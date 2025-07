Van stellingkast tot megawebshop: hoe Anneke en Sjoerd de brommerwereld veroveren

Duizenden brommeronderdelen vliegen wekelijks de deur uit bij Puchshop in Wageningen. De webshop van Anneke en Sjoerd van der Zee werd ’s werelds grootste leverancier voor merken Puch en Tomos. Wat begon met een paar stellingen in een drukkerij, groeide uit tot het epicentrum van de cultbrommer.

Wie Puch of Tomos zegt, roept beelden op van glimmend chroom, mengsmering in de tank en een brommer die je met een ferme trap tot leven wekt. Knetteren door de straat, sleutelen in de schuur. In de jaren 70 en 80 niet weg te denken uit het straatbeeld, tegenwoordig vrijwel verdwenen, schrijft De Gelderlander.

Maar onder liefhebbers zijn de merken springlevend. Aan de rand van Wageningen runnen Sjoerd en Anneke van der Zee een webshop die is uitgegroeid tot de grootste ter wereld in onderdelen voor deze klassieke brommers.

We hebben een grote community waarmee we die liefde voor de brommer delen Sjoerd van der Zee Puchshop

„We zijn geen liefhebbers die toevallig een webshop zijn begonnen”, zegt eigenaar Sjoerd van der Zee. „We zijn een e-commercebedrijf met een duidelijke koers. En een grote community waarmee we die liefde voor de brommer delen.”

Van drukkerijkast tot tienduizend orders per maand

De tussenverdieping in het pand is pas net klaar, maar ook die staat inmiddels vol stellingkasten. Banden, frames, stuurdelen, remhendels, uitlaten, pakkingen en veertjes tot in het kleinste detail. Alles wat je nodig hebt om een Puch of Tomos te laten rijden.

De oorsprong ligt in 2008. Toen begon oprichter Chris Snijder in de hoek van zijn drukkerij onderdelen te verkopen. „Een paar kasten, af en toe een ordertje”, vertelt Sjoerd. „Alleen voor Puch.”

Er kwam een webshop, de vraag groeide, de dozen stapelden zich op. Van der Zee, toen nog makelaar, raakte betrokken als adviseur. „Chris was een echte liefhebber. Maar hij merkte: dit wordt me te groot, ik raak het plezier kwijt. Hij zei letterlijk: ‘Ik sta ermee op en ga ermee naar bed’.”

Puchshop in Wageningen. Foto: Herman Stöver

In 2021 namen Sjoerd en zijn vrouw het bedrijf over. Dat ging niet over één nacht ijs, benadrukt hij. „We moesten een groot bedrag bij de bank lenen. Als het mis zou gaan, waren we alles kwijt. Maar we hadden vertrouwen: in het concept, in elkaar, in de markt.”

We moesten een groot bedrag lenen. Als het mis zou gaan, waren we alles kwijt Sjoerd van der Zee Puchshop

Dat vertrouwen bleek terecht. Nu zijn er 27 mensen in dienst en verstuurt Puchshop zo’n tienduizend pakketjes per maand. „We zijn gaan bouwen en investeren. In mensen, in marketing, in automatisering. Sindsdien is het alleen maar harder gegaan.”

Webshop met wereldbereik

Bestellingen komen uit heel Europa, maar ook uit Amerika en Azië. „Scandinavië is echt een brommerbolwerk”, zegt Sjoerd.

Nieuwe producten worden automatisch gefotografeerd, toegevoegd aan de webshop en verwerkt. „Vroeger deden we dat nog met een camera op een statief. Duurde uren.”

De marketingafdeling, boven in het pand, draait net zo hard. Met drie medewerkers en een stagiair wordt dagelijks content geproduceerd: van sleuteltutorials en uitlegvideo’s tot informatieve clips en acties. „We willen het leuk maken. Mensen dingen uitleggen en leren.”

Die aanpak slaat aan. Bijna 50.000 volgers op Instagram, 25.000 op Tomoshop. „Het is een niche, maar we zijn er wel de grootste in. En doordat het wereldwijd is, blijft het groeien.”

‘Misschien krijgen we wel ruzie’

Wie bij Puchshop binnenloopt, merkt: het magazijn draait als een geoliede machine. En de motor daarachter is zijn vrouw Anneke, benadrukt Sjoerd.

„Toen we het overnamen, zei ze: ‘Ik weet niet of ik de hele dag met jou kan werken. Misschien krijgen we wel ruzie.’ Ik dacht: of we zijn over een jaar gescheiden, of het wordt een succes. Gelukkig werd het dat laatste.”

Mijn vrouw runt nu het hele magazijn, samen met een fantastisch team Sjoerd van der Zee Puchshop

Wat begon met twee dagen in de week, werden er al snel zes. „Ze runt nu het hele magazijn, samen met een fantastisch team. Dat doet ze fantastisch. Ze zorgt voor teamspirit, structuur, positiviteit. Alles liep beter sinds haar komst.”

Sjoerd glimlacht. „Ik zit meestal op een kruk, zij is fysiek in touw. Daardoor kan ik me richten op verkoop, marketing, strategie. Zonder haar was dit bedrijf er nooit zo gekomen.”

Nog net genoeg ruimte in Wageningen

De loods in Wageningen groeit inmiddels uit z’n voegen. Met de overname van een deel van het naastgelegen pand en de extra verdieping hebben ze er zo’n 300 vierkante meter bij. Voorlopig genoeg.

Maar niet voor lang, vermoedt Van der Zee. „Als we nog verder willen groeien, dan zullen we over een paar jaar een nieuwe locatie moeten zoeken. Misschien zelfs buiten Wageningen. Dan moeten we naar 3000 vierkante meter toe.”

De jongste medewerker van het bedrijf, Thijs, bezig met het gereedmaken van een online bestelling. Foto: Herman Stöver

Die ruimte is nodig om nieuwe merken aan te kunnen, zoals Honda, Sachs en Simson. „Veel universele onderdelen hebben we al. Banden, olie, verlichting. Maar voorlopig focussen we ons nog op de groei van Puch en Tomos.”

Nieuwe generatie

Wat gebleven is, is de liefde voor de brommer. Niet in romantische zin, maar in enthousiasme. Dat zit ’m in de klanten, die soms hun pakketje liever zelf ophalen.

Of in Thijs, een 14-jarige zaterdaghulp uit Achterberg. „Die is echt gek van Tomos. Heeft er drie thuis staan, waarmee hij door het weiland scheurt. Voor hem is het bedrijf net een snoepwinkel.”

Niet toevallig de grootste

Op Puch en Tomos zijn ze wereldwijd marktleider. En dat is geen toeval. „We hebben vanaf het begin keuzes durven maken. Gaan voor sublieme service en marketing. We investeren veel in zichtbaarheid: op sociale media via video’s, maar ook op evenementen. Willen aanwezig zijn, mensen het gevoel geven dat ze bij ons horen. Dat betaalt zich nu uit.”

Sjoerd kijkt vooruit, niet vaak achterom. Maar soms staat hij even stil. „We hadden nooit kunnen bedenken dat we hier nu zouden staan. Het was spannend, zwaar soms. Maar het werkt. Daar zijn we trots op.”

Over vijf jaar? „Dan zal je het bedrijf niet meer herkennen. En dat is precies de bedoeling.”

