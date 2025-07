Snoepwinkel Rocks & Rolls is sensatie op YouTube: video’s miljarden keren bekeken

De snoepwinkel op zich is bescheiden, maar online is Rocks & Rolls in Sluis mega. Alleen al op YouTube zijn de video’s bijna 4 miljard (!) keer bekeken. Daarmee laat de zaak sterren zoals Enzo Knol, StukTV en Emma Heesters achter zich. Hoe doen ze dat?

Vanuit alle uithoeken van de wereld komen mensen er zelfs voor naar Sluis. „Ze willen de winkel zien en een babbeltje maken”, zegt Kim Van Daele, eigenaar van Rocks & Rolls, in het AD.

„Veel mensen vragen of ze met mij op de foto mogen of ze willen zelfs een handtekening. Dat is best wel gek eigenlijk.”

Ruim 6 miljoen abonnees op YouTube

Van Daele is een beroemdheid geworden, dankzij de video’s waarin hij en zijn team laten zien hoe zij ambachtelijk kleurrijke snoepjes maken die ogen als ware kunstwerkjes. Inmiddels kijkt de hele wereld mee. Op YouTube is het een van de grootste Nederlandse kanalen, met ruim 6,1 miljoen abonnees, vooral in de Verenigde Staten en India. De video’s zijn al bijna 4 miljard keer bekeken.

Dit is de populairste Rocks & Rolls-‘short’ op YouTube (336 miljoen keer bekeken):

Dat zijn cijfers die bijvoorbeeld Enzo Knol, StukTV en Emma Heesters niet halen. „Het is echt gigantisch hard gegaan”, zegt Van Daele. Maar ook op de andere kanalen is de Zeeuws-Vlaamse zaak mega. Een teller in de winkel houdt bijvoorbeeld continu het aantal volgers op Facebook bij: 3.175.322. Op TikTok zijn dat er nog eens 1,8 miljoen.

Frank Peters | Elke Verplanke en Kim Van Daele maken snoep, terwijl Odiel en Lowie toekijken in de winkel.

Rocks & Rolls bestaat al sinds 2013. „In ons eerste jaar had mijn tante een videootje gemaakt dat we op YouTube hadden gegooid. Dat ging later ineens viral, met 1,2 miljoen views. Blijkbaar vonden mensen het interessant om te zien wat wij doen.”

Dagelijks zes video’s van Rocks & Rolls

Pas in de coronaperiode werd er serieus werk van gemaakt. De volgers stroomden al snel binnen. Zo snel dat Rocks & Rolls in zee ging met een bedrijf. „Wij filmen zelf, maar het bedrijf monteert de video’s en plaatst ze”, legt Van Daele uit. „Om veel volgers te krijgen moet je consistent video’s uploaden. Dagelijks worden er daarom in totaal zes video’s gepost, verdeeld over onze verschillende kanalen.”

Dankzij de video’s en ook de livestreams die regelmatig worden gehouden, heeft Rocks & Rolls wereldwijd een fanatieke fanbase opgebouwd. „Sinds kort hebben we een webshop die de mogelijkheid biedt internationaal te werken. Daardoor versturen we nu ook producten naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dat is zeer beperkt, want we zijn altijd snel uitverkocht. Alles wat we doen is natuurlijk handwerk, dus we kunnen geen gigantische hoeveelheden maken.”

Frank Peters | Kim Van Daele.

Vorige week is de zaak verhuisd van de Plompe Toren naar een pand in de Kapellestraat, met meer ruimte. Dat was hard nodig. „Het werd allemaal een beetje te krap. We zijn in 2013 begonnen met drie mensen, maar inmiddels zitten we, als het team compleet is, op zes of zeven”, aldus Van Daele. Ook op de nieuwe locatie kunnen belangstellenden binnen of voor het raam het maken van de zoete kunst volgen.

De nieuwe locatie was mede mogelijk dankzij de YouTube-inkomsten. „Het gaat niet om gigantische bedragen die je online vindt, maar het is wel een zeer mooie bonus”, zegt Van Daele, die nog ambities genoeg heeft. „De oude winkel hebben we ook nog. Daar willen we na de zomer iets mee gaan doen. We hebben veel plannen, ook videogerelateerd. Er komen in elk geval een of twee kanalen bij.”

Frank Peters | De gouden YouTube Play Button voor het bereiken van een miljoen abonnees heeft Rocks & Rolls al geruime tijd binnen.

Van Daele wijst op de zilveren en gouden YouTube Play Buttons die als trofeeën in de winkel staan, voor het behalen van respectievelijk 100.000 en een miljoen abonnees. „De diamanten button krijg je bij 10 miljoen. Dat zal nog even duren, maar dat is wel een doel. Het einde is dus nog niet in zicht. Integendeel. We zijn nog maar net begonnen.”

