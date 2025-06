Jelle (24) en Willem (24) vieren 100.000 verkochte telefoonhoesjes met speciale Mercedes

Toen Jelle Som en Willem Neelissen in mei 2020 hun bedrijf Alcanside registreerden, hadden ze nooit bedacht dat hun producten in vijf jaar tijd de wereld over zouden gaan. Of dat de omzet bijna jaarlijks verdubbelt. Om het 100.000e verkochte telefoonhoesje te vieren, pakten ze een dure Mercedes in... alcantara.

Jelle Som (24) en Willem Neelissen (24) zagen in hun studietijd het online shoppen opkomen. Vanuit hun studentenkamers wilden ze daar iets mee. Telefoonhoesjes waren ‘hot’, dus die link was snel gelegd. „We hebben er eerst maar een beetje in gehandeld. Was niet meteen een succes, maar we zagen wel potentie. We wilden een merk uitbouwen en zijn er serieus over na gaan denken”, zegt Willem.

La bella Italia

De twee vrienden hebben een grote voorliefde voor het Italiaanse leven. Jelle: „Het gevoel van een espressootje drinken in een Italiaans barretje. Maar ook het Italiaanse design, vooral auto’s.” Dit laatste leidde de twee ondernemers naar alcantara, een bijzondere, fluweelachtige stof die veel wordt gebruikt als bekleding voor het interieur van dure (sport) wagens. „Er is maar een fabriek, in Italië uiteraard, die alcantara maakt. Daar hebben we contact mee gelegd. Om uit te vinden of we die stof konden inzetten voor telefoonhoesjes”, zegt Willem. Het was het begin van Alcanside, leverancier van alcantara telefoon- en tablethoesjes.

„Ondertussen hebben we veel meer producten in huis. Van muismat tot hoesje voor airpods en blijven we ontwikkelen. Binnenkort komt de alcantara hoes voor een parkeerschijf er aan. Want we merken dat mensen die ooit een product hebben gekocht in zijn voor meer. En heb je een auto met alcantara bekleding, dan is zo’n parkeerschijfhoesje een mooie aanvulling”, weet Willem.

Bedrijfsvoering bijstellen

Het lijkt alsof het product zichzelf verkoopt, maar zo werkt het dan weer niet helemaal. De ondernemers besteden er veel tijd aan en hebben hun bedrijfsvoering in de loop der jaren een aantal keren moeten bijstellen.

In het begin pak je alles zelf aan. Maar al snel kom je erachter dat dit niet meer kan als je groeit Jelle Som Alcanside

„In het begin pak je alles zelf aan”, zegt Jelle. „Maar al snel kom je erachter dat dit niet meer kan als je groeit. Maar je laat liever niet los. Wij weten wat we willen uitstralen, kennen elk detail van het bedrijf. Hoe moet dat als anderen er bij komen? Uiteindelijk hebben we besloten dat wij de marketing zelf in handen houden. Daar zijn we goed in en hiermee kunnen we onze uitstraling goed bewaken. Zaken als klantenservice en inkoop hebben hier minder mee van doen. Die hebben we daarom uitbesteed. En zo vonden we uit dat ook die partijen professioneel werken. Dat kunnen we met een gerust hart loslaten.”

De Mercedes-Benz SLS AMG V8, helemaal in alcantara. Foto: Mark Litjens.

China heeft productiekennis

Wekelijkse meetings met alle betrokkenen zorgen ervoor dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan. Verder hebben Jelle en Willem tijd om hun merk en product verder uit te bouwen. „De hoesjes worden geproduceerd in China. Dat is voor veel mensen een gekke gedachte als je een premium product wil hebben, maar wij hebben ondertussen geleerd dat kwaliteit belangrijk is voor China. Ze hebben daar superveel kennis over productie en dat is goed voor onze producten”, ervaart Willem.

,,Bijkomend voordeel: wij richten ons vooral op Apple-gebruikers. Omdat de iPhone ook in China wordt gemaakt, krijgen fabrikanten van accessoires daar al heel vroeg de specificaties in handen voor nieuwe producten. Zo liggen onze hoesjes al klaar als een nieuwe iPhone op de markt komt. Want hier geldt dat je geen dag omzet wilt missen."

De wereld als afzetmarkt voor Alcanside

De meeste hoesjes worden in Europa verkocht, vooral Duitsland is zeer gecharmeerd. Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Japan, Australië, de producten vliegen alle kanten op. Omdat klanten per land verschillen, is de benadering via social media soms nogal een uitdaging. „Nederland is meer van de acties, Duitsland wil een degelijk product en dan is de prijs minder belangrijk, om maar eens een verschilletje te noemen”, zegt Jelle.

Hoe je de markten aanvliegt, blijkt af en toe puzzelen. De oplossing is echter vaak heel eenvoudig. „Wij kijken hoe andere merken het in allerlei landen doen. Maken ze gebruik van influencers, hoe spreken ze hun doelgroep aan, laat je meteen een aanbieding zien of eerst het product? We leggen soms via e-mail contact met grote bedrijven om te vragen hoe zij het doen in een bepaald land. Dat levert vrijwel altijd leuke reacties op. Andere ondernemers zijn bereid je te helpen als ze zien dat je ook iets doet met het advies.”

Nederland is meer van de acties, Duitsland wil een degelijk product en dan is de prijs minder belangrijk Jelle Som Alcanside

Die mijlpaal is er niet zomaar gekomen. Ze leerden gaandeweg en zijn best wel eens in een valkuil gelopen. „De grootste valkuil was alles zelf willen blijven doen. Pas nadat we dit hadden losgelaten bleek hoe vast we zaten. Hadden we veel eerder moeten doen. Het neemt niet alleen feitelijk werk uit handen, maar geeft vooral ‘headspace’. Ruimte om verder te bouwen aan je merk.”

Alcanside wil omzet verdubbelen

In 2024 verdubbelde de omzet en dit jaar verwachten Jelle en Willem een verdubbeling. „We hebben net onze honderdduizendste bestelling de deur uit gedaan. Een mijlpaal die we vieren door een exclusieve auto, een Mercedes-Benz SLS AMG V8, helemaal in alcantara te wrappen. Daarmee gaan we mooie socials maken om het exclusieve van ons merk te benadrukken.”

Willem en Jelle bij de in alcantara gewrapte Mercedes-Benz SLS AMG V8. Foto: Mark Litjens