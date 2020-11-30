Stedin ondersteunt jonge werkzoekenden

Jongeren die een extra steuntje nodig hebben aan een baan helpen. Dat doe je niet alleen voor de werkzoekenden, maar ook voor je eigen bedrijf én voor de maatschappij, stelt Marloes van Diffelen van Stedin. ,,We krijgen er superloyale werknemers voor terug.”

Ben jij ook een werkgever met een sociaal hart? Meld je aan op www.de100vansander.nl

Van Diffelen, teamleider Service Team Operations, is trots op ‘haar’ jongens en meisjes die onder extra begeleiding een opleiding volgen tot assistent monteur gas of elektra. Het opleidingstraject van Stedin is erop gericht om jongeren de zekerheid van een baan te bieden. ,,Het gaat specifiek om de doelgroep uit de Participatiewet; onder andere mensen die van de praktijkschool komen”, vertelt Van Diffelen. ,,We laten de jongeren rustig wennen aan een werkritme. Op tijd komen, je aan afspraken houden… Daar beginnen we mee. Zo zetten we steeds een stapje verder.”

De 100 van Sander

Stedin was een van de eerste ondertekenaars van De 100 van Sander: een initiatief van WSP Rijnmond en bekende Rotterdammer Sander de Kramer om honderd werkgevers te vinden die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere tijd aan werk willen helpen. Van Diffelen: ,,We geloven dat deze werkzoekenden onwijs van waarde zijn voor een bedrijf als je ze net wat meer aandacht geeft. Voor ons betekent het dat we vergrijzing en het chronisch tekort aan uitvoerend personeel aanpakken.” Tegelijkertijd zorgt het volgens de teamleider ervoor dat de jongeren zeker zijn van een baan én dat zij niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. “Op die manier dragen we ook een steentje bij aan de maatschappij.”

De Rotterdamse Kevin de Blok is via WSP Rijnmond aan het opleidingstraject begonnen. Hij leert van oudere medewerkers en ondersteunt ze bij het fysieke werk. ,,Sinds ik hier ben, heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik hoop dat ik verder kan groeien en Eerste monteur kan worden.”

Maatwerk

Het vergt wat meer inspanning, geeft Van Diffelen toe. ,,Iedere leerling komt binnen met zijn eigen uitdagingen. Daarom moeten we maatwerk leveren. Maar wat je terugkrijgt zijn leergierige en superloyale werknemers!”



