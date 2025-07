Werk als zzp’er niet uit een bv? ‘Zet een STAK-structuur op en het kan gewoon’

Lees verder onder de advertentie

Wat er ook wordt opgetuigd aan controles op schijnzelfstandigheid en nieuwe wetgeving, er blijven zelfstandigen die niet in vaste dienst willen én ook niet willen werken via een detacheerder. Zij willen vrijheid, echte zzp’ers zijn. De KVK ziet sinds midden vorig jaar dat deze groep steeds vaker kiest voor een bv, maar plaatst daar gelijk een kanttekening bij. „Er heerst een idee dat met een bv risico’s omzeild worden als het gaat om de beoordeling bij schijnzelfstandigheid, maar dat is pertinent niet waar”, waarschuwt KVK-jurist Sergej Schuurman op de site van KVK. „Er gelden dezelfde beoordelingscriteria voor een eenmanszaak en een bv, zo mag er bijvoorbeeld ook bij een bv geen gezagsverhouding zijn tussen de opdrachtgever en de zelfstandige.”

Adviseurs die zich dagelijks met dit onderwerp bezig houden, zeggen echter wat anders. „Een bv kan wel, maar er moet nog een laag tussen om niet te kunnen spreken van een werkgever- werknemersverhouding”, aldus Michiel Hordijk, directeur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf - IMK. „Als bij de notaris de bv wordt opgezet dan kan gelijk die extra laag worden geregeld. De aandelen van die bv laat je dan certificeren in een STAK (Stichting Administratiekantoor, red.). Je werkt dan als werknemer voor een opdrachtgever en niet als DGA (Directeur-Grootaandeelhouder, red.). Er is in deze opzet dan geen sprake van schijnzelfstandigheid.”

Met STAK geen arbeids- maar leveranciersrelatie

Zelfstandigen zullen wel een aantal stappen moet zetten om tot een structuur te komen die juridisch en fiscaal in orde is. Er zijn al stichtingen die deze opzet als dienst verlenen. MKB Vangnet of Stichting Impectforce zijn dienstverleners die een STAK-structuur mogelijk maken. Hordijk: „Stichting Impectforce, al opgericht in 2008, wordt dan de juridische aandeelhouder van de bv. De zzp’er is statutair directeur én werknemer van de bv, op basis van een echte arbeidsovereenkomst. De bv leent deze werknemer uit aan een opdrachtgever. Er is dus sprake van een leveranciersrelatie en geen arbeidsrelatie.”

Waadi-registratie aanvragen en arbeidsovereenkomst afsluiten

Er is echter nog meer nodig om van de vrijheid van ondernemerschap gebruik te kunnen maken. Michiel Hordijk: „De bv moet bij KVK nog wel een Waadi-registratie aanvragen, omdat zij uitlener zijn geworden van de zzp’er. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) stelt de regels rondom het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door intermediairs en dat is in dit geval de bv. Tevens sluit de bv een arbeidsovereenkomst met de directeur, de zelfstandige. Deze structuur voldoet gelijk aan de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Deze treedt per ingang van 1 januari 2027 in werking en is bedoeld om misstanden in de uitzendsector aan te pakken.”

Deze STAK-structuur voldoet gelijk aan Wtta en Waadi Michiel Hordijk, directeur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf - IMK

„Deze constructie is niet per se duurder”, legt Hordijk uit. „De kosten zijn substantieel lager dan het inhuren via traditionele detacheerders (25 tot 30 procent meerprijs) en worden door de meeste zzp’ers zelf gedragen. De kosten voor de notaris liggen tussen 900 en 1.500 euro. De maandelijkse beheerkosten van een STAK als Impectforce zijn vanaf 145 euro per maand. Het is een oplossing voor de zzp’er met de bewuste keuze voor ondernemerschap, of lees vrijheid. Dan is dit door de betaling van de sociale premies een waterdichte oplossing. Dat laatste is belangrijk want als DGA of eenmanszaakhouder betaal je die niet.”

