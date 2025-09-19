Bakker Bart opent winkels op treinstations: ‘Belangrijke stap in strategische groei’

Bakker Bart opent vanaf medio januari in korte tijd veertien locaties op grote treinstations in Nederland. De keten zal er opereren onder de naam ‘Bakker Bart To Go’ en vervangt de meeste NS-broodjeswinkels van Backwerk.

Lees verder onder de advertentie

In januari 2026 start reeds de ‘light versie’ van de verbouwingen van de winkels. Daarna worden de winkels stap voor stap omgebouwd naar de Bakker Bart To Go-look & feel, met moderne zelfscannerkassa’s die de klant snelheid en gemak moeten bieden.

Met de komst van Bakker Bart To Go zet de keten een grote stap richting het nieuwe foodconcept op de treinstations. Het hart van het assortiment blijft het vertrouwde Bartje-broodje, aangevuld met andere succesvolle producten, koffie en thee.

We gaan de stations een tikkeltje roze kleuren. Deze samenwerking met NS is een belangrijke stap in de strategische groei van Bakker Bart Michael van Dongen Bakker Bart

NS-tations kleuren roze dankzij Bakker Bart

Michael van Dongen, Managing Director Bakker Bart: „We gaan de stations een tikkeltje roze kleuren. Deze samenwerking met NS is een belangrijke stap in de strategische groei van Bakker Bart. We kijken er enorm naar uit om onze nieuwe stationslocaties te openen en onze nieuwe collega’s een warm welkom te heten. Samen zorgen we voor een gastvrije, snelle en vooral smakelijke beleving voor elke reiziger.”

Lees verder onder de advertentie

De stationswinkels worden door Bakker Bart zelf geëxploiteerd en worden geen franchisevestigingen. Zo wil het bedrijf met de formule optimaal inspelen op de reizigersbehoefte en de beleving op de stations.

Eerste Bakker Bart opende in 1977 Bart’s Retail B.V. is de franchisegever van Bakker Bart. Bart’s Retail opende in 1977 de eerste Bakker Bart in Nijmegen. Door middel van franchising groeide het uit tot de grootste bakkerijketen van Nederland, met meer dan 130 winkels verspreid over het land. In de laatste jaren heeft Bakker Bart zich ook toegelegd op maaltijdbezorging.

Lees ook: Dit is waarom cafébaas Erik Bakker Bart overnam