurant Samen in Oisterwijk nu al als hun eigen plek. Het horecapaar, dat bijna vijf jaar samen is, zette begin dit jaar de stap naar een eigen zaak. Hoe zijn de eerste maanden verlopen?

Tijdens een rondleiding door het restaurant laten ze zien wat er de afgelopen tijd allemaal is veranderd. Zo had de keuken voorheen maar één uitgiftepunt, inmiddels is die verbouwd tot een open keuken. „Het is fijn om te weten wat voor publiek je hebt en te zien wat er op de vloer gebeurt”, vertelt Kevin aan het Brabants Dagblad. Binnen en op het terras is plek voor ongeveer 150 gasten.

Niet alles ging vlekkenloos

Niet alles verliep zonder problemen. Toen ze de pvc-vloer wilden vervangen, bleek dat ook de twee lagen daaronder eruit moesten om de nieuwe vloer vlak te kunnen leggen. „Toen stonden we wel even met onze handen in het haar”, zegt hij.

De spoelkeuken verhuisde van de hoofdkeuken naar een aparte ruimte achterin. „Dit was logistiek gezien beter met het aantal zitplaatsen. En voordeel is dat onze medewerkers lekker een muziekje kunnen luisteren tijdens het werk”, zegt Kevin. Op advies van de brandweer werd het restaurant uitgebreid met nooddeuren die altijd van binnenuit geopend kunnen worden.

Droom om eigen restaurant te beginnen

Fleurie is opgegroeid in Oisterwijk en werkte onder andere vier jaar als bedrijfsleider bij Ome Jan. Ze tipte haar vriend Kevin, met wie ze eerder samenwerkte in een sterrenrestaurant, om daar als chef-kok te komen werken. „We hebben het toen met de eigenaren gehad over het overnemen van dit restaurant, maar zij wilden het zelf voorlopig nog blijven doen.”

Het stel besloot daarom niet langer te wachten en zelf op zoek te gaan naar een locatie. Na een mooie reis naar Zuid-Afrika begon de zoektocht die uiteindelijk uitkwam bij het pand van het voormalige Italiaanse restaurant Di Piú aan De Lind 63.

Shared dining met invloeden uit wereldkeuken

Het concept van Samen is shared dining met invloeden uit de wereldkeuken. Dat betekent dat er wat kleinere gerechten worden geserveerd om te delen. Voor de ingrediënten werken ze samen met lokale ondernemers zoals ‘t IJsboerinneke uit Moergestel met zelfgemaakt ijs, vlees van boerderijwinkel Broeders en kazen van Guillaume uit Berkel-Enschot. Populaire gerechten zijn tot nu toe de kalfswang, de cheesecake en de wentelteefjes.

„Op 2 maart hebben we een proefdag gedraaid voor familie en vrienden en op 4 maart zijn we opengegaan voor het publiek. Zo konden we nog een aantal dingen finetunen”, legt Fleurie uit. „Onze medewerkers kregen vooraf een taptraining van de drankenleverancier en onze wijnleverancier heeft uitleg gegeven over de wijnen die wij serveren”, vult Kevin aan.

Personeelsbezetting binnen drie weken geregeld

Samen werkt met een jong team van 29 mensen tussen de 15 en 30 jaar. Waar andere horecaondernemers soms moeite hebben om personeel te vinden, stroomden de sollicitaties bij Samen binnen. „We hadden de personeelsbezetting binnen drie weken geregeld”, meldt Kevin.

„Ik vind het heel leuk om jongeren te motiveren. Bij Ome Jan heb ik jongeren begeleid met een rugzakje, dat vond ik heel interessant en waardevol”, legt Fleurie uit.

Samen met het personeel

Fleurie en Kevin openen en sluiten de zaak samen met het personeel. „We zorgen dat niemand ‘s avonds alleen nog de laatste afwas staat weg te werken. Het is onze filosofie dat we met zijn allen afsluiten”, zegt Kevin.

„Het is fijn dat iedereen op korte termijn zichzelf kan zijn. En dan zien we gekke dansjes of horen bijzondere verhalen bij de naborrel. Dat is mooi om te zien”, vertelt Fleurie lachend.

Dit artikel is geschreven door Marieke van Gompel voor het Brabants Dagblad.