De personeelstekorten zijn structureel en dat vraagt om een andere manier van kijken, aldus het SCP. In sectoren als de zorg, kinderopvang en schoonmaak - waar parttime en flex de norm waren - verschuift de praktijk naar grotere contracten en meer vaste dienstverbanden. Niet omdat het werk ineens anders is, maar omdat werknemers niet meer genoegen nemen met minder.

Krapte zorgt voor meer zekerheid werknemers

Vooral vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond krijgen nu vaker zekerheid. Eerder kregen juist zij vooral tijdelijke of kleine banen – vaak omdat werkgevers aannamen dat dat het beste paste. De krapte laat zien: het loont om die aannames los te laten.

Veel mensen willen meer uren en zekerheid, maar denken dat het niet loont. Als werkgever kun je dat misverstand wegnemen

Werkgevers zeggen in interviews dat ze bewust meer uren en zekerheid aanbieden en dat veel medewerkers daar graag op ingaan. Ook blijkt uit het onderzoek dat bestaande werknemers vaak best meer willen werken, zolang daarover het gesprek wordt gevoerd, en het financieel uit kan.

Wat dit betekent voor jou als werkgever

Veel werknemers willen meer uren en meer zekerheid, maar denken vaak dat het financieel niet loont. Als werkgever kun je dat misverstand wegnemen én daar zelf van profiteren. Zeker in sectoren met structurele tekorten blijkt maatwerk ineens wél mogelijk. Dit zijn kansen die je nu kunt benutten:

Wat kun je zelf doen? Kijk kritisch naar je aannames, vacatures en gesprekken met personeel. Veel knelpunten zijn oplosbaar als je weet wat medewerkers écht willen: • Check je vacatureteksten

Bied je alleen parttime ‘omdat dat nou eenmaal zo is’? Pas je aanbod aan.

• Voer elk jaar het urengesprek

Vraag medewerkers of ze meer willen werken. Wensen veranderen.

•Gebruik tools zoals de WerkUrenBerekenaar

Laat zien wat uitbreiding oplevert.

• Stap af van aannames

Voor jongeren is flexwerk geen voorkeur, maar vaak de enige ingang.

• Kijk breder bij werving

Statushouders en zij-instromers kunnen prima instappen.

• Zit je vast aan cao-afspraken?

Zoek de ruimte in extra’s zoals opleiding, vervoer of roosterflexibiliteit.

Het grote verschil met een paar jaar geleden: werknemers kunnen kiezen. En dat geldt ook voor jou. Ondernemers die wél zekerheid bieden, trekken nu mensen aan die elders blijven hangen in flex of deeltijd.

Loyaliteit en inzet

Het onderzoek laat zien dat wie vaste grond onder de voeten biedt, daar loyaliteit en inzet voor terugkrijgt. In een tijd waarin werven lastig is, kan dat precies het verschil maken. En met de aangekondigde Wet meer zekerheid flexwerkers in aantocht, beweegt de wetgever met je mee.

De arbeidsmarktkrapte is dus lastig, maar tegelijkertijd een moment om het anders te doen.

