Ondanks dat vrouwen nog altijd flink in de minderheid zijn binnen de Nederlandse IT-sector, bewijst het Westlandse Jem-id dat het anders kan. Waar het landelijke gemiddelde op 19 procent ligt, bestaat maar liefst 32 procent van het team uit vrouwen. En dat is best bijzonder, leggen Michelle, Sofie, Rosa en Natalie uit.

IT alleen voor mannen? Bij dit bedrijf is één op de drie medewerkers vrouw

Lees verder onder de advertentie

Jem-id uit Honselersdijk ontwikkelt software voor de AGF- en sierteeltsector. Met een filmpje op social media met het bekende nummer Girls just wanna have fun trokken ze aandacht voor het bovengemiddelde percentage vrouwen in hun bedrijf. In de video zijn de jaartallen te zien waarop de dames in dienst zijn gekomen. Zo zie je de groep vrouwen vanaf 1997 steeds harder groeien. In de afgelopen vijf jaar is de groep het hardste gegroeid.

Veel mensen denken bij de IT-sector meteen aan beroepen waarvoor je veel moet rekenen of heel technisch moet zijn, horen de vrouwen vaak. „Als ik met vrienden over Jem-id praat dan merk je dat ze denken dat je de software maakt”, vertelt Sofie de Zeeuw in het AD. „Er is weinig kennis over alle dingen die in een IT-bedrijf gebeuren. Mensen denken dat je alleen programmeert, het stereotype IT-er.”

Jem-id werkt samen met de tuinbouwsector

Veel dames komen uit de regio en hebben vroeger als bijbaan in de kassen gewerkt. „We werken veel samen met de tuinbouwsector”, zegt Michelle Vijverberg. Ze werkt als business consultant. „Omdat je als Westlander vroeger zelf ook in de kassen hebt gewerkt, is het misschien makkelijker instappen. Je weet hoe het er aan toe gaat en wat kwekers nodig hebben. Ook als je geen IT-achtergrond heb kan je veel kennis opdoen. Door te praten met de ontwikkelaars over het product. In contact met klanten moet je de techniek ook goed kunnen uitleggen.”

Lees verder onder de advertentie

Langzamerhand verschuift de focus binnen de IT-sector ook richting vrouwelijke medewerkers. Het aantal vrouwen in technische beroepen neemt al een aantal jaar langzaam toe. Met een nationale dag probeert de branche meer vrouwen te stimuleren om in de IT-sector te komen werken.

Het is een dynamische sector waarin je altijd wat nieuws kan leren. Dat is wat werken in IT leuk maakt Rosa Evasari Jem-id

Rosa Evasari werkt als data-analist voor het softwarebedrijf. „Aan de TU Delft heb ik engineering gestudeerd, een studie met voornamelijk mannen. Nadat ik een tijd bij een zonnepanelenfabrikant had gewerkt, ben ik op zoek gegaan naar een IT-opleiding. Toen kwam ik een opleiding tegen die zich richtte op vrouwen in de IT en aanmelden aanmoedigde. Het is een dynamische sector waarin je altijd wat nieuws kan leren. Dat is wat werken in IT leuk maakt.”

Lees ook: Vacature Upfront oogst lof én kritiek: ‘Je hoeft geen ervaring te hebben. Opleiding boeit ook niet’

Lees verder onder de advertentie

„Eigenlijk is er van oudsher in Nederland al het beeld van mannen in technische beroepen”, beaamt Marjorie Woudenberg, oprichter van Vrouwen in de Techniek. „Vroeger was er een sterke stereotypering voor mannen- of vrouwenopleidingen. De beeldvorming over werken in techniek, opvoeding en reclames van vroeger zorgen ervoor dat het aantal vrouwen in de techniek maar langzaam stijgt.”

Groot tekort aan technisch opgeleide mensen

Vrouwen in de Techniek wil breder bekend maken wat er allemaal mogelijk is in de technische sector, vertelt Woudenberg. „Diversiteit en inclusie van vrouwen staan bij ons hoog in het vaandel. Er zijn veel verschillende richtingen en er zijn allerlei talenten nodig. Er is een groot tekort aan technisch opgeleide mensen op de arbeidsmarkt.”

Het is van belang dat het aantal vrouwen in de techniek toeneemt omdat verschillende perspectieven en inzichten behulpzaam kunnen zijn Marjorie Woudenberg Vrouwen in de Techniek

„Het is van belang dat het aantal vrouwen in de techniek toeneemt omdat verschillende perspectieven en inzichten behulpzaam kunnen zijn. Wanneer er vanuit één doelgroep of leeftijdscategorie wordt ontwikkeld dan is de techniek misschien niet altijd bruikbaar voor anderen. In een branche waarin veel gemaakt wordt, zijn inzichten van een andere doelgroep essentieel.”

Lees verder onder de advertentie

Aanwezigheid van vrouwen spreekt solliciterende vrouwen aan

Jem-id zoekt overigens niet actief naar vrouwen, als er vacatures zijn. „Het draait ons als team om je competentie en je persoonlijkheid”, zegt Natalie Hoogervorst die de marketing doet voor het bedrijf. „Mannen en vrouwen brengen vaak andere dingen met zich mee. Ik denk dat de aanwezigheid van veel vrouwen in het bedrijf solliciterende vrouwen wel aanspreekt. En we hebben vaker sollicitanten die via een kennis van de functie hebben gehoord; vrouwen trekken andere vrouwen aan.”

Lees ook: Een uitdrukkingsloze ‘gen Z-stare’ van personeel: hype of communicatief onvermogen?