Autovakbond VS breidt stakingen bij GM en Stellantis uit

De stakingen bij autofabrieken van General Motors (GM) en Stellantis in de Verenigde Staten, die afgelopen vrijdag begonnen, worden uitgebreid. Dat heeft Shawn Fain, voorzitter van autovakbond UAW, vrijdag bekendgemaakt. Daarmee wordt het werk neergelegd in nog eens 38 fabrieken, verspreid over twintig Amerikaanse staten.

Ook medewerkers van een autofabriek van Ford gaan door met staken. Maar volgens de bond heeft dat bedrijf belangrijke concessies gedaan sinds de staking een week geleden begon. Daarom worden de stakingen bij de fabrieken van deze automaker niet uitgebreid. "We erkennen dat Ford serieus is over het bereiken van een overeenkomst. Bij GM en Stellantis is het een ander verhaal", geeft Fain aan. Hij voegt daar wel aan toe "nog niet klaar te zijn bij Ford".

De UAW eist onder meer een loonsverhoging van 40 procent voor de werknemers van de drie autobouwers, die ook wel The Big Three uit Detroit worden genoemd. De autobedrijven boden iets boven de 20 procent aan, maar zonder de door de vakbond geëiste secundaire arbeidsvoorwaarden. "Zoals we al weken zeggen, gaan we niet eeuwig wachten op eerlijke contracten bij The Big Three", stelt Fain.