Van IT-werk voor Martin Garrix naar eigen koffiebar: Simon bouwde zijn passie uit tot bloeiende zaak

Toen freelance IT’er Simon Colijn zijn passie voor koffie ontdekte, besloot hij een compleet nieuwe weg in te slaan. Hij transformeerde een leegstaand pand tot 33rd Street Coffee in Rotterdam-Noord. „Je komt altijd meer tegen dan je denkt, maar als je paraat blijft staan, kun je er iets moois van maken.”

Lees verder onder de advertentie

„Zeven dagen per week open? Je bent gek!”, zegt Vincent Karremans lachend als hij in gesprek is met ondernemer Simon Colijn. In het kader van de Dag van de Ondernemer (vrijdag 21 november) bezocht de minister van Economische Zaken de koffiebar van Simon in Rotterdam-Noord.

Hoewel het voor Simon zeker een uitdaging is om personeel te vinden dat elke dag in zijn bar wil staan, zijn de openingstijden misschien ook wel een middelvinger naar de periode dat Simon zijn zaak opende: vier dagen voor de coronalockdown van 2020.

Lees ook: Meer jongeren ruilen broodtrommel in voor ontbijt buiten de deur: ‘Huis kopen lukt toch niet’

Lees verder onder de advertentie

Van IT naar koffiebar

Simon begon zijn carrière op achttienjarige leeftijd in de IT en werkte voor grote namen als Ad.nl, Pathé Thuis, Spotify en dj Martin Garrix. Hij bouwde en begeleidde teams die digitale platformen ontwikkelden. „Hoe langer je in het vak zit, hoe meer je rol verandert in begeleiden en aansturen.” Het was werk dat hij waardeerde, maar het bleef abstract. „Alles was digitaal, niets tastbaars.”

Naast IT had hij een andere passie: koffie. Dat leidde tot de vraag of hij iets kon opzetten dat niet alleen leuk was, maar ook op lange termijn waarde had. „Ik hoefde er niet direct rijk van te worden, maar ik wilde wel iets dat kon groeien en uiteindelijk misschien aan mijn pensioen zou bijdragen.”

Zijn vrouw gaf hem een baristacursus cadeau en samen gingen ze op koffiereis: Berlijn, New York, overal bezochten ze koffiehuizen, bestudeerden ze menukaarten en prijzen, en vergeleken ze concepten. In Rotterdam deed hij grondig marktonderzoek. „Ik heb alle koffiebars bezocht, prijzen genoteerd, en gezien hoeveel menu’s verwarrend waren. Dat wilde ik anders doen.”

Lees verder onder de advertentie

Zelf opbouwen

De echte kans kwam toen zijn compagnon aangaf dat een deel van hun geschakelde pand beschikbaar kwam. Het was eerder verhuurd als winkel en lag direct naast het kantoor van zijn compagnon. Simon besloot het te huren en de benedenruimte als zijn IT-kantoor te houden, terwijl hij boven de koffiebar opbouwde.

Als ik iets opbouw, wil ik het echt zelf doen. Niet laten inhuren en ermee pronken, maar zelf de handen uit de mouwen steken Simon Colijn

Hij stortte zich op de verbouwing: plafonds eruit, muren gestuukt, inrichting bedacht, veel zelf gedaan. „Als ik iets opbouw, wil ik het echt zelf doen. Niet laten inhuren en ermee pronken, maar zelf de handen uit de mouwen steken.” Het werd een lokaal project, dicht bij zijn huis in Schiebroek, en gericht op specialty coffee – op een niveau dat in de buurt nog niet werd aangeboden.

Lees ook: Mensen stonden tijdens corona in de rij voor gezonde, Franse brood van beste bakker van Nederland

Lees verder onder de advertentie

Uitdagend begin door corona

Vier dagen na de opening in maart 2020 werden de eerste landelijke coronamaatregelen afgekondigd. Het team moest direct sluiten. Simon koos ervoor om niet over te gaan op afhaal. „Iedereen zei ‘wat jammer dat je net open was en nu alweer dicht moet’. Dat was geen positieve vibe. Ik wilde starten zoals ik het bedacht had: mensen laten zitten en genieten.” In plaats daarvan keerde hij tijdelijk terug naar de IT. Het duurde bijna een jaar voordat de deuren weer open konden.

De herstart was voorzichtig: twee dagen per week, op vrijdag en zaterdag. Beetje bij beetje kwamen er dagen bij – donderdag, woensdag, dinsdag – totdat de bar zeven dagen per week open was. „Mensen vroegen steeds waarom ik niet vaker open was. Na verloop van tijd was het logisch om volledig open te gaan.”

Van solo naar team

In de beginperiode stond Simon zelf achter de bar en draaide hij lange dagen. „Je bent aanwezig, maakt koffies, doet bestellingen, onderhoud, schoonmaak – vaak buiten openingstijden. Het werd gewoon te veel.” Inmiddels heeft hij drie barista’s in dienst en een flexibel rooster. Zelf is hij vaak in of rond het pand bezig met andere taken, zoals inkoop of kleine verbouwingen.

Lees verder onder de advertentie

Mensen komen even langs als ze thuis werken, of na het wegbrengen van de kinderen. Het is heel lokaal, heel relaxed Simon Colijn

De zaak draait inmiddels op een trouwe klantenkring. „Ik denk dat 80 procent vaste klant is. Mensen komen even langs als ze thuis werken, of na het wegbrengen van de kinderen. Het is heel lokaal, heel relaxed.” Deze persoonlijke aanpak was vanaf het begin onderdeel van zijn strategie om de buurt bij de bar te betrekken.

Simon Colijn met EZ-minister Vincent Karremans. Foto: Robin Utrecht

Ondernemen in de horeca

De overstap van IT naar horeca bracht grote verschillen met zich mee. „In de IT krijg je voor elk gewerkt uur betaald. In de horeca werk je soms zestig uur per week, maar je inkomen komt puur van wat klanten kopen. Je doet het omdat je het leuk vindt, niet om snel rijk te worden.”

Lees verder onder de advertentie

Daarom combineert hij de koffiebar met andere zakelijke activiteiten. Het pand is in eigendom, samen met zijn compagnon, en ze investeren in verduurzaming met zonnepanelen en batterijen. Dit geeft Simon meer financiële rust en ruimte om na te denken over nieuwe projecten. AI en blockchain interesseren hem, net als vastgoed. „Volgend jaar maak ik een plan voor welke richting ik op wil.”

Er komt altijd meer kijken dan verwacht en niemand gaat het voor je oplossen, je moet paraat staan Simon Colijn

Lessen voor ondernemers

Zijn belangrijkste les? Er komt altijd meer kijken dan verwacht. „Ook al heb je alles onderzocht, je krijgt te maken met onverwachte dingen: een printer die hapert op zondagochtend, een vals alarm ’s avonds, of een espressomachine die lekt. Niemand gaat het voor je oplossen, je moet paraat staan.”

De vrijheid van het ondernemen gaat hand in hand met de verantwoordelijkheid van een eigen zaak. „Het is geven en nemen. Je staat zelf aan het roer en moet het oplossen, maar dat vind ik juist leuk.” Voor Simon gaat ondernemerschap niet alleen over winst, maar ook over levenskwaliteit, tijd en balans. „Het gaat mij niet alleen om het geld, maar ook om mijn vrijheid. Ik heb een dochter van drie, en wil tijd voor mijn gezin houden.”

Lees verder onder de advertentie

De koffiebar is voor hem veel meer dan een bedrijf; het is een plek waar mensen samenkomen en ontspannen. „Zo wilde ik het vanaf het begin: een goede vibe, fijne mensen, en kwaliteit in wat we aanbieden. Dat is gelukt, en dat geeft voldoening.”

Lees ook: Groot drama bij start toko Bernadette, maar inmiddels is de all female-zaak een groot succes