Aprecio Advies helpt ondernemers met scheidingsconflicten

Niet is minder waar, weet Rob de Bruijn (55) van Aprecio Advies. ,,Huwelijkse voorwaarden zijn er in varianten en notarissen wijzen toekomstige echtparen daar niet altijd goed op. In bijna 100 procent van de gevallen blijkt dat je de waarde van het bedrijf toch moet delen en dat komt vaak als een grote verrassing", zegt Rob.

ErvaringsdeskundigeDe Gorcumer is specialist in het realistisch waarderen van ondernemingen én ervaringsdeskundige. ,,Tijdens mijn eigen scheiding ontdekte ik wat daarbij komt kijken. Nu gebruik ik mijn financiële achtergrond om scheidingsconflicten te voorkomen of op te lossen. Realisme over de waarde is daarbij belangrijk, zodat de gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen."

Rob begon Aprecio Advies bijna drie jaar geleden, na het afronden van een mediationopleiding. ,,In 1996 heb ik met een partner een accountantskantoor overgenomen, dat we elf jaar later weer verkochten. Daarna was ik als Register Valuator betrokken bij de aankoop en verkoop van ondernemingen.

Baan opgezegdIn 2013 heb ik mijn baan opgezegd, want ik wilde per se aan de slag als in echtscheidingen gespecialiseerd valuator." Dit keer begon Rob op nul. ,,Dat is me niet meegevallen. Het heeft een jaar geduurd voordat er continuïteit kwam. Ik heb heel veel broodjes gegeten met familierechtadvocaten. Met moeite kwam ik binnen bij advocatenkantoren om daar presentaties te geven. Ze wisten helemaal niet dat deze specialisatie bestond. In Nederland heb ik ook maar vier collega's.''

Inmiddels verdient Rob een goede boterham. ,,Het mooie is dat ik door te werken met getallen, mensen echt kan helpen. Zij zijn heel dankbaar en ik doe dit werk met hart en ziel.''

