Belgische bankpresident: ECB heeft nog even te gaan met rente

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente waarschijnlijk nog verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie voordat een pauze wordt genomen. Dat zei de Belgische centralebankpresident Pierre Wunsch op de radio.

Lees verder onder de advertentie

"Ik ben geneigd te zeggen dat we nog wat meer moeten doen", aldus Wunsch. Het is volgens hem te vroeg om te praten over een echte stop bij het verhogen van de rente in de eurozone, gezien de hardnekkige inflatie.

De ECB komt later deze maand met een nieuw rentebesluit. ECB-president Christine Lagarde heeft gezegd dat de rentes hoog zullen blijven als dat nodig is om de inflatie omlaag te krijgen.

Ook andere centralebankpresidenten, onder wie die van Oostenrijk en Duitsland, hebben verklaard dat het nog te vroeg is om te pauzeren en dat de ECB de rente deze maand waarschijnlijk verder gaat verhogen.