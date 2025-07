Dat gaat erin als koek: Fit Piggy scoort met eiwitrijke minitaartjes in AH én Duitsland lonkt

Lees verder onder de advertentie

Moet een eiwitreep er altijd rechttoe-rechtaan uitzien, met een glimmend papiertje eromheen zo tussen de vele verschillende concurrerende repen in de schappen? Niet de producten van het merk Fit Piggy, in ieder geval.

Mijn ambitie was om alles er uit te laten zien en te laten smaken als taartjes en grote bonbons Nicky Schieving Fit Piggy

De repen en vooral de handgemaakte bars zien eruit als schattige, kleurrijke mini-taartjes en gebakjes die je eerder tegenkomt bij een banketbakkerij, dan bij de AH to go of in de fitnessclub. Dan de smaken: niet simpel dark chocolate of granola, maar truffel, Kinderella, red velvet, salted caramel cheesecake en hazelnootschuimgebak.

Nicky worstelde met voedingspatroon en zelfbeeld

De ondernemer achter het merk met de minstens zo opvallende naam is Nicky Schieving, oprichter en mede-eigenaar van het vijf jaar oude bedrijf gevestigd in de provincie Groningen. Haar gedrevenheid komt niet alleen vanuit haar ondernemerschap. Nicky worstelde zelf met haar voedingspatroon en zelfbeeld.

„Fit Piggy is ontstaan vanuit een stuk zelfzorg’’, aldus de 39-jarige. „Je ziet in deze periode dat mensen vlak voor hun vakantie ontzettend streng gaan diëten. Ze willen er goed uitzien in hun badkleding. Tijdens de zomervakantie gaan juist alle remmen qua drank en eten weer los, waarna men eenmaal terug weer extreem gaat lijnen.’’ Iets wat vaak niet vol te houden is en zorgt voor een enorme strijd.

‘Het hoeft niet perfect’

Fit Piggy is er om elke dag, elke week en elke maand even stil te staan bij zelfzorg. „De reminder dat het niet perfect hoeft. Dat je mag genieten en lekker in je vel kan zitten.’’ Nicky - destijds nog logopedist - dook gedurende de coronapandemie haar keuken in om de eerste repen en cookies te bakken.

,,Ik at al vaak eiwitrepen omdat ik genoeg eiwitten binnen wilde krijgen. Maar voor mij waren het nooit echte traktaties. Mijn ambitie was om alles er uit te laten zien en te laten smaken als taartjes en grote bonbons. Met dat doel ben ik gaan testen en bakken. Met hulp van mijn man die destijds een bedrijf in met proteïne verrijkte producten had.’’

Eigen foto | Een Fit Piggy-lekkernij.

Het stukje ‘Piggy’ in de Fit Piggy

Al vrij snel vonden de proefkonijnen de protoversies van de Fit Piggy-lekkernijen geslaagd, Nicky was goed bezig in haar keuken. ,,Uiteindelijk moet het gewoon lekker zijn, dat is het stukje ‘Piggy’ in de Fit Piggy. Je moet dat gevoel terugkrijgen van toen je kind was. Je mocht iets kiezen en je hoefde er niet over na te denken of het wel gezond was. Dat is precies wat ik met deze producten wil bereiken. Het mooie is: je kan en mag gewoon elke dag genieten. Of het vooral vrouwelijke consumenten zijn die Fit Piggy kopen? Zeker, maar van dezelfde vrouwen hoor ik steeds dat hun mannen er stiekem van mee eten. En de kinderen ook.’’

Er zitten best heftige verhalen bij. Van personen die door diepe dalen zijn gegaan en veertig of vijftig kilo zijn afgevallen Nicky Schieving Fit Piggy

De Fit Piggy-fans dm’en Nicky met complimenten over de producten. „Ik maak screenshots van die berichten en e-mails en hang ze door heel ons pand. We werken inmiddels met 55 mensen en ik wil dat zij ook zien wat onze producten met de consumenten doen. Er zitten best heftige verhalen bij. Van personen die door diepe dalen zijn gegaan en veertig of vijftig kilo zijn afgevallen. Ik krijg kippenvel van die verhalen. Ik mail ze terug dat wij ze misschien voor een bescheiden deel hebben geholpen, maar dat ze het meeste helemaal zelf hebben gedaan. Maar die dankbaarheid is echt een kroon op mijn werk, daar doe ik het voor.’’

‘Birthday crumble cake’, ‘Oreo classic’ en ‘lemon poppy seed’

Sinds juni huist Fit Piggy in een nieuw onderkomen waar alles onder één dak is gevestigd. Het kantoor, de opslag, de logistieke ruimte en de fabriek. Nicky: „We zaten eerst in een loods dat aan ons huis vastzat. We zijn letterlijk uit ons jasje gegroeid en zitten nu in een mooi pand met een enorme productieruimte met een prachtige roze vloer.’’

Uit die ruimte rollen eiwitrijke mini-gebakjes als birthday crumble cake, Oreo classic en lemon poppy seed. Wat de bestverkochte smaak is? „Dat is altijd de Kinderella Bueno geweest’’, onthult de ondernemer. „In de supermarkt heet -ie Hazelnut Heaven, omdat ik bang ben dat we anders ‘meneer Kinder’(het Italiaanse chocolademerk, red.) op ons dak krijgen. Het stukje kinderlijk genieten komt echt terug in deze smaak. En ja, het is de favoriet van mij en mijn kinderen, ze zijn ook meegegaan in de koffer. Dan hebben we ook tijdens de vakantie een voorraadje’’, lacht Nicky.

Fit Piggy’s Nicky Schieving. Foto: Isabella Verduyn

Voorraad in Albert Heijn razendsnel uitverkocht

Dit jaar zou Fit Piggy de oversteek naar de Duitse markt maken. Dat gaat echter nog iets langer duren. De oorzaak? ,,Het plan is even op een wat lager pitje gezet omdat we met Albert Heijn in zee zijn gegaan. We dachten dat het wel goed zou gaan, omdat we opvallen in het schap, maar de populariteit van de producten overtrof al onze verwachtingen.’’

Haak zo veel mogelijk mensen aan die je kunnen helpen met hun expertise. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad Nicky Schieving Fit Piggy

„We hadden voor een halfjaar Albert Heijn een bepaalde hoeveelheid geprognosticeerd. Ik kan je dit vertellen: die voorraad was na twee weken al verkocht. Het betekent dat we onze productie moeten opvoeren om aan de AH te kunnen blijven leveren en met Duitsland even wachten. Maar hoe gaaf is het dat ik supermarktklanten in mijn dm krijg die mij vertellen dat bepaalde dozen van Fit Piggy bijna of helemaal leeg zijn? Wanneer de schappen worden aangevuld, pakken sommige mensen de producten al van de kar omdat ze niet kunnen wachten. Ik krijg er zelfs foto’s van binnen.’’

Fit Piggy goed zichtbaar op TikTok en Instagram

Dat Nicky is gestopt als logopedist, daar heeft ze geen enkel moment spijt van gehad. „Ik kan echt al mijn creativiteit kwijt in dit bedrijf’’, aldus de Groningse. Dat geldt niet alleen voor de cookies en repen, maar ook voor de marketing.

Fit Piggy is goed zichtbaar op socialemediakanalen als TikTok en Instagram; de perfecte platformen om de boodschap van het merk naar buiten te brengen, zeker ook naar een jong publiek toe. „Natuurlijk gaat niet alles direct goed. Soms werkt iets niet, dan denk je: had ik dat maar niet gedaan. Maar je leert er van. Op die manier kun je steeds meer doen, groei je ook online en gaan er deuren open die anders dicht blijven.’’

Groeien met je onderneming (maar niet te hard)

Dat hoort bij het ondernemerschap. Ook de uitdagingen. Hoe groei je, maar niet te hard? Hoe ontwikkel je nieuwe, nog betere producten en wat doe je wanneer de eiwitleveranciers niet snel genoeg kunnen leveren? Het zijn uitdagingen die Nicky met beide handen aanpakt. Heeft ze advies voor andere mensen die ook voor het ondernemen willen gaan?

„Bijt je erin vast, geef niet op. En haak zo veel mogelijk mensen aan die je kunnen helpen met hun expertise. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad, want je kunt niet alles weten. Aan sommige dingen had ik vooraf nooit gedacht. Daar hebben andere personen mij op gewezen. Ik ben die mensen daarom enorm dankbaar.’’

