Aov-zzp.nl bokst op tegen de verzekeraars

Moet ik alle informatie over mijn gezondheid melden of kan ik bepaalde klachten beter verzwijgen? Waarom verschillen de premies zo ontzettend? Wat is nu de beste polis bij de beste verzekeraar? Toen Arnoud Wennekus in 2008 een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilde afsluiten, bleek het zelfs voor hem als financieel adviseur vrijwel onmogelijk betrouwbare informatie te vinden. ,,Een offerte van twee pagina's, met twintig pagina's kleine letters vol moeilijke vaktermen - ik werd er niet blij van."

Beste voorwaarden

Aangezien zijn nabije toekomst als hypotheekadviseur er niet bepaald rooskleurig uitzag, besloot hij de tussenpersoon te worden aan wie hij zelf behoefte had. Sindsdien zoekt hij als tussenpersoon naar de beste premies en voorwaarden voor zzp'ers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten.

Verzekeraarscollectief

Behalve begeleiding bij het afsluiten van een verzekering biedt het bedrijf, inmiddels geen eenmanszaak meer, een verzekeraarscollectief, waarbij nu 700 zelfstandig ondernemers aangesloten zijn. ,,Onder meer door elke drie jaar te checken of er inmiddels betere alternatieven zijn, kunnen we betere voorwaarden en premies bieden."

Wie: Arnoud Wennekus (48)Wat: adviezen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp'ersWaar: NieuwegeinSinds: 2008Grootte: 2 vaste medewerkers, 7 freelancersContact: aov-zzp.nl