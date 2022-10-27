Aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl is failliet. Dat bevestigde curator Erik Eshuis bij Aldel na berichtgeving in verschillende media. Het bedrijf had deze week al uitstel van betaling aangevraagd. De aluminiumfabriek lag al sinds begin september stil, omdat het door de hoge gasprijzen onmogelijk was geworden nog rendabel te blijven produceren.

Volgens Eshuis is het personeel geïnformeerd over het faillissement. Hij hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden. Volgens Eshuis is Aldel het slachtoffer geworden van de zeer hoge gasprijzen omdat het bedrijf zeer energie-intensief is.

Het is al de derde keer dat Aldel failliet gaat. Eerder zag het Groningse bedrijf zich al genoodzaakt zo'n 175 van de 200 werknemers te ontslaan.

Waakvlamstand

Financieel directeur Eric Wildschut van Aldel benadrukte vorige maand nog dat een bankroet ver weg was. Het plan was toen om voorlopig met zo'n 25 mensen verder te gaan. Die zijn nodig om Aldel in een zogenoemde waakvlamstand te houden. Door de productie gecontroleerd stil te leggen zou het mogelijk zijn snel weer op te starten wanneer de omstandigheden verbeteren.

Wildschut was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf verkeerde al langer in zwaar weer. Eind vorig jaar moesten al zo'n 120 mensen vertrekken bij Aldel toen directeur Chris McNamee het bedrijf overnam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital. Met die overname werd toen een dreigend faillissement afgewend.