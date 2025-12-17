Het welzijn van personeel in de sector retail is in 2024 licht gedaald na een recordhoogte in 2023. Met name de veiligheid en gezondheid verslechterden, zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Zo werden medewerkers vaker bedreigd door klanten en voelde winkelpersoneel zich vaker uitgeput.

Lees verder onder de advertentie

Bij de eerste meting in 2015 was werken in winkels veelal veiliger dan de omgeving waarin werknemers zich in andere sectoren bevinden. Inmiddels scoort de sector lager dan het gemiddelde van andere sectoren. Dit is met name te wijten aan het gedrag van klanten. Afgelopen jaar meldden meer medewerkers in de retail dat ze bedreigd of geïntimideerd werden door klanten, aldus ABN Amro in het rapport.

Vooral winkelpersoneel lastig gevallen

Klanten vallen vooral winkelpersoneel lastig. Vorig jaar gaf ongeveer een op de zes medewerkers aan geïntimideerd of bedreigd te zijn door klanten. Overigens is dit in de zorg net iets hoger en ruim twee keer zoveel dan het gemiddelde van alle sectoren.

Maar niet in alle sectoren met klantcontact ligt dit aandeel zo hoog. In de vrijetijdssector, waar ook horeca onder valt, heeft het personeel twee keer zo weinig last van intimidatie.

Lees verder onder de advertentie

Niet alleen werkgevers, maar ook de maatschappij en de overheid moeten zich inspannen om deze ontwikkeling te keren ABN Amro

Intrede van statiegeld op blikjes oorzaak intimidatie?

De toename van de onveiligheid in de retail was afgelopen jaar sterker dan de gemiddelde stijging en die in de zorg. De sterke toename kan in supermarkten veroorzaakt zijn door de intrede van statiegeld op blikjes die klanten vanwege overvolle machines vaak moeilijk kunnen inleveren, of meer gebruik van de zelfscankassa waarbij de controle soms irritatie oproept. Ook kan een tekort aan personeel in winkels mogelijk de dienstverlening schaden.

Niet alleen werkgevers, maar ook de maatschappij en de overheid moeten zich inspannen om deze ontwikkeling te keren, vinden de onderzoekers. ‘Zo kan de overheid met maatregelen bijvoorbeeld inzetten op een landelijke bewustwordingscampagne. Daarnaast kunnen werkgevers zelf maatregelen nemen door duidelijk te communiceren naar klanten, personeel te trainen op weerbaarheid en incidenten op de werkvloer bespreekbaar te maken.’

Lees ook: ‘Ondernemers moeten meer aandacht hebben voor veiligheid personeel’

Lees verder onder de advertentie

Geen naamkaartjes meer voor personeel

Eerder hebben supermarkten ook besloten om personeel geen naamkaartjes meer te laten dragen zodat misdragingen niet meer buiten de winkelruimte worden voortgezet.

Mogelijk heeft de onveilige sfeer ook invloed op de gezondheid van winkelpersoneel. Zo geeft een groter deel van de medewerkers vorig jaar aan last te hebben van complete uitputting door werk, ochtendmoeheid en een leeg gevoel.

Winkeliers kunnen medewerkers uitdagen met meer verantwoordelijkheid. Mogelijk voelen werknemers zich dan minder vaak leeg ABN Amro

Retail scoort op meer punten slecht

Dit kan deels komen door de interactie met klanten, die door ongeveer een op de vijf medewerkers als veeleisend wordt beschouwd. Een andere oorzaak kan zijn dat het werk repeterend is en lichamelijk veel vraagt. Van beide factoren geeft meer personeel aan last van te hebben, terwijl de sector hier al ondermaats scoort.

Lees verder onder de advertentie

Ook scoort de retail slecht op zelfstandigheid in het uitvoeren van werkzaamheden. Winkeliers kunnen medewerkers uitdagen met meer verantwoordelijkheid. Mogelijk voelen werknemers zich dan minder vaak leeg.

Lees ook: Opboksen tegen Coolblue en Bol? Deze elektronicazaak doet het al 25 jaar

Arbeidsomstandigheden eisen tol

Arbeidsomstandigheden eisen dus hun tol van meer medewerkers. Dat kan leiden tot een stijging van het ziekteverzuim. Om personeel te beschermen zouden winkeliers kunnen investeren in hulpmiddelen.

Lees verder onder de advertentie

Met het automatiseren van werkzaamheden wordt de fysieke en mentale weerslag op werknemers verminderd. Bovendien blijft meer tijd over voor wisselende en meer uitdagende werkzaamheden, besluit de bank in de rol van adviseur.