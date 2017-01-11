100% schone producten bij bio-beurs in IJsselhallen

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Paulien Veerman (44) is al voor de derde keer projectleider van de Bio-beurs. Ze is gek op producten met een goed verhaal. Zoals de zuivelspread van geitenkaas gemaakt op een zorgboerderij in Oldenzaal. ,,Een mooi regionaal smeersel van melk van een geit die een goed leven heeft. En geproduceerd door mensen met een beperking die op deze manier een zinvolle dagbesteding hebben. Perfect toch?", zegt ze lachend. Ze is projectleider bij Bionext, de organisator van de beurs.

Platteland

Paulien woont in Huizen, maar komt oorspronkelijk uit Olst, een kind van het platteland. ,,Vroeger speelde ik handbalwedstrijden in de IJsselhallen, een dag na de grote veemarkt. We stonden in de verse koeienlucht." Haar ouders hadden een enorme moestuin, dus Paulien weet wat bewust leven is. ,,Afval scheiden, groenten uit eigen tuin. Zo ben ik opgevoed, voor mij is het een logische manier van leven. Toen ik op mezelf ging wonen, heb ik meteen een groenteabonnement genomen. Ik koop mijn leven lang al biologisch voedsel. Natuurlijk moet je iets meer moeite doen om het in huis te halen en het is vaak duurder. Toch is biologisch voedsel echt smaakvoller dan niet-biologisch eten."

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Professioneel

Acht jaar geleden kwam Paulien als officemanager bij de Vereniging Biologische Producenten en Handel, het huidige BioNederland, onderdeel van Bionext. Hier kan zij haar werk en levensvisie combineren. ,,Ik zag hoe men in de biologische sector werd genoodzaakt nauw samen te werken. De overheid stimuleert duurzaamheid. Dat is mooi."Nederland heeft al jaren een Bio-beurs, maar het kon professioneler, vond ze. ,,We wilden een strak evenement, een volwassen beurs met een sterk inhoudelijk programma. Onze Bio-beurs is niet bedoeld voor consumenten, maar echt voor mensen uit het beroepsveld: boeren, adviseurs, handelaren, horecamensen en natuurlijk inkopers van biowinkels en reguliere supermarkten. Je ziet steeds meer biologische producten bij Albert Heijn en Jumbo. Biologisch eten wordt langzamerhand heel normaal."

Stoffig

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Ons land kent 1.500 geregistreerde biologische boeren en telers, en 1.600 biologische handel- en verwerkingsbedrijven, inclusief de transport- en opslagbedrijven. De Bio-beurs telt structureel jaarlijks 9.000 bezoekers en moet nog groeien, bevestigt Paulien. Zij wil af van het stoffige imago dat om biologisch eten hangt. En mensen iets opdringen ligt niet in haar aard. ,,Ik ben geen evangelist en laat ieder zelf keuzes maken. Dat is ook wat we met de Bio-beurs willen uitstralen. Je bereikt meer wanneer je mensen het verschil laat proeven en toont hoe voedsel milieu- en diervriendelijker tot stand komt."

Noorden

Veel beursbezoekers zijn afkomstig uit de agrarische sector, vooral uit het noorden van het land. De meeste bioboeren en -handelaren wonen in de Flevopolder. ,,Onze sector valt onder het ministerie van Economische Zaken en de Europese biologische wetgeving is leidend. Hieraan moeten we ons als biologische sector houden. Alle producten voldoen aan de eisen. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij de teelt van biologisch voedsel. Maar je kunt nog zo schoon produceren, als de grond van de buurman is vervuild met gangbare bestrijdingsmiddelen, is er een kans op minimale vervuiling van een product. De Bio-beurs staat voor 100 procent schone producten."

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Ze noemt een voorbeeld waar het fout ging. ,,Biologische aardappelen die op dezelfde productielijn werden verpakt als gangbare aardappelen. De pesticiden waren in het hout van de kisten getrokken en zo raakten de biologische producten alsnog besmet en waren niet meer bruikbaar voor de biomarkt."

Michelin-koks

De Bio-beurs is niet alleen een plek waar bio-ondernemers zakendoen en met elkaar van gedachten wisselen, maar het is ook een plek om kennis te maken met nieuwe producten. Bijvoorbeeld op het Foodplein waar Michelin-koks ter plekke biologisch koken. Er zijn 250 standhouders en ruim 70 workshops onder het motto: groen bloeit.,,Met dit thema belichten we verschillende kanten van de sector. Hoe leg je ketens aan? Hoe zorg je voor verbinding? Neem een chocoladeproducent die zijn cacao koopt bij een cacaoplantage. Hij zou kunnen voorstellen aan de cacaoboer: hoe gaan we samen jouw teelt optimaliseren?"

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Pijnpunten

Er zijn een aantal pijnpunten, beaamt Paulien. ,,Omdat de vraag naar biologische producten groeit, zijn er duidelijke tekorten. We hebben te weinig zuivel en halen biologische melk uit Denemarken. Als melkveebedrijven willen omschakelen, kost dit tijd en moeite. De gangbare zuivelproducten liggen in de winkel onder de kostprijs. Het verschil met biologische melk is te groot, zo'n twintig cent per liter. Van groenten hebben we over de hele linie een tekort. Al willen bedrijven soms snel van gangbaar naar biologisch, het is in de praktijk niet mogelijk. Twee tot drie jaar duurt het voordat je producten biologisch mag verkopen. Pas na de omschakelperiode krijg je het biologische keurmerk."

Verschillen

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Veel mensen vragen zich af wat het wezenlijke verschil is met gangbaar voedsel, behalve dat het iets duurder is. Hoe overtuigt Paulien de scepticus? ,,Biologisch eten is beter voor ons milieu. Wij denken in kringlopen en willen weten hoe producten tot stand komen. Het welzijn van de koe is net zo belangrijk als de melk. Biologisch is dus ook een keuze voor dierenwelzijn en het gezond houden van je omgeving. Bovendien stimuleer je de werkgelegenheid in eigen regio door streekproducten te kopen. Of het gezonder is voor de mens? Daar zijn nog te weinig bewijzen voor."Ze roert in haar koffie en zegt: ,,Een bedrijf als Simon Lévelt weet waar zijn biologische koffiebonen vandaan komen, hoe ze worden geteeld. Bio staat voor mij voor puur en eerlijk. Tegenover het product, de consument, het dier, het milieu, de toekomst en je eigen geweten."

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