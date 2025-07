Lees verder onder de advertentie

Zoals veel andere vrouwen heeft Marlies ter Wielen een liefde voor designertassen. „Vanaf mijn 19e werkte ik in de mode, een wereld waar jonge vrouwen van eind 20 rondlopen met tassen van luxe merken. Toen ik wat ouder werd en in loondienst ging werken, kocht ik mijn eerste nieuwe designertas. Twee maanden later wilde ik weer een nieuwe tas kopen, maar dat kon niet. Daarom keek ik op United Wardrobe (een tweedehandskledingplatform dat later door Vinted werd overgenomen, red.) voor een tweedehands exemplaar. Ik verkocht daar ook weer wat tassen, zo werd het een side hustle naast mijn baan.”

Ik had een paar duizend euro gespaard en ging all-in. Het moest goed gaan, ik had geen plan B Marlies ter Wielen Pepper Luxury Vintage

Liefde voor vintage tassen

Na een tijd had Marlies het minder naar haar zin op werk, ze besloot te stoppen. „Ik wilde voor mezelf beginnen, ik kom uit een ondernemersfamilie en dan heb je misschien sneller die droom.”

Ze begon op haar 26ste daarom Bobbie Luxury Vintage, een webshop in vintage tassen van merken als Louis Vuitton, Chanel en Gucci. „De liefde voor vintage tassen was er nog steeds, voor mij voelde het logisch om daarmee verder te gaan. Ik had een paar duizend euro gespaard en ging all-in. Het moest goed gaan, ik had geen plan B. De website bouwde ik zelf, ik had immers geen geld om dat te laten doen. Op YouTube kon ik zien hoe dat moest. Ik begon met 10 tassen, een paar van mezelf en wat van vriendinnen.”

De website ging live, haar ouders kwamen langs met taart en ze was meteen uitverkocht. Lacht: ,,Was dat maar zo. Ik dacht inderdaad dat we diezelfde middag zouden uitverkopen, maar de eerste verkoop duurde een paar weken. Tot die tijd was het fake it till you make it. Ik maakte bijvoorbeeld inpakvideo’s voor social media. Toen de eerste tas werd verkocht voelde ik me zo goed, alsof ik de hele wereld aan kon.”

Elke week verkoopt Marlies 80 procent van collectie

Vanaf dat moment stopte Marlies alles wat ze verdiende weer terug in het bedrijf. „Met de winst kopen we weer nieuwe tassen in. Onze voorraad is de hoogte kostenpost. De tassen die we verkopen kosten rond de 300 en 5.000 euro.”

Elke zondagochtend om 10.00 uur lanceert ze een nieuwe collectie, ‘een nieuwe drop’, op haar website. Dat begon met 2 tassen, maar nu zijn dat er 80 tot 100 per week. „Diezelfde week is 80 procent daarvan verkocht, de eerste 5 minuten worden er al tientallen items verkocht. Heel bizar vind ik dat nog ja. Dit jaar wil ik groeien naar 100 tot 150 tassen per week en nog meer. The sky is the limit.”

De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik deed het in m’n eentje en wist niet wat ik moest doen Marlies ter Wielen Pepper Luxury Vintage

Pittige mail vanuit Frankrijk

Vorig jaar kreeg Marlies onverwacht een pittige mail uit Frankrijk. De naam en het logo van haar bedrijf leken te veel op een bestaand Frans bedrijf. Er werd geëist dat ze binnen een maand het moest veranderen, anders zouden ze het voor de rechter gaan uitvechten.

„De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik deed het in m’n eentje en wist niet wat ik moest doen. Ik heb meteen een advocaat in de arm genomen. Ik wilde het aanvechten. De advocaat zei: ‘Hoe groot zijn je ballen? Dit ga je niet redden, het is een miljardenbedrijf.’ Ik wilde bijna helemaal stoppen, maar ben blij dat ik dat niet heb gedaan. We hebben alle branding veranderd en hebben voor de naam Pepper Luxury Vintage gekozen. We hebben bewust nagedacht over elk aspect van de branding, daardoor zijn we er als een sterker merk uitgekomen.”

Enkele tassen van Pepper Luxury Vintage. Eigen foto

Tassenimperium heeft 25.000 volgers op Instagram

Social media is naast Google het middel voor Marlies om haar tassen te verkopen. Ze gebruikt Instagram, TikTok, Facebook en Pinterest. Daarnaast werkt ze met influencers, ze mogen een tas lenen in ruil voor content. En grotere influencers krijgen korting, er worden geen tassen gratis weggegeven. „Op Instagram behaalden we afgelopen week 25.000 volgers, dat was wel een mijlpaal. De meeste kopers komen hier vandaan. Op TikTok zit een jonger publiek, maar hier hebben we het meeste engagement. We gaan geregeld live op TikTok om bestellingen in te pakken, we hebben dan rond de 400 kijkers.”

Het is onderdeel van het verhaal van Pepper Luxury Vintage, vertelt Marlies. ,,We willen luxe toegankelijk maken. Onze content op social media is geshoot met onze ons team die in hun gewone kleding van Zara staan, geen dure designerkleding. Het is herkenbaar. We verkopen een gevoel. Ik weet nog precies hoe ik me voelde toen ik mijn eerste tas kocht. Je bent zenuwachtig en als je hem hebt gaat er vuurwerk af. Vrouwen kopen een tas om iets te vieren, een verjaardag, een nieuwe baan of geslaagd voor je studie. Het is een beloning aan jezelf.”

Het was een koortsdroom, ik was bang dat er niemand zou komen Marlies ter Wielen Pepper Luxury Vintage

Veiligheid en nep items de keerzijde

Pepper Luxury Vintage bestaat nu een team van 6. In een loods in het midden van Nederland is de voorraad opgeslagen en houdt het team kantoor. De locatie maakt de ondernemer niet bekend, vanwege veiligheidsredenen. Het gebeurt namelijk weleens dat een winkel met designer tassen wordt overvallen, volgens Marlies de keerzijde van het vak. Betrouwbaarheid in een wereld waar veel nep items worden verkocht is heel belangrijk voor Marlies „We werken alleen met gecertificeerde resellers uit Azië, de VS en Europa. De inkoop doe ik zelf. Alle items die we binnenkrijgen check ik met een AI-tool, zo kunnen we de echtheid garanderen.”

Afgelopen maand hield Marlies voor het eerste een driedaagse pop-up in Utrecht. „Het was een koortsdroom, ik was bang dat er niemand zou komen. Maar uiteindelijk stonden mensen 3 uur in de rij om bij ons langs te komen, het was zo gaaf. Er werden in 3 dagen 300 items verkocht.”

