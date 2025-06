Jongeren willen vrijheid, werkgevers willen groei: ‘Jonge werknemer heeft minder hart voor de zaak’

Lees verder onder de advertentie

We vinden een goede werk-privébalans bijna allemaal belangrijk, blijkt uit nieuw onderzoek dat Ipsos I&O deed onder 2.127 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Werknemers van 18 tot en met 34 jaar hechten er het meeste waarde aan, schrijft het AD.

Privéleven te belangrijk

Dat zorgt voor irritatie bij veel werkgevers. Naast een onderzoek onder een grote groep werkenden, bevroeg Ipsos ook nog eens 336 ondernemers met personeel. Zes op de tien werkgevers vinden dat jonge werknemers hun privéleven te vaak vooropstellen. Nog eens 59 procent heeft het idee dat jongeren niet bereid zijn fulltime te werken.

Daar heb je bevlogen mensen voor nodig en in hun beleving heeft de jonge werknemer wat minder hart voor de zaak Peter Kanne Ipsos I&O

„Ze zijn duidelijk kritisch op jonge werknemers. Uit de onderzoeksresultaten proef je de irritatie”, zegt senior onderzoeker Peter Kanne van Ipsos I&O. „Dat is best te begrijpen: deze ondernemers hebben een bedrijf te runnen en willen blijven groeien. Daar heb je bevlogen mensen voor nodig en in hun beleving heeft de jonge werknemer wat minder hart voor de zaak.”

Maar Kanne vraagt zich wel af of die frustratie van (vaak oudere) werkgevers constructief is. „Je mag kritiek hebben op jonge mensen, maar het zijn wel de medewerkers van de toekomst. Die moeten we op een andere manier benaderen.”

Jongeren en werk-privébalans: niet van 09.00 tot 17.00 uur

Daar is Ingrid van Tienen, directeur talentontwikkelaar bij Ormit Talent, het mee eens. „Wij richten ons op pas afgestudeerden en deze groep zegt juist: we zijn trots op hoe we naar de wereld kijken. Ze kijken een stuk flexibeler naar werk, vinden dat een werkdag niet per se van 09.00 tot 17.00 uur hoeft te duren. En daar moeten we rekening mee houden.”

Dit alles hoeft echt niet te betekenen dat jongeren minder loyaal zijn, zegt Van Tienen. Ook heeft deze groep volgens haar niets tegen hard werken. „Ze willen dat best als een deadline gehaald moet worden, als het maar niet structureel gebeurt. En als ze de overwerktijd maar mogen compenseren wanneer het hun past. Ze zijn heel erg van het duurzaam volhouden van werk; dat is een heel andere benadering dan hun ouders, die werk altijd centraal stelden.”

Jongeren overschatten zichzelf soms

Ook zegt een aantal werkgevers dat jongeren zichzelf snel overschatten. Dat herkent Van Tienen. „Ze zijn misschien wat ongeduldig, denken als ze iets twee keer hebben gedaan ‘ik beheers het nu wel’ en onderschatten de toegevoegde waarde van ervaring.’’

Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft de groep jonge werkenden wel de luxe om eisen te stellen aan hun werk. Ruim de helft van de ondernemers uit het onderzoek zegt dat deze eisen soms te hoog zijn, zeker op het gebied van salaris.

Minder plichtsbesef

Dat ongeduld speelt een rol in het hele leven van jongeren. Ze willen een goede baan, een rijk sociaal leven, ze moeten naar de juiste zomerfestivals, de leukste restaurants bezocht hebben, net als alle hippe, verre landen.

Iedere generatie vindt zichzelf weer net iets belangrijker dan de vorige Peter Kanne Onderzoeker Ipsos I&O

Kanne: „En ondertussen worden ze continu afgeleid door hun telefoon, door alle groepen en netwerken waar ze in zitten. Dat maakt dat hun leven niet in balans is, je kunt niet overal evenveel energie in steken.”

Generatiekloof op de werkvloer

Dit raakt volgens Kanne een andere trend die zichtbaar is onder Nederlanders: we zijn steeds meer voor onszelf gaan leven. „Iedere generatie vindt zichzelf weer net iets belangrijker dan de vorige en daardoor hebben we ook minder plichtsbesef.” Dat heeft alles te maken met groeiende welvaart. De jongste generaties hebben niets anders dan goede tijden gekend.

43 procent van de werkgevers denkt dat de algehele houding van jonge werknemers daardoor tot irritaties leidt bij hun oudere collega’s. Een kanttekening: 80 procent van de ondernemers uit het onderzoek is 50 jaar of ouder.

Begrip van oudere werknemers

Maar, de gemiddelde werkgever heeft niet alleen maar wat aan te merken op het jonge personeel. Oudere werknemers worden als minder flexibel en kneedbaar gezien. 35 procent van de werkgevers geeft aan dat deze groep minder openstaat voor nieuwe manieren van werken. Jonge werkenden staan daar wél voor open. Ze zijn opgegroeid met technologie, willen graag leren en brengen volgens ondernemers veel innovatie met zich mee.

Van Tienen: „Hun creativiteit is echt heel fijn. Bovendien zijn ze gewend om met veranderingen om te gaan, mede door de coronacrisis; ze passen zich makkelijk aan. We zouden dit soort vooroordelen over elkaar moeten bespreken.’’

Dit onderstreept Kanne: „Ik werk alleen maar met jonge mensen, die zien hun werk gewoon anders. Daar moeten oudere werknemers begrip voor leren hebben.”

