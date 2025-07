Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging van accountantskantoren SRA. De organisatie bekeek bijna 7.500 jaarrekeningen van kleinere en middelgrote bedrijven en zag dat de omzet gemiddeld 3,4 procent groeide.

Dat was de kleinste toename in de afgelopen tien jaar, met uitzondering van coronajaar 2020. De winst steeg eveneens maar beperkt, met 3,1 procent, meldt NU.nl.

Het potentieel van het mkb is nog altijd groot. Maar om dat potentieel te benutten, is meer investeringsruimte noodzakelijk

Uit bestudering van de jaarrekeningen blijkt dat de bedrijven gemiddeld van elke 100 euro slechts 7,60 euro overhouden. „Daarvan moeten ondernemers alles doen: belasting betalen, rente aflossen en investeren in cruciale thema’s zoals verduurzaming en digitalisering”, stelt de SRA.

De organisatie vindt het daarom geen houdbare situatie. „Het potentieel van het mkb is nog altijd groot. Maar om dat potentieel te benutten, is meer investeringsruimte noodzakelijk.”

Horeca in hoek waar klappen vallen

De horeca heeft in 2024 vrijwel geen omzetgroei behaald (0,3 procent), na groei in de dubbele cijfers in de drie voorgaande jaren. De branche bleef achter bij het mkb-gemiddelde van 3,4 procent. Ook de winstontwikkeling viel in negatieve zin op (-9,3 procent), waar in de voorgaande drie jaren nog sprake was van groei.