Onherkenbaar: het nieuwe Hotel Zaltbommel-A2

Eén stap over de nog stoffige drempel van het nieuwe Hotel Zaltbommel-A2 en je ziet het meteen: de familie Van der Valk houdt niet van half werk. Van de gedateerde erfenis van vorige uitbaters Golden Tulip, Regardz en Apollo is niets, maar dan ook werkelijk niets meer over, schrijft het Brabants Dagblad.

Weg met het maïsgeel, het oranjebruin, het gestreepte behang en al die hokjes en zaaltjes. Het gebouw is vanbinnen compleet gestript en vervolgens weer opgebouwd.

SmaakvolDe verbouwing is nog in volle gang, maar je hebt niet veel fantasie nodig om te zien hoe het straks gaat worden: open, smaakvol, modern en warm. Het interieur is tot in de kleinste details ontworpen door Marijke Heinrichs- van der Valk, die samen met haar man de nieuwe vestiging in Zaltbommel gaat runnen. Zij heeft niets aan het toeval overgelaten. De lobby, de loungebar, het restaurant, de kamers en de zalen hebben allemaal een eigen look, maar passen toch bij elkaar.

Een kamer in het nieuwe hotel (tekst gaat verder onder foto)

De open keuken, door Van der Valk 'Live Cooking' genoemd, is de blikvanger op de begane grond. Vanuit het restaurant zien de gasten straks de koks aan het werk. Chef-kok Alexander glimt net zo hard als al het roestvrij staal. "Het is geweldig dat ik in zo'n keuken aan de slag mag."

Nog een paar weken, en dan vertrekken de werklui uit het nieuwe Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2. Een exacte datum is niet bekend, maar nog dit jaar gaat het complex open. Een kamer reserveren kan vanaf 2 januari.

Chef-kok Alexander probeert de nieuwe, open keuken uit