Al vele zomers lang is limoncello enorm populair in ons land. Niet alleen drinken we het alcoholische citroendrankje graag, we kunnen het ook goed maken, zo blijkt uit de verschillende Hollandse limoncello’s met een internationale prijs. Ivar Camps weet er alles van af. Hij is de man achter limoncellomerk Campsello . Niet gevestigd in Sicilië of nabij Napels, maar ‘gewoon’ in het Friese Sneek. Zijn likeur gemaakt van citroenschillen won recent een gouden medaille bij een belangrijke wedstrijd: de IWSC Spirits Awards 2025 .

Ik weet dat ik best een aardige limoncello maak, maar dat ik meteen zo hoog zou scoren, dat was eigenlijk wel bizar! Ivar Camps Campsello

Best aardige limoncello, maar goud?

,,De IWSC keurt allerlei verschillende dranken, whisky's, gin en wijnen, et cetera. Een relatie van mij zei dat ik een eigen fles moest insturen. Dat heb ik afgelopen februari gedaan. Je gaat dan naar Engeland toe met je pakketje. Het is natuurlijk Engeland, dus je moet allerlei formulieren invullen. Op dat moment krijg je te horen dat je begin juni de uitslag hebt. Ruim een week geleden kreeg ik een mailtje onder embargo dat ik goud gewonnen had. Ik moet zeggen, ik weet dat ik best een aardige limoncello maak, maar dat ik meteen zo hoog zou scoren, dat was eigenlijk wel bizar!’’, vertelt Ivar in De Ondernemer Live.

Ook topmerken als Lucas Bols in internationale competitie

De winst is iets waar de ondernemer trots op mag zijn. Ook een groot topmerk als Lucas Bols zat in de competitie. In totaal zijn er 70 Nederlandse drankenfabrikanten over alle categorieën in de prijzen gevallen. Uiteindelijk gingen er ‘slechts’ zeven gouden medailles naar ons land en Campsello is er één van.

Hoe komt het volgens Ivar dat ‘wij’ juist zo goed in limoncello zijn? ,,In coronatijd zijn er best wel veel Nederlanders begonnen met het maken van limoncello. Eigenlijk is de productie ervan niet moeilijk. Je hebt een paar ingrediënten nodig. Om te beginnen pure alcohol van tussen de 96 en 97 procent. In Nederland is er wel lastig aan te komen, zeker wat grote hoeveelheden. In Italië kan je gewoon alcohol in de supermarkt kopen. In het onderste schap. Je betaalt er tussen de 16 en 20 euro voor een liter alcohol. Heel veel mensen maken zelf limoncello in Italië. Zo ben ik ook aan het recept gekomen.’’

Nou is schillen best leuk, maar 900 is best veel, het kost gewoon heel veel tijd Ivar Camps Campsello

Het recept voor een lekkere limoncello

‘Van een omaatje tijdens een vakantie in het Zuid-Europese land’, vertelt de limoncellomaker met roots in de automotivesector. Wat naast de pure alcohol ook belangrijk is? De schil van de citroenen moet onbespoten zijn. ,,Je legt die schillen in de alcohol. De alcohol neemt de kleur en smaak op. Na een aantal weken haal je de schillen eruit, ga je het met toegevoegd water koken. Water waarin je heel, heel, heel veel suiker oplost. Dat laat je afkoelen en dan ben je klaar’’, aldus Ivar.

Ondanks het succes, blijft Ivar Camps - hij produceert met Campsello zo’n 700 flessen per jaar - gewoon in de automotive wereld actief. ,,Limoncello maken is veel werk, want je moet je voorstellen dat je zo'n 800 tot 900 citroenen per keer aan het schillen bent. Nou is schillen best leuk, maar 900 is best veel, het kost gewoon heel veel tijd. Weet je, ik heb gewoon een leuke baan en natuurlijk een verantwoordelijkheid naar mijn gezin.’’

Concurrentie in het schap van Gall & Gall

Ivar: „Mijn productiekosten zijn op dit moment gewoon veel en veel te hoog. Ik kan de fles wel duurder gaan maken, maar ja, op een gegeven moment houdt dat ook op. Ik ben vrij prijzig als je dat vergelijkt met de grote merken die er zijn. Ik weet niet of je weleens naar het limoncelloschap in een Gall & Gall bent geweest, maar het staat er helemaal vol. Voor 15 tot 17 euro heb je al een fles en ik ben ruim 10 euro duurder. Toch verdien ik er absoluut wat aan’’, aldus de citroenschilmagiër die het drankje in samenwerking met ijssalon MIN12 en distilleerderij Weduwe Joustra maakt.

Geloof in wat je gaat doen. Niet vanuit het doel geld, geld en nog meer geld verdienen Ivar Camps Campsello

Marketing: het belang van een goed verhaal

Opvallend, wanneer Ivar naar een restaurant gaat, er een limoncello bestelt en het drankje is niet te drinken, dan haalt hij een eigen fles uit de kofferbak. Als de citroenenkoning iemand met ambities in die wereld van dranken zou moeten adviseren, wat zou hij dan zeggen? Hoe krijg je een sterke drank op de markt? Wat zijn de winnende principes? ,,Ik denk dat het te maken heeft met passie. Geloof in wat je gaat doen. Niet vanuit het doel geld, geld en nog meer geld verdienen. Natuurlijk is het wel belangrijk, maar je moet vooral een ideologie en focus hebben. Dat is het belangrijkste. En het moet gewoon goed zijn.’’

Een ander dringend advies van Ivar Camps: marketing en marketingcommunicatie is de volgende stap en niet minder belangrijk, wil je succes hebben. „Het product is leuk, maar je moet er een verhaal van maken. Vervolgens moet je de juiste communicatiekanalen hebben om je product te promoten. Als die er niet zijn, dan moet je iemand hebben die je daarbij kan helpen of adviseren’’, aldus de ondernemer die best wel trek heeft in een samenwerking met een Italiaanse partij om verder te groeien met zijn merk. Dus, iedereen die dit leest en iemand weet, kom maar op!

Bekijk het hele interview met Ivar via onderstaande video:

