Slimme boiler van Jasper (20) slaat overtollige zonnestroom op: ‘Bespaart 300 euro per jaar’

Terwijl de zonnepanelen op het dak werden geïnstalleerd, sparde Jasper Over (20) met zijn ouders over de overtollige energie van de panelen. Wanneer de salderingsregeling verdwijnt is het namelijk zonde niets met die energie te doen. Met zijn bedrijf Solar-Cap ontwikkelde hij een systeem dat overtollige zonne-energie opslaat in een warmwaterboiler, waardoor huishoudens kunnen besparen op gasrekening.

Lees verder onder de advertentie

Er is een mismatch in vraag en aanbod van energie. Wanneer de zon schijnt, is er energie in overvloed en wordt niet alle energie gebruikt. Op momenten dat er juist veel energie nodig is, is die niet beschikbaar. De twintigjarige Jasper Over bedacht een warmwaterboiler om energie op te slaan en te gebruiken wanneer de zon niet schijnt.

Bespaar 300 euro per jaar

Zijn idee bestaat uit een aansturingssysteem, mengsysteem en een warmwaterboiler. Het aansturingssysteem leest uit hoeveel energie er aanwezig is en hoeveel er wordt gebruikt. De energie die niet wordt gebruikt, gaat niet terug het net op, maar naar het water in de boiler. Met het opgewarmde water kun je douchen. Als het water niet de juiste temperatuur heeft voor de douche, dan stuurt het mengsysteem het water langs de huidige cv-installatie. Op die manier kan een huishouden gemiddeld zo’n driehonderd euro per jaar aan gas besparen en is de investering na 4 jaar al terugverdiend.

Heel mijn leven heb ik al de drang om mijn eigen geld te verdienen Jasper Over

Het klinkt als een eenvoudig product, maar op het moment dat Jasper dit bedacht had nog geen ander bedrijf het op de markt gebracht. Hoe komt het dat de pas twintigjarige Jasper hiermee bezig is?

Lees verder onder de advertentie

„Heel mijn leven heb ik al de drang om mijn eigen geld te verdienen. Om niet te hoeven werken voor iemand. Ik wil altijd al iets persoonlijks opbouwen, waar ik zelf voor heb gestreden.” Dat begon al op school met een handeltje in fidget spinners, die hij inkocht bij winkels en voor een paar euro meer doorverkocht.

Lees ook: Op zijn 19de zag Bram dat batterijopslag anders moest: nu staan zijn veilige containers in heel Europa

Solar-Cap ontstaan aan de keukentafel

Ondernemen ligt hem altijd al beter dan leren. Maar omdat zijn moeder wilde dat Jasper toch een ‘papiertje’ zou halen, rondde hij twee maanden geleden de opleiding Ondernemen Retail af. Hoe kwam hij dan op zo’n technisch product? „Bij ons thuis werden zonnepanelen geplaatst en zoals iedereen hadden wij overtollig stroom. Aan de keukentafel sparde ik met mijn ouders wat we met die energie konden doen. Wij dachten: hoe kunnen we die energie opslaan om op een later moment weer te gebruiken zodat het niet meer wordt terug geleverd aan het net? Zo kwamen we op een warmwaterboiler uit. En daarmee zijn we thuis gaan testen.”

Lees verder onder de advertentie

Ik kan ook altijd nog terecht bij mijn vader voor vragen, hij is nog steeds op de achtergrond betrokken Jasper Over

‘We’ zijn Jasper en zijn vader. „Mijn vader is wel een beetje technisch, dus die heeft mij in het begin veel geholpen.” Want de boiler werkte niet direct. Zo waren er problemen met de cv-installatie die door de aansluiting op de boiler ging pendelen ( steeds aan- en uitschakelen). Waardoor storingen konden ontstaan. Daardoor kunnen storingen ontstaan. Daarvoor hebben mijn vader en ik een mengblok ontworpen. Ik kan ook altijd nog terecht bij mijn vader voor vragen, hij is nog steeds op de achtergrond betrokken.”

Jasper Over van Solar-Cap. Foto: eigen beeld

Gat in de markt, maar hoe krijg je bekendheid?

Eigenlijk wilde Jasper pas rond zijn 25e een eigen bedrijfje opstarten, maar toen hij merkte dat hij een gat in de markt te pakken had, moest hij toch aan de slag. „We hebben natuurlijk op internet research gedaan en wij zagen nog geen één bedrijf die dit aanbood.”

Lees verder onder de advertentie

Maar hoe begin je dan als jonge ondernemer zonder enige bekendheid op opgebouwd netwerk? „Dat is best lastig. Sommige mensen kijken anders naar een jonge ondernemer. Ik probeer mezelf zo professioneel mogelijk op te stellen, maar sommige mensen vinden mij ongeloofwaardig overkomen. Ze denken dat ik maar wat in elkaar heb geflanst.” Daarom probeert Jasper zo goed mogelijk contact te houden met de mensen die wel vertrouwen hebben in zijn installatie. „Na de installatie zat ik bij een klant aan de keukentafel en benadrukte hij hoe goed hij mijn communicatie vond en dat ik al zijn vragen beantwoordde.”

Goede reviews voor Solar-Cap

In anderhalf jaar tijd heeft Jasper nu tussen de 150 en 200 klanten geholpen. Hij is tevreden. „De installaties gaan met een mooie stijgende lijn omhoog. Ik werk op mijn eigen tempo. Zo kan ik ook zo’n goed mogelijke service aan de klanten bieden en hoef ik hen niet teleur te stellen. Tot nu toe heb ik veel goede reviews. Mensen zijn blij met mijn service.”

Bang voor grote bedrijven is Jasper niet. „Ik probeer mijn eigen plek in de markt te vinden. Kijk bijvoorbeeld hoeveel bedrijven zonnepanelen aanbieden. Het is belangrijk om je eigen plek in de markt te kennen en zo je klantenkring op te bouwen.” Jasper heeft het volste vertrouwen in zijn product. „Je kan gemiddeld 6 tot 10 kilowatt stroom in de boiler opslaan, waardoor je bespaart op je gasgebruik voor je cv-installatie. Dus eigenlijk sla je twee vliegen in één klap.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Broers Maurice (27) en Roel (30) presenteren eerste slimme thuisbatterij: ‘Bespaart 1.000 euro per jaar’