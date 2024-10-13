Waarom JYSK kiest voor Willy Naessens Nederland voor bouw futuristisch distributiecentrum

In Lelystad is begonnen met de bouw van een nieuw distributiecentrum voor de Deense retailer JYSK. Voor het beheer van dit gigantische project, waarbij verschillende partijen uit binnen- en buitenland betrokken zijn, koos JYSK voor Willy Naessens Nederland.

Project & Technical Manager DCL JYSK Rob Deinum vertelt hoe de bouw en de samenwerking met Willy Naessens tot nu toe verloopt.

Niet alledaagse bouw

De oplevering van dit gigantische pand, dat 147.000 vierkante meter aan gebouwen en 166.000 palletplaatsen telt, staat gepland voor medio 2026. Maar ook nadat Willy Naessens de sleutels heeft overhandigd, blijft Deinum betrokken. „Na de oplevering neemt de projectmanager plaats in het Technical Operations Team. Dit doen we bij elk nieuw distributiecentrum in Europa. Zo blijft de kennis die wordt opgedaan tijdens de bouw onderdeel van het project.”

Ook bij de bouw van het magazijn in Lelystad - het tiende in Europa - maakt JYSK zo veel mogelijk gebruik van best practices. Het wordt op dezelfde - en bijzondere - manier gebouwd als zijn voorgangers, vertelt Deinum. „We plaatsen eerst de palletstellingen, en pas daarna wordt de buitenmuur eromheen gebouwd. Dat is niet alledaags, en het is soms een beetje schipperen met de grootte van de kavels, maar die basis is altijd hetzelfde. Daarom hebben al onze distributiecentra dezelfde vorm.”

Internationale partners

Voor de bouw worden internationale partners uit onder andere Roemenië, Duitsland en Oostenrijk aangehaakt. Willy Naessens is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het project. Dat kan vanwege de omvang, schaal en impact een uitdaging zijn, maar zeker ook als je met zoveel verschillende partijen en culturen werkt, legt Deinum aan de hand van een voorbeeld uit.

„Als gevolg van de Nederlandse wetgeving worden sommige uitvoeringszaken hier anders gedaan dan in het buitenland. In Nederland moet een rode brandweerkabel bijvoorbeeld altijd in een buis gemonteerd worden. In het buitenland mag je die meteen tegen het plafond spijkeren. Dat is voor sommige culturen soms niet helemaal te begrijpen.”

De Deense methode

Tijdens de bouw wordt er standaard gewerkt volgens ‘de Deense methode’. Deinum: „Die wordt gekenmerkt door een fijne sfeer binnen het projectteam, goed op elkaar afgestemde contracten, planningen en korte lijnen. Ook is er altijd een gezamenlijk diner voorafgaand aan de maandelijkse meetings. Hierdoor ontstaat er een hechte internationale samenwerking, en een uitstekende projectbeheersing.”

Ook standaard voor JYSK: bouwen volgens de LEED certificering. „Dat betekent dat je duurzaam bouwt en rekening houdt met de omgeving,” legt Deinum uit. „Zo wordt het terrein in Lelystad ingericht met beplanting en open water voor regenwateropvang, en krijgt het kantoor een daktuin. De lagere delen van het gebouw krijgen groene daken, en zonnepanelen die een deel van de elektriciteit opwekken die in de faciliteit wordt gebruikt. We willen echt een groene werkomgeving voor onze medewerkers, zowel binnen als buiten het pand.”

Uitstekende samenwerking

JYSK is blij om dit duurzame en toekomstbestendige pand samen met Willy Naessens te realiseren. „Een project als dit vraagt om een nauwe samenwerking. Die verloopt tot nu toe uitstekend. We hebben een vaste contactpersoon die we regelmatig spreken. Daarnaast hebben we eens per maand een meeting op locatie met alle aannemers en onderaannemers. Zaken bespreken en akkoorden geven, gaat op deze manier veel sneller dan middels een ellenlang verhaal in een Teams-meeting of de e-mail. Het werkt perfect.”