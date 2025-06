Het aantal werkenden dat zegt zich goed te voelen en te floreren op het werk is in vergelijking met vorig jaar gedaald van 31 naar 23 procent. Goed nieuws, maar toch is er nog veel werk aan de winkel voor werkgevers.

Medewerkers die floreren hebben een hoge mate van werkplezier, zijn meer betrokken, productiever en minder snel geneigd een andere baan te zoeken. Werkenden in de leeftijd van 18 tot 26 jaar scoren hier met 15 procent het laagst op.

Dat blijkt uit het wereldwijde People at Work 2025-onderzoek van het onderzoeksinstituut van ADP, een wereldwijde technologieleverancier van HR- en payrolloplossingen.

Minimaal tweemaal per week stress op werk

Meer dan één op de vier werkenden (26 procent) in ons land ervaart minimaal twee keer per week stress op het werk. Nederland behoort tot de landen met het laagste percentage chronische stress. Vorig jaar was 11 procent van de werkenden dagelijks gestrest, maar nu is dat gedaald tot 5 procent.

Wereldwijd neemt de frequentie van stress overigens wel af sinds de coronapandemie voorbij is. In 2021 gaf 19 procent van de werknemers aan dagelijks stress te ervaren. Dit cijfer is inmiddels op mondiaal niveau gedaald naar minder dan 8 procent.



Gebrek aan vertrouwen op de werkvloer kan ook invloed hebben op hoe iemand zich in zijn werk voelt Nela Richardson ADP

Gevoelens van beperkte vrijheid en flexibiliteit

Afname van de stressfrequentie op het werk betekent overigens niet automatisch dat werknemers floreren in hun werk. „Andere factoren als gevoelens van beperkte vrijheid en flexibiliteit, gebrek aan vertrouwen op de werkvloer, kunnen ook invloed hebben op hoe iemand zich in zijn werk voelt”, legt hoofdeconoom Nela Richardson van ADP uit.

Flexibele werktijden en thuiswerk

Ook blijkt dat werkenden die het gevoel hebben dat ze doorlopend gecontroleerd worden door hun manager 3,3 keer minder kans maken om zich goed te voelen in hun werk. Min of meer hetzelfde geldt voor medewerkers die het idee hebben dat zij veroordeeld worden door gebruik te maken van flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels thuis of elders te werken.

Bijna één op de drie werkenden in Nederland geeft aan daadwerkelijk het gevoel te hebben gecontroleerd of veroordeeld te worden.