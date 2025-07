Lees verder onder de advertentie

Geen tomaat maar een aardbei siert de oproep van Comité ZZP, een gelegenheidscomité, om tegen de handhavingsactiviteiten van de Belastingdienst in geweer te komen. „Het staat symbool voor groei en vruchtbaarheid, passend bij de creativiteit en veerkracht van zzp’ers. Met enige creativiteit haal je het woord arbeid uit aardbei”, aldus Peer Goudsmit van het Comité ZZP.

„We roepen de meer dan 1 miljoen zzp’ers op om bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nationale Ombudsman bezwaar te maken tegen het feit dat sinds 1 januari van dit jaar de Wet DBA door de Belastingdienst wordt gehandhaafd. We bundelen hun klachten en willen deze in de maand september bij ACM en Ombudsman aanbieden.”

Lees ook: VVD gaat voor eigen zzp-wet en geeft geen steun aan huidige Vbar

Lees verder onder de advertentie

Begin dit jaar werd het handhavingsmoratorium opgeheven, zodat de Wet DBA in zijn volle omvang weer actief is. Het zorgde voor veel onrust bij zzp’ers en hun opdrachtgevers. Wanneer was er wel of niet sprake van schijnzelfstandigheid? Tot op de dag van vandaag wordt daarover gesteggeld. „Wat dacht je van die briljante Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe)”, zegt Goudsmit op cynische toon. „Het heeft alleen maar voor angst gezorgd aan de kant van zzp’ers en hun opdrachtgevers.”

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie heeft alleen maar voor onrust gezorgd Peer Goudsmit van het Comité ZZP

Het leidde weer tot twee nieuwe zzp-wetsvoorstellen. Minister Eddy van Hijum van SoZaWe (NSC) stuurde onlangs de aangepaste Vbar naar de Tweede Kamer. Nog als Kamerlid tuigde VVD’er Thierry Aartsen, hij is nu demissionair staatssecretaris, samen met D66, CDA en SGP zijn eigen zzp-initiatiefwet - de Zelfstandigenwet - op.

Kartelwaakhond ACM geeft geen thuis

Peer Goudsmit en zijn mede-comitéleden zien dat dit alles voor nog meer onrust zorgt. „Er moest iets gaan gebeuren om dit probleem krachtig onder de aandacht van de politiek te krijgen. De tijd van overleggen is wat ons betreft voorbij. We gaan er met gestrekt been in”, gaat Goudsmit verder. „Ik heb deze week contact gehad met ACM. Kundige mensen, maar ze geven nu al aan dat ze ons zzp-dossier niet oppakken. ‘Er is geen sprake van kartelvorming of marktverstoring en de overheid zien wij niet als commerciële partij’, meldden ze mij. Dat is onzin. Die regelgeving is disproportioneel. Ze verstoort de markt wel degelijk. Onze arbeidsmarktjurist, onze adviseur, geeft ons wel degelijk een kans. Ons doel is geen rechtszaak, maar dat die handhaving van tafel gaat.”

Lees verder onder de advertentie

Ombudsman had ooit zzp-meldpunt schijnzelfstandigheid

De eerste contacten met de Ombudsman zijn gelegd. De club van Reinier van Zutphen had in het verleden een meldpunt voor zzp’ers geopend om ervaringen met gemeentelijke schuldhulpverlening te verzamelen. Ook hier constateert Goudsmit enige gereserveerdheid. „We gaan ook bij deze organisatie door. Zij worden bij onze actie betrokken.”

Het probleem is dat zzp’ers moeilijk zijn te organiseren. Een Malieveld krijgen we niet vol Peer Goudsmit

„Het probleem is dat zzp’ers moeilijk zijn te organiseren. Een Malieveld krijgen we niet vol, dus doen we het op deze manier. We vinden dat zzp’ers zelf moeten kunnen bepalen hoe ze werken. Vaak wordt door de politiek schijnzelfstandigheid opgevoerd. Wij vinden dat dit woord wordt misbruikt. Natuurlijk vinden wij dat mistanden in de logistiek, slachterijen, glastuinders moeten worden aangepakt. Doe iets aan die schandalige tarieven, maar niet alle zzp’ers over één kam scheren. Ze worden nu als collectief benaderd.”

„Om die reden moet volgens ons de Wet DBA worden herzien. Voer een wetgeving in die recht doet aan de werkelijke behoeften van zelfstandige ondernemers en hun diversiteit aan werkmodellen. Daarnaast moet de Belastingdienst een zorgvuldiger en evenwichtigere toetsing uitvoeren, met oog voor het individu.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Werk als zzp’er niet uit een bv? ‘Zet een STAK-structuur op en het kan gewoon’