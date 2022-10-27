Vrachtwagenvloeren, vliegtuigcontainers, steigerplanken, gevelplaten of dakkapellen; we staan er eigenlijk nooit bij stil, maar steeds vaker vormt composiet hier de basis voor. En dat is een goede zaak, zegt Max Hamm van Compoform, de producent van dit extreem lichte en volledig recyclebare sandwichmateriaal. ,,Zowel op duurzaam, als op ergonomisch en financieel vlak is dit materiaal een uitkomst.”

Met een hagelnieuwe productielijn die goed is voor 1,5 miljoen vierkante meter thermoplastisch composiet plaatmateriaal per jaar, laat Compoform zien dat het ambitieus is binnen de automotive en de bouwindustrie. De Limburgse dochteronderneming van Giant Leap Composites met vestigingen in Beek en Ospel, wil duurzaamheid binnen deze branches een boost geven en is daarmee hard op weg.

,,Wat we binnen deze takken vooral doen, is traditioneel multiplex hout, aluminium en concurrerend composiet plaatmateriaal vervangen door een lichter, sterker en uiteindelijk goedkoper sandwich plaatmateriaal”, begint Hamm zijn verhaal over Compoform. ,,Men denkt van kunststof vaak dat het milieu belastend is, maar dat is niet het geval. Thermoplastisch kunststof is zelfs één van de meest duurzame materialen, zolang je het maar in een gesloten kringloop houdt.”

De vele goede eigenschappen van composiet

,,Thermoplastisch composiet valt, in tegenstelling tot hout, aan het einde van de levensduur uitstekend om te smelten waardoor er weer nieuwe producten ontwikkelt kunnen worden. Daarnaast heeft het in veel gevallen een hogere impactresistentie dan hout. Neem een houten steigerplank. Die gaat na enkele jaren in de buitenlucht vanzelf rotten en zal vervangen moeten worden om een veilige werksituatie te kunnen garanderen.”

,,Ons thermoplastisch plaatmateriaal gaat zeven tot tien jaar mee, valt makkelijk te onderhouden en kan na gebruik dus gerecycled worden. Ten opzichte van hout en aluminium is ons plaatmateriaal qua gewicht tevens vele malen lichter.”



Dat gewicht is een eigenschap waar de afnemers uit de betreffende branches groot voordeel van ondervinden. Denk aan bouwvakkers, die nu drie keer zoveel platen kunnen tillen en er ook nog eens veel makkelijker mee kunnen werken. Of transportbedrijven. Omdat de wanden en/of vloeren van hun wagens van composiet zijn, gaat hun laadvermogen significant omhoog. Bovendien besparen zij op brandstofkosten. Toch fijn, zeker gezien de huidige prijzen.

Gaat het over de inhoud van de portemonnee, dan rekent Hamm graag af met het idee dat zijn kunststof duurder zou zijn dan traditionele materialen. De initiële kosten zijn volgens hem wat hoger, maar door het onderhoudsvriendelijke- en ergonomische karakter van thermoplastisch composiet, kunnen een hoop kosten worden bespaard.

Houtschaarste gunstig voor Compoform

Mede door tientallen jaren aan ervaring in composieten, ligt Compoform volgens Hamm mijlenver voor op de concurrentie. ,,Daarnaast is de investeringsdrempel om een productiestraat zoals die van ons neer te zetten, erg hoog voor de concurrenten. We hebben het hier over 4 tot 6 miljoen euro. Dat we vooral binnen de carrosserie en steigerbouw ruim aan kop gaan, maakt dat de Nederlandse markt met deze output redelijk snel verzadigd raakt.”

Door de oorlog in Oekraïne is hout een schaars product geworden. Hierdoor gaan klanten op zoek naar alternatieven die zij steeds vaker bij Compoform vinden. Tijdens corona ondervond het bedrijf echter wél de nadelen van een crisis. Het materiaal dat de Limburgers produceren, is iets dat klanten moeten voelen voordat ze het geloven. Als gevolg van de coronamaatregelen kon daar geen sprake van zijn.

,,Tijdens Covid verschoof de totale verkoop naar online waardoor we merkten dat het lastiger was om de boodschap naar de klant over te brengen. Sommigen willen er letterlijk een klap met een hamer op geven om de voordelen van ons composiet te ervaren. En dat kon niet. We waren dan ook blij toen we weer naar de beurzen konden en de grens over mochten. Fysiek contact met klanten blijft toch het leukste en meest waardevolle dat er is.”

Compoform en de buitenlandse markten

Dat de zaken sindsdien weer verlopen zoals voorgenomen, blijkt uit het gegeven dat het bedrijf ook in het buitenland floreert. ,,In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en binnenkort gaan de eerste materialen de plas over richting Amerika. Geweldig natuurlijk, want alles is daar groot. Om die reden zijn we daar tevens concrete gesprekken aan het voeren om een productielijn op te zetten. Iets dat mogelijk is met de kennis en kunde die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Het is de bedoeling dat die nieuwe lijn binnen anderhalf jaar wordt opgetuigd.”

Waardevol netwerk van regionale ontwikkelingsmaatschappij

Om die stappen in het buitenland te kunnen zetten, viel Compoform terug op een oude bekende: LIOF. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt innovatieve ondernemers uit Limburg met advies, financiering en netwerk. Om voet aan de grond te krijgen in bovengenoemde landen, deed Hamm een beroep op dat netwerk.

,,Met de stevige groei die we doormaken, misten we de internationale contacten die LIOF bleek te hebben. Omdat we in 2015 al eens geruime tijd met elkaar in contact waren om een mogelijke financiering, was de stap voor hulp op dit vlak snel gezet. En met succes. Via LIOF werden we gevraagd of we deel wilden nemen aan het Enterprise Europe Network dat uit meer dan zeshonderd organisaties uit zeventig landen bestaat. We hebben kunnen laten zien wat we produceren, waarom we dat doen en waar onze expansiedrift vandaan komt.”

Het is niet alleen het Europese netwerk waar Compoform mee wordt geholpen. LIOF biedt het bedrijf ook toegang tot het regionale netwerk en dat brengt nieuwe leads met zich mee. ,,LIOF acteert als een intermediair en inderdaad, dat heeft ervoor gezorgd dat we momenteel intensieve gesprekken voeren met potentiële nieuwe klanten. Ondernemers die op zoek zijn naar een uitgebreid netwerk, doen er dan ook goed aan om eens contact te zoeken met LIOF.”

