Zzp’er kiest vakantie boven inkomenszekerheid: ‘80 procent onverzekerd bij langdurige uitval’

Veel zzp’ers trekken jaarlijks met een goed gevuld vakantiebudget de grens over, maar laten hun inkomenszekerheid links liggen. Nieuwe cijfers laten zien dat ontspanning bovenaan de lijst staat, terwijl bescherming bij ziekte of uitval voor het merendeel nog altijd geen topprioriteit is. Slechts 15 procent van de zelfstandigen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees verder onder de advertentie

Volgens een analyse van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl geeft 72 procent van de zelfstandigen jaarlijks meer uit aan vakantie dan aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Daarmee blijft ruim 80 procent onverzekerd bij langdurige ziekte of uitval.

Lees ook: Wat mag je straks nog als zzp’er? Dit staat er écht in de nieuwe Vbar-wet

Uit de analyse, gebaseerd op cijfers van onder meer Knab en het CBS, blijkt dat 90 procent van de zzp’ers gemiddeld drie weken per jaar op vakantie gaat. Veel van hen besteden tussen de 2.500 en 5.000 euro aan reizen. Ter vergelijking: de premie voor een AOV ligt meestal tussen de 1.200 en 1.800 euro per jaar. Toch heeft slechts 15,7 procent van de zelfstandigen zo’n verzekering afgesloten.

Lees verder onder de advertentie

De cijfers laten zien dat ontspanning een duidelijke plek krijgt in het ondernemersleven Gabriël Baysoy Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl

,,De cijfers laten zien dat ontspanning een duidelijke plek krijgt in het ondernemersleven, maar financiële bescherming veel minder”, zegt Gabriël Baysoy, woordvoerder van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl. Volgens hem is het opvallend dat de vakantie meestal goed gepland is, de verzekering zelden.

Lees ook: Dakdekkers en kappers betalen hoogste AOV-premie: dit zijn de bedragen

Zzp’ers missen plan bij langdurige uitval

Uit onderzoek van Knab blijkt dat 85 procent van de zzp’ers vrije tijd essentieel vindt voor mentale gezondheid en productiviteit. Tegelijkertijd zegt een grote groep geen regeling te hebben als zij langere tijd niet kunnen werken. Kosten worden vaak genoemd als bezwaar, maar volgens de analyse past een AOV binnen het vakantiebudget van veel zelfstandig ondernemers.

Lees verder onder de advertentie

Over Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite die zich richt op zelfstandigen. De organisatie helpt ondernemers bij het vinden van een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering en wil meer duidelijkheid scheppen in een complex aanbod. Volgens de initiatiefnemers is het doel dat ondernemers goed geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun inkomenszekerheid.

Hoewel het kabinet werkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, wordt invoering pas vanaf 2027 verwacht. Tot die tijd zijn zzp’ers zelf verantwoordelijk. „De verplichting komt er, maar voorlopig moeten ondernemers het zelf regelen”, zegt Baysoy. „Juist nu is er ruimte om te kiezen wat past bij je beroep, inkomen en wensen.”

Lees ook: Comité ZZP wil via ACM en Ombudsman af van Wet DBA: ‘Scheer niet alle zzp’ers over één kam’