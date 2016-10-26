Bedrijf uit Ulft voortgekomen uit fietsenzaak

De hele wereld fietst rond met manden van Basil op het stuur, gevlochten van riet en van staal. ,,Behalve Nederlanders", zegt Marthijn van Balveren. ,,Hier willen mensen fietstassen. En die hebben we ook, net als zadels, fietsbellen en andere accessoires. Wij handelen in fietsgeluk.''

Marthijn nam Basil in Ulft in 2001 over van zijn vader Nico. Die had oorspronkelijk een fietsenzaak in Silvolde en kreeg begin jaren 70 de vraag of hij een mand had waarin een kind op de fiets mee kon. De groothandel kon zoiets niet leveren, dus gaf hij een mandenvlechter in Winterswijk de opdracht een prototype te maken. Daarna liet hij de mand in Joegoslavië produceren. Al snel verkocht hij zijn mand volop aan fietsfabrikanten in Nederland en Duitsland. Tegenwoordig vindt de productie plaats in zes landen in Azië en het Oostblok. De wilgentenen fietsmand Dublin, uit 1976, met haken voor aan het stuur, is een klassieker in het assortiment.

Stap voor stap

Marthijn vertelt dat Basil zich in een groeimarkt bevindt. ,,Je ziet fietsen in steeds meer landen hip worden. Ik vind dat alleen maar logisch. Fietsen is de oplossing voor veel problemen. Als een overheid in infrastructuur investeert, profiteert de hele stad daarvan mee. De welvaart en het welzijn krijgen een boost. In Australië gaat dat nu knalhard, München wil dé fietsstad van Duitsland worden en Londen investeert ook volop in de fietsinfrastructuur.''

De focus ligt op landen als Nederland, Duitsland en België, maar Basil doet ook zaken in bijvoorbeeld Japan, Australië, Chili en Canada. ,,Dat klinkt allemaal erg sexy en we zijn er trots op, maar het zijn relatief kleine markten. We groeien er gecontroleerd. Stap voor stap.''

Basil levert eigenlijk alleen aan importeurs en groothandels. De meeste export gaat naar Duitsland en België. Op kleine markten als die in Kazachstan, Letland en IJsland worden winkels ook rechtstreeks bediend.

Designprijzen

Wanneer je als bedrijf voor jezelf helder hebt wie je bent en waar je voor staat, is dat volgens Marthijn voor klanten over de hele wereld óók helder. ,,Dan opent de poort naar het buitenland zich makkelijk.''

Basil werkt met fashion- en industrieel designers. Daarmee wordt het bedrijf uit Ulft gezien als aanjager in de ontwikkeling van fietsen als hippe bezigheid. Er zijn designprijzen mee gewonnen en in het Londense Victoria & Albert Museum zijn ontwerpen van Basil te koop in de museumshop.

Basil exporteert naar 44 landen en voert driehonderd producten in het assortiment. basil.com

