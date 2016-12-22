Aptitude Health communiceert over kankeronderzoek

Ze is net uitgeroepen tot Etnische Zakenvrouw van Nederland. En dus werden er wekenlang bloemen bezorgd op kantoor bij Tatjana Romanyk op de 17de etage van kantoorkolos de Haagsche Zwaan aan de Schenkkade.

Lees verder onder de advertentie

Haar bedrijf Aptitude Health wist in twaalf jaar tijd een voorname rol te bemachtigen in het wereldwijde onderzoek naar de bestrijding van kanker. Tatjana, naar eigen zeggen voor de helft afkomstig uit Oekraïne en voor de andere helft uit Twente, werkte jaren voor een internationale farmaceut. In 2004 zette ze schoorvoetend haar eerste stappen als ondernemer. ,,Ik heb drie maanden nodig gehad om alle zekerheden en schijnzekerheden van een vaste baan los te laten."

Kantoor Atlanta

Zij besloot haar kennis en netwerk in te zetten voor het onderzoek naar de bestrijding van kanker. Inmiddels werkt ze met diverse werkmaatschappijen en ruim honderd man personeel, verdeeld over de Haagse vestiging en een kantoor in Atlanta in de VS. ,,Juist in Amerika wordt er volop klinisch onderzoek gedaan, maar alle uitkomsten daarvan moeten vervolgens met oncologen wereldwijd worden gedeeld. Dat is onder meer wat wij doen."

Lees verder onder de advertentie

Wat in 2004 startte in een hoek van haar slaapkamer in Scheveningen is nu volgens haar 'een wereldwijde makelaardij in medische kennis, die met opleidingen, publicaties en adviezen in 45 landen actief is'. Gevraagd naar haar voornaamste drijfveer stelt Tatjana dat er geen persoonlijk verhaal zit achter haar gedrevenheid in de strijd tegen kanker. ,,Tijdens mijn studie was ik al gefascineerd door dit onderwerp.'' In 2007 opende zij met een lokale partner haar kantoor in Atlanta. Ze reist er zo'n acht keer per jaar naartoe. ,,Veel grote farmaceuten zitten in de VS.''

Tatjana mag haar betoog graag met cijfers ondersteunen. ,,Bij achttien van de twintig grootste farmaceutische bedrijven ter wereld zijn wij nauw betrokken." De farmaceutische wereld is een kleine wereld. ,,Gezondheid is nu eenmaal grenzeloos. Wie zich op dit terrein begeeft, kan dat eigenlijk alleen wereldwijd doen."

Leven en dood

Lees verder onder de advertentie

Schuurt het niet, een succesvol bedrijf opbouwen met een product dat voor de eindgebruiker een kwestie kan zijn van leven en dood? Over het vriendelijke gezicht van Tatjana trekt een wolkje ergernis. Het wordt haar vaker gevraagd. ,,Wordt een specialist in een ziekenhuis soms niet betaald?'', vraagt zij retorisch. Natuurlijk is zij ondernemer en staat ze aan het hoofd van een miljoenenbedrijf, maar haar doel is in al die jaren niet veranderd. ,,Het gaat erom dat de patiënt de beste behandeling krijgt die voorhanden is. Daar ben ik elke dag mee bezig.''

Tips van de exporteur

Lees verder onder de advertentie

1. Leren communiceren

Vanaf dag 1 hebben we veel aandacht besteed aan communicatie. In Amerika wordt echt op een andere manier met elkaar omgegaan dan wij in Nederland gewend zijn. We hebben ons personeel speciaal getraind om ze daarmee vertrouwd te maken.

2. Kijk wat kan

Lees verder onder de advertentie

Natuurlijk moet je een plan en een visie hebben om naar het buitenland te gaan. Maar focus ook op regelgeving. Kijk wat mogelijk is. In de VS is minder bureaucratie dan in Nederland. Banken stellen zich soepeler op als het gaat om financiering.

3. Doe het niet alleen

Ga niet zelf het wiel uitvinden. Er zijn zoveel redenen om een lokale partner in de arm te nemen. Zoek die partij zorgvuldig uit en zorg dat je op dezelfde golflengte zit.