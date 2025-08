Ze zeggen weleens: „ There is no such thing as bad publicity. ” Maar wat als je als startup ineens een juridische brief ontvangt van een beursgenoteerde koekjesgigant? De meeste bedrijven zouden het stilhouden, maar Holie’s deed het tegenovergestelde. Het resultaat: landelijke media-aandacht door één post. In haar expertblog vertelt Carlijn Bekker wat jij kunt leren van de post van Holie’s.

Aangeklaagd door koekjesgigant én viraal gaan: wat Holie’s jou leert over échte content in tijden van AI

Lees verder onder de advertentie

Carlijn Bekker Carlijn Bekker is oprichter van SOSOCIAL, een consultancy- en trainingsbureau voor socialemedia-teams van snelgroeiende merken. Ze helpt hen door te breken met content die werkt. Met haar bewezen aanpak worden merken winstgevender, zichtbaarder én onafhankelijker van externe bureaus. Sociale media worden zo niet langer een kostenpost, maar een kanaal dat bijdraagt aan businessgroei.

Medeoprichter Merick Schoute deelde op LinkedIn hoe Lotus Bakeries hen had aangeklaagd vanwege hun reclame-uitingen. Zijn post? Scherp, eerlijk, met humor. Het ging binnen no time viraal: meer dan 4.000 likes, honderden reacties, én landelijke media-aandacht. Waarom het werkte? Omdat het écht was. En daar kunnen heel veel bedrijven van leren.

Lees ook: Jouw Instagramposts straks bovenaan in Google? ‘Meer dan ooit telt de inhoud van je teksten op social’



Lees verder onder de advertentie

In tijden van AI wil niemand perfectie

Laten we eerlijk zijn: het is nog nooit zo makkelijk geweest om socialemediacontent te maken. AI gooit er in een paar seconden een gelikte post voor je uit. Alles klopt. De tone of voice. De structuur. De timing. Maar juist doordat alles klopt, voelen we steeds minder verbinding.

Je voelt het al bij het eerste scrollmoment: dit is veilig. Dit is generiek. Dit is… prima. Maar het raakt je niet. Ik beschreef het eerder al: vanille content . Het schuurt niet, het verrast niet, het emotioneert niet. Wat ontbreekt? De passie van jouw merk, de strijd, de weg ernaartoe en de echte stem van een organisatie. Holie’s liet juist het tegenovergestelde zien.

Waar veel anderen zouden zeggen: „laten we dit offline oplossen”, koos Holie’s voor openheid. En dat is precies wat blijft hangen. Want volgers, of beter gezegd: mensen, willen niet alleen je succesverhaal zien of het perfecte plaatje. Ze willen de reis ernaartoe begrijpen. Wat ging er mis? Waar twijfelde je? Hoe reageerde je? Dat maakt merken niet zwak, maar juist sterk. Juist dat stukje ‘achter de schermen’ maakt je geloofwaardig. Geloofwaardigheid en authenticiteit zijn in tijden van ChatGPT het geheime ingrediënt voor succes op sociale media. Nu nog meer dan ooit.

Lees verder onder de advertentie

AI kan veel, maar dit niet

AI kan woorden vinden. Structuur bieden. Inhaken. Afmaken. Een keurig artikeltje schrijven, een perfecte post in no time. Maar AI kan niet vertellen hoe het voelde toen je een investeerder misliep of wat het met je deed toen een juridische dreiging binnenkwam. Het kan je frustratie van de extreme personeelstekorten niet vertalen. Je overtuiging niet voeden. AI kan geen strijd voeren tegen een koekjesgigant. En al helemaal geen sympathie winnen.

Dat wil niet zeggen dat alles maar kwetsbaar en pijnlijk moet zijn. Je hoeft geen klaagmuur te worden als organisatie of oprichter. Maar je mag wél meer laten zien dan het eindresultaat.

Laat ook eens dat mislukte product zien of hoe je team zich door een productiestoring worstelde. Deel je twijfel over een koerswijziging en vertel niet alleen wát je doet, maar vooral: waarom. Deel de weg ernaartoe. Want alleen dan bouw je iets wat écht blijft hangen bij mensen, bij potentiële klanten of potentieel personeel.

Lees verder onder de advertentie

Merken die kleur bekennen vallen op. Bedrijven die het proces durven te laten zien op sociale media: the good and the bad. Die hun missie niet alleen op de ‘Over Ons-pagina’ hebben staan, maar ook leven op hun socials.

Lees ook: Social media voelt als een black box: dat ligt vaker aan jou dan aan het algoritme

Wat we kunnen leren van Holie’s

De juridische aanval van Lotus had het bedrijf kunnen breken. Maar Holie’s gebruikt het moment om hun missie te versterken. En dat resoneert. Er ontstond een ‘David versus Goliath-gevoel’. Kleine speler, grote missie. En een miljoenenbedrijf dat probeert in te grijpen. Resultaat: Holie’s bouwde meer zichtbaarheid én betrokkenheid op in één post dan velen in een jaar tijd. Maar nog beter: iedereen weet nu niet alleen wie Holie’s is, maar ook waar ze voor staan.

Lees verder onder de advertentie

Het was geen gesponsorde post of een gelikte campagne. Geen perfect AI-stukje. Het was een écht verhaal, over een echte rauwe ervaring.

Wat kun jij hiermee als ondernemer?

Laat je sociale media geen perfect glimmend visitekaartje zijn. Gebruik het als podium voor dat wat je drijft en waar je als bedrijf doorheen gaat. Jouw menselijke ervaring - en visie - is je grootste onderscheidende factor op sociale media. Dat kan geen prompt generen.

Lees ook: Waarom je posts op sociale media niemand boeit: ‘Durf je mening te geven, ook als mensen het oneens zijn’