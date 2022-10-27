AEX op winst na renteverhoging ECB, Shell en Aegon uitblinkers

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met winst gesloten na de renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB krikte daarbij de rente opnieuw met driekwart procentpunt op om zo de hoge inflatie tegen te gaan. In de hoofdindex op Beursplein 5 waren verzekeraar Aegon en olie- en gasconcern Shell flinke winnaars. Chipbedrijf ASMI was opnieuw de grootste daler.

De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 669,40 punten. De MidKap ging 1,2 procent vooruit tot 916,53 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Londen klommen tot 0,3 procent. De CAC in Parijs verloor 0,5 procent.

ECB-president Christine Lagarde zei dat de centrale bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Dat zal per vergadering worden beslist. Volgens Lagarde blijft de inflatie in de eurozone ondanks de rentestappen van de ECB nog geruime tijd hoog.

ASR

Aegon was koploper in de AEX met een plus van 6,5 procent. Het bedrijf kondigde aan zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten te verkopen aan branchegenoot ASR en een deel van de opbrengst aan de aandeelhouders te geven. Aegon, dat zich daarmee nadrukkelijker op de Amerikaanse markt wil richten, krijgt daarnaast een belang van bijna 30 procent in ASR. ASR won 4,5 procent in de MidKap.

Shell steeg bijna 6 procent. De periode met hele hoge winsten door de hoge energieprijzen is weer voorbij voor het concern, mede door een verminderde handel in gas en en lagere marges op geraffineerde producten. Shell kondigde wel een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar en is van plan om het dividend te verhogen.

Unilever

Levensmiddelenproducent Unilever opende eveneens de boeken en werd 0,4 procent hoger gezet. ASMI leverde 7,4 procent in. De chiptoeleverancier verloor een dag eerder al bijna 8 procent na een teleurstellende kwartaalupdate. Flitshandelaar Flow Traders was een positieve uitschieter in de MidKap met een koerswinst van bijna 13 procent dankzij meevallende cijfers.

Credit Suisse kelderde 18 procent in Zürich. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank voert een grootscheepse reorganisatie door na aanhoudende verliezen, waarbij 9000 banen verdwijnen. Het financiële concern haalt daarnaast miljarden op, onder andere via een investering van de grootste bank van Saudi-Arabië.

De euro was 0,9800 dollar waard, tegen 1,0076 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,6 procent tot 89,34 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 96,84 dollar per vat.