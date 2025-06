Hoe GewoonGers miljoenenomzet haalt met ‘te zware’ deuren die niemand wilde maken

Werp een blik op Funda en je struikelt over huizen met een visgraatvloer, kookeiland én ... zwarte stalen deuren. Is de trend bijna voorbij? Welnee, dit bedrijf groeit juist verspreid over het land - nog steeds - als kool. „Dit hadden we nooit verwacht.”

Als Ton Vergunst negen jaar geleden in Rotterdam een appartement op een zevende etage koopt, wil hij graag zwarte stalen deuren. „Er waren toen vier bedrijven die ze zouden kunnen maken, maar die deden allemaal moeilijk”, zegt Vergunst in het AD. „Over de verdieping en de vergunning die ze dan moesten hebben voor een kraan. Ik had er al helemaal geen zin meer in.”

Vergunst heeft dan samen met mede-Rotterdammer Robin van Houwelingen een bedrijf dat systeemwanden maakt. „Toen zijn we zelf maar met die deuren aan de slag gegaan.”

Met succes, want negen jaar later leiden Vergunst en Van Houwelingen van GewoonGers hun visite rond in de eind vorig jaar geopende showroom van 400 vierkante meter in Vlaardingen. Vól met ‘stalen deuren’, die van aluminium zijn gemaakt om het gewicht behapbaar te houden.

Stijgende populariteit stalen deuren

Dít is dus de plek waar een groot deel van die trendy woningeigenaren hun deur vandaan heeft. Want inmiddels is de ‘zwarte stalen deur’ in heel wat huizen te vinden, leert een rondgang op Funda. Website Indebuurt maakte er jaren geleden al een ludiek bericht over: ‘Verfrissend: deze huizen hebben géén zwarte stalen deuren’.

Volgens Vergunst waren stalen deuren in de jaren dertig en veertig al wel populair, maar verdween dat in de loop der jaren. „Het industriële interieur kwam weer op rond 2013 en 2014, tegelijk met de loftwoningen.”

Je merkt dat huizen nu duur zijn en steeds kleiner worden. Met glazen deuren creëer je meer ruimte

De nog immer stijgende populariteit van deze deuren is logisch, stelt Vergunst. „Je merkt dat huizen nu duur zijn en steeds kleiner worden. Met glazen deuren creëer je meer ruimte. Veruit de meeste klanten plaatsen ze tussen de gang en woonkamer.”

‘Deur past ook in een woonboot’

Naast de nieuwe showroom, in hetzelfde gebouw aan de Industrieweg, zit de nieuwe productiehal van 5000 vierkante meter. GewoonGers heeft ook een showroom in Woonmall Villa Arena in Amsterdam en hoopt eind dit jaar eveneens een vestiging in Eindhoven te openen. De bedrijfsnaam bevat het Rotterdamse woord Gers, wat staat voor gaaf, mooi, tof of fraai.

En al woon je op de hoogste etage van de Zalmhaventoren en wil je deuren uit deze Vlaardingse fabriek, dan is dat geen enkel probleem. Vergunst: „Want ons product bestaat uit losse onderdelen. Zodat je toch grote deuren kunt plaatsen als je in een woonboot, Amsterdams grachtenpand of een flat met kleine lift woont.”

Bezoekers die in de showroom staan, horen vanuit de aangrenzende fabriekshal allerlei snerpende geluiden. Maar metaalbewerkers of glassnijders kom je er niet tegen. Hier is alles geautomatiseerd wat er te automatiseren valt. De achtergrond van de 22 medewerkers die hier op de vloer staan? Het zijn voormalig slagers, vrachtwagenchauffeurs of horecamedewerkers.

Dennis Wisse | Het werk in de productiehal van GewoonGers is zo veel mogelijk geautomatiseerd. Trots van het bedrijf is deze robot, waar 2,5 jaar aan gewerkt is.

Van Houwelingen: „Eerst waren er medewerkers de hele dag aan het frezen en zagen. Hadden ze aan het einde van de dag twee deuren...” De huidige medewerkers zorgen er vooral voor dat de machines die het glas snijden, aluminium op maat maken en poedercoaten, goed functioneren.

1200 deuren per maand voor GewoonGers

Allemaal onderdeel van de visie: automatiseren en de productie zo veel mogelijk in eigen hand houden. Van Houwelingen: „Sommige toeleveranciers liggen bijvoorbeeld deels stil tijdens de zomer en de kerst. Maar dan hebben wij het hartstikke druk. En ook in je eigen fabriek wil je niet afhankelijk zijn van de vakantie van iemand met bepaalde expertise.”

De strategie zorgde voor enorme groei. Dagelijks levert de fabriek 60 deuren op, maandelijks zijn dat er 1200.

Als wij een review van 3 of 4 sterren krijgen, zijn we teleurgesteld en gaan we met de directie bij elkaar zitten Ton Vergunst

Op basis van eigen onderzoek stellen ze de grootste leverancier van stalen deuren in Nederland te zijn. GewoonGers maakt ook akoestische panelen en wanden op maat. De totale bedrijfsomzet was vorig jaar 25 miljoen euro, over de winstcijfers laten ze zich niet uit. In totaal heeft GewoonGers zo’n 125 medewerkers.

Flexibiliteit is key

De ‘simpelste’ deur kost 1199 euro, inclusief inmeten en monteren. Het grootste formaat zit rond de 2750 euro per exemplaar.

Voor veel mensen niet zomaar een aankoop, weten Vergunst en Van Houwelingen. Ze willen daarom absoluut niet dat een klant druk voelt. Vergunst: „Zo’n aankoop moet een feestje zijn. Mensen hebben ervoor gespaard. Je ziet vaak dat als mensen een keuken kopen, ze dezelfde dag meteen moeten beslissen. Dan kan het zijn dat mensen achteraf in de auto zitten en denken: shit, wat is hier net gebeurd? Wij willen dat mensen achteraf bij ons op een positieve manier denken: wat is hier net gebeurd?”

Dennis Wisse | Ton Vergunst (links) en Robin van Houwelingen in de nieuwe showroom van GewoonGers in Vlaardingen. Samen met Renate Boulhriri-Van der Hoeven en Jeff Vergunst (de zoon van Ton) zitten ze in de directie.

Na de bestelling zitten klanten nergens aan vast. Van Houwelingen: „Ben je toch niet tevreden, dan komen we hem gewoon weer ophalen. En stel dat je toch een deur in brons in plaats van wit wil omdat dit mooier staat, dan wisselen we de deur om. Sterker: dan gaan we bij onszelf te rade waarom wíj dit vooraf niet hebben gezien en geadviseerd.”

Recensies op Google Reviews en Trustpilot

Alle inspanningen leidden tot 4,6 van de 5 sterren op Google Reviews en een score van 4,9 op Trustpilot. Vergunst: „Als wij een review van 3 of 4 sterren krijgen, zijn we teleurgesteld en gaan we met de directie bij elkaar zitten.”

Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat de trend een blijvertje is en daarmee hun verkoop ook. „Maar bepaalde vormen in een deur zijn bijvoorbeeld wél een trend. Daarin proberen we mee te gaan en voorop te lopen, door hier met ontwerpers over te praten.” Zo kan hun nieuwste machine ook gebogen frames voor in de deuren maken.

Groeiplannen GewoonGers voor zakelijke markt

Het bedrijf ziet volop groeiplannen. Het doel: meer productie, kortere levertijden en niet alleen maar meer aandacht voor de particuliere markt, maar ook de zakelijke.

Van Houwelingen had negen jaar geleden niet verwacht dat GewoonGers zo groot zou zijn als het nu is. „Toen we op een woningbeurs aankwamen met een stalen opdekdeur (een deur die deels op het kozijn valt, red.) werden we voor gek verklaard. ‘Kan niet’ en ‘te zwaar’ kregen we te horen. Maar we hebben het toch gedaan.”