Meer dan 80 procent van de Nederlandse zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Naar schatting houdt dit in dat bijna een miljoen zelfstandig ondernemers geen adequate financiële bescherming hebben bij langdurige ziekte of een ongeval. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van het CBS en TNO.

Lees verder onder de advertentie

De afgelopen jaren bleef het aantal zzp’ers in Nederland alleen maar stijgen. Het aantal ondernemers met een AOV neemt juist af. Waar in 2011 nog 23 procent van de zzp’ers voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalde, is dat aantal in 2023 slechts 15,7 procent. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van het CBS en TNO , uitgevoerd door Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl.

Wel had in totaal 21 procent van de zzp’ers in 2023 iets geregeld om inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid op te vangen, daaronder vallen naast AOV’s ook broodfondsen en vrijwillige verzekeringen via het UWV. Voor 2025 zijn nog geen officiële cijfers, maar er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een verschuivende trend.

Lees ook: Minder zzp’ers door controle schijnzelfstandigheid? UWV ziet weer meer zzp’ers in de bouw



Lees verder onder de advertentie

Zzp’ers onderschatten financiële risico’s

„We zien dat veel zzp’ers hun financiële risico’s onderschatten”, zegt woordvoerder Gabriël Baysoy van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl. „Zonder verzekering of ruime buffer, kan enkele maanden uitval al snel duizenden tot tienduizenden euro’s aan omzet schelen. Voor een ondernemer met beperkte reserves is dat het verschil tussen blijven draaien of kopje onder gaan.”

De lage verzekeringsgraad onder zelfstandig ondernemers staat in groot contrast met de risico’s die zij lopen, stelt Baysoy. Terwijl werknemers recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte, zijn zelfstandigen volledig op zichzelf aangewezen. Toch sluiten velen van hen geen verzekering af vanwege hoge kosten, onduidelijke voorwaarden of het idee dat het ‘wel mee zal vallen’.

Premie te hoog

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 46 procent van de onverzekerde zzp’ers de premie te hoog vindt en 32 procent aangeeft deze simpelweg niet te kunnen betalen. Volgens Baysoy is dat zorgelijk: „De kosten vormen een drempel, zeker bij een wisselend inkomen. Maar wat we ook zien, is dat veel zzp’ers hun financiële risico’s onderschatten. Als we hen vragen wat ze zouden doen als ze zes maanden uitvallen, is het antwoord vaak: ‘Geen idee.’”

Lees verder onder de advertentie

Voor veel zzp’ers blijkt een AOV beter betaalbaar en toegankelijker dan verwacht Gabriël Baysoy Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl

Het kabinet werkt sinds het Pensioenakkoord van 2019 aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, maar de invoering is herhaaldelijk uitgesteld. Volgens de huidige planning treedt de regeling op zijn vroegst in 2027 in werking. Tot die tijd blijft verzekeren vrijwillig. „De verplichting laat op zich wachten, maar dat betekent niet dat ondernemers nu niets kunnen doen”, zegt Baysoy. „Het begint met je te verdiepen in een AOV. Voor veel zzp’ers blijkt het beter betaalbaar en toegankelijker dan verwacht.”

Lees ook: Werknemer meldt zich na arbeidsconflict ineens ‘ziek’: mag de werkgever bepalen of dat terecht is?



Wat mensen wel of niet regelen bij ziekte verschilt sterk. Van verzekeren, tot sparen of deelname aan een broodfonds. „Het belangrijkste is dat zelfstandig ondernemers zich bewust zijn van hun positie en de keuzes die ze hebben”, zegt Baysoy. „Pas als je weet waar je staat, kun je gericht keuzes maken.”