Drie vrouwen, van wie twee met een corporate achtergrond bij Shell, openen dit jaar een high-end boutique-gym: een gym met alles onder één dak. Ondanks dat hun crowdfunding is afgesloten zonder dat het benodigde bedrag werd behaald, gaat de gym in Rotterdam er komen. ‘Het eerste jaar spelen we break-even, daarna gaan we geld verdienen.’

Per september zegt Kinga Kalkman haar vaste baan bij Shell op om zich volledig te storten op de onderneming. ,,Als ik het nu op mijn 45ste niet doe, dan doe ik het nooit meer. Natuurlijk is dat heel spannend, je zegt een vaste baan met zekerheid op voor het onbekende. We hebben goed onderzoek gedaan, met de juiste adviseurs gesproken en het plan klopt gewoon. Met gezonde spanning heb ik deze weloverwogen keuze gemaakt.”

Ze kwam met collega Soraya Groenevelt en pilatesdocent Nikky Terpstra op het idee voor een boutique-gym in Rotterdam toen ze brainstormden over wat ze nodig hadden in de sport. Ze bundelden hun krachten. „Je ziet bij sportscholen kwaliteit en persoonlijke aandacht verloren gaan. We geloven in een plek waar je wél gezien wordt, waar trainers vakmensen zijn, waar voeding direct beschikbaar is na je training, en waar sport, ontspanning en verbinding elkaar versterken. En waar je kinderen ook nog eens welkom zijn.”

Bij Two.22 studio kun je terecht voor reformer pilates, hyrox, hitt, barre en pilates. Er is een centrale plek, de huiskamer, waar je koffie kunt drinken, want kunt eten en proteineshakes kunt bestellen. Ook is er kinderopvang voor ouders van jonge kinderen.

245.000 euro aan investeringen voor Two.22 studio

Uit hun zakelijke- en privénetwerk hebben de vrouwen twee grote investeerders gevonden die een fors bedrag investeren in de gym. Via crowdfunding liep er nog een funding. Ze wilden minimaal 280.000 ophalen, slechts 32 procent werd bereikt. Zondag 27 juli sloot de crowdfunding.

Balen, maar Kinga, Soraya en Nikky geven niet op. „Vakantietijd helpt niet mee. Misschien hadden we het beter in april kunnen lanceren. Het lastige aan de term ‘crowdfunding’ is dat er een associatie is met sponsoring, alsof er een blinde vlek is voor de rente en aflossing die ertegenover staat. We hebben dit vaak moeten uitleggen. En ons hele plan vertellen bij een koffie of lunch is veel nuttiger dan een mail of video op Instagram.”

De marges op sport zijn hoog. En we hebben ook inkomsten door onze horeca, workshops en opvang

In totaal is er 245.000 euro aan toezeggingen en met dit bedrag kan Two.22 studio worden geopend. „De huur voor ons pand is een ton per jaar. De renovatie kost dat ook. Het eerste jaar hoeven we de investeerders nog niet terug te betalen. Na drie maanden renoveren kunnen we open. Nikky is momenteel al pilatesinstructeur in Rotterdam en kent de doelgroep heel goed. Zo kunnen we een perfecte marketing campagne inrichten.’’

„We verwachten dat we het eerste jaar niet volledig betalende mensen hebben. We maken gebruik van Classpass (een maandelijkse abonnementsdienst die toegang biedt tot het grootste fitness- en wellnessplatform ter wereld, red.) en geven gratis proeflessen weg. Het eerste jaar spelen we dan break-even. Het tweede en derde jaar gaan we pas echt geld verdienen. De marges op sport zijn hoog. En we hebben ook inkomsten door onze horeca, workshops en opvang.”

Huurcontract van het pand is getekend voor de boutique-gym

Het huurcontract voor het pand aan de Goudse Wagenstraat in Rotterdam is getekend, wel onder voorbehoud van financiering. Zodra de gym open gaat is er meteen 100 uur aan lessen van trainers beschikbaar. Een introductiepakket voor Two.22 studio start vanaf 60 euro per maand.

Deze winter opent de gym de deuren. Plannen hebben de vrouwen nog genoeg. „Er zijn al aanvragen uit andere steden. Onze ambitie stopt niet bij Rotterdam. En met sport is er nog zoveel mogelijk, denk aan workshops over voeding of mentale kracht maar ook een pilates-retreat. Er zijn nog kansen zat.”

