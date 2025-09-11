Het idee ontstond op vakantie in Italië, nu heeft Twan 14 Fiatjes voor de verhuur

Ze zijn kleurrijk, schattig en aaibaar, de klassieke Fiat 500’tjes van Twan van de Heide (22). Sinds dit voorjaar verhuurt hij ze vanuit Geldermalsen onder de naam ‘Betuws Rondje’. De jonge ondernemer kwam op het idee in Italië en in minder dan een jaar was het realiteit.

Lees verder onder de advertentie

De autootjes dragen namen als Bella, Sofia, Viola en Mario. „Als ik er eentje in de juiste kleur groen tegenkom, heb ik ook een Luigi’’, lacht Twan, verwijzend naar het bekende Nintendo-figuurtje uit het spel Super Mario.

De naamgeving onderstreept het speelse en vrolijke karakter dat zijn onderneming wil uitstralen. „In de praktijk lukt dat best”, bevestigt hij. „Mensen die een Fiatje huren stappen altijd uit met een grote glimlach op hun gezichten.”

Het avontuur begon in 2024 toen Twan, bijna klaar met een hbo-studie bedrijfskunde, en vriendin Nina vakantie hielden in Toscane. Toen hij een verhuurbedrijf zag dat de klassieke Fiat 500 aanbood, kon hij de verleiding niet weerstaan. „Ik heb altijd al wat gehad met oudere auto’s”, legt hij uit. Hij boekte een beige Fiat 500, met open dakje. „Het was inclusief een wijntour, die deden we na afloop”, voegt hij eraan toe.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: 23 is-ie pas, maar nu al heeft Lode twee horecazaken in Amsterdam: ‘Hoop op TikTok-hit’

Idyllisch landschap

Al tuffend door het idyllische landschap bedacht hij dat zoiets in Nederland ook wel zou kunnen. En dan specifiek in de Betuwe, met zijn dijkjes, dorpjes en slingerweggetjes. Eenmaal thuis ging hij op onderzoek uit en ontdekte dat je wél verhuurbedrijven hebt waar je groepsgewijs op pad kunt met de 2CV of VW Kever, maar niet de 500.

Kort daarop had hij een gesprek met Raoul van den Oever, eigenaar van de interieurzaak in Geldermalsen waar hij in weekenden en vakanties werkt. „Raoul stelde voor dat ik na mijn studie fulltime bij hem kwam werken. Mijn reactie was dat ik liever iets voor mezelf wil doen, met auto’s. Wat dan, vroeg Raoul. Ik vertelde van mijn ervaring in Italië, waarop hij weer zei: leuk, werk maar uit, misschien kunnen we het samen doen.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: 3 broers, 7 ovens, duizenden pizza’s: Fratelli e Pizza bouwt aan imperium en verovert Nederland

In twee dagen een bedrijfsplan

Twee dagen later drukte Twan zijn werkgever een Excel-sheet met een bedrijfsplan onder de neus. „Daar stond hij wel van te kijken”, grijnst Twan. Raoul was geporteerd van het idee, schreef mee aan het plan en in november 2024 werd de onderneming Betuws Rondje in de steigers gezet.

De Fiat 500tjes van Twan. bron Hare&Dare

Lees verder onder de advertentie

„En toen moest er een vloot komen”, blikt Twan terug. „Zelf ik dacht ik aan een stuk of vijf auto’s, maar Raoul wilde het groter aanpakken. Zijn argument: dan kun je meteen groepen ontvangen.”

Hoe meer autootjes we kochten, hoe meer we leerden waar je op moet letten Twan van de Heide

Het tweetal begon een zoektocht naar geschikte voertuigen. „We zijn het hele land doorgegaan. Soms ook voor niets, dan bleek een autootje toch minder dan de verkoper had beloofd. De criteria waren dat ze er goed uit moesten zien en betrouwbaar en veilig waren. Gelukkig zijn er nog veel in omloop. En hoe meer we kochten, hoe meer we leerden waar je op moet letten.”

Luxe-uitvoering heeft benzinemeter

In enkele maanden was een bonte collectie van veertien Fiat 500’tjes samengesteld, allemaal met een linnen dakje. „Ze zijn van de bouwjaren 1966 tot 1973 en in de uitvoeringen F en L. De F was de basisuitvoering, de L staat voor luxe. Dan moet je denken aan een benzinemeter in plaats van een lampje dat aanspringt als je moet tanken. Nee, de standaard lag toen wel iets lager dan tegenwoordig.”

Lees verder onder de advertentie

Huurders krijgen bij Betuws Rondje altijd een uitgekiende route mee, al dan niet met puzzeltocht. „In de routes zit altijd wel een stop zodat je de benen kunt strekken. Want groot is zo’n 500 natuurlijk niet.” Tegen bijbetaling wordt een fruit- of hapjespakket ingeladen of desgewenst een gevulde picknickmand.

Twan is komend weekend te vinden op het auto-evenement Wheels Mariënwaerdt, want de komende maanden zijn nog prima voor een ritje in zo’n van airco verstoken Fiat 500.

Twan en zijn Fiat 500tjes voor een rondje Betuwe. bron Hare&Dare

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Jelle (24) en Willem (24) vieren 100.000 verkochte telefoonhoesjes met speciale Mercedes