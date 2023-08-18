Narayan de With, Hugo Smink en Ibrahim Al-Dalaimi veroveren stad voor stad Nederland met hun lokale bestelplatform voor eten, met de nadruk op bewust en gezond. Volgens de drie een eerlijker alternatief voor Thuisbezorgd: voordeliger voor de restauranthouder én voor de consument. Het platform is klaar voor de volgende stap naar landelijke dekking en is een sharefundingcampagne gestart.

,,Het gaat goed!’’, vertelt Narayan de With, één van de drie oprichters en managing partners van Nederland Eet, vanuit het hoofdkantoor in Zwolle. Terwijl Nederland vakantie viert, werkt hij deze zomer stug door. Het platform timmert aan de weg en is via sharefunding op zoek naar nieuwe investeerders om een groeislag te kunnen maken. De campagne leverde in de eerste dagen al zo'n 95.000 euro op, meer dan een derde van het streefbedrag van de eerste ronde.

Eerlijk voor restauranteigenaar én consument

Nederland Eet is inmiddels vijf jaar actief en is snel uitgegroeid tot één van de grootste lokale bestelsites voor eten van Nederland. ,,Toen we startten met 15 ondernemers in de omgeving van Zwolle kregen we te horen: 'we betalen veel te veel bij grote internationale platformen'. We willen een alternatief waarbij we eerlijk worden behandeld. Waarbij wij naar voren komen als ondernemer.’’

,,Toen wij begonnen, wisten we dat we de moeilijkste sector van de wereld kozen’’, vertelt Narayan. ,,Je speelt gelijk Champions League. Je kent je tegenstanders. En daardoor kun je jezelf behoorlijk onderscheiden. Onze strategie is dat wij altijd voordeliger zijn. Onze commissie voor restauranteigenaren zit vast op een laag tarief van 8 procent. Dat is bijna de helft van wat grote concurrenten rekenen. En wij zorgen ervoor dat de consument ook korting krijgt. Die marge is er. En daardoor zien zij ook van: 'hé, de wereld kan veel eerlijker'.’’

Er zijn ongeveer 10.000 bezorgrestaurants in Nederland. We willen dat die allemaal toegang hebben tot een eerlijk en lokaal platform

Buy and build-strategie

,,Eigenlijk alle restaurants met wie we werken gunnen het ons. Dat creëert een troef ten opzichte van de concurrentie.’’ Door gezamenlijk lokale marketingacties op te zetten met de restauranteigenaren, weet Nederland Eet de consumenten te bereiken en aan zich te binden, legt Narayan uit. Tegelijkertijd biedt het platform een breed aanbod van verantwoorde lokale restaurantopties en ligt er een sterke focus op bewuster en gezonder eten. ,,Onze kernwaarden onderscheiden ons, dat is onze identiteit. En we weten dat onze klanten ook echt daarom aanhaken.’’



In Zwolle, Kampen en Deventer is het platform nu de grootste partij qua aantal eindgebruikers. ,,Er komt vanuit het hele land nu veel aanvraag’’, zegt Narayan. ,,We hebben altijd een stad-voor-stad-strategie gehanteerd en gezegd dat we eerst rendabel willen worden. We zijn nu winstgevend. Er zijn ongeveer 10.000 bezorgrestaurants in Nederland. We willen dat die allemaal toegang hebben tot een eerlijk en lokaal platform. Dat willen we doen middels organische groei, maar daarnaast hebben we een buy and build-strategie bedacht.’’

Met het opgehaalde kapitaal uit de (sharefundingplatform, red.) Eyevestor-campagne, kunnen lokale initiatieven in nieuwe steden overgenomen worden. ,,Wij denken dat het nu het juiste moment is en dat we dit niet alleen moeten doen, maar we willen juist de restauranteigenaren er bij betrekken. Want als ze mede-eigenaar zijn, dan gaan ze natuurlijk helemaal voor je door het vuur.’’ Verrassend bleek de interesse vanuit de consumenten. ,,De ondernemer, die spreken wij. Het is mooi als die meedoet. Maar we zijn wel verbaasd over hoeveel eindgebruikers investeren. Dat is ook een bevestiging dat je op de goede weg bent.’’

Het doel is nu om in Nederland flink voet aan de grond te krijgen, zodat we de grootste zijn met dit concept

Een prettige samenwerking met investeerders

Naast de sharefunding, lopen er ook gesprekken met wat serieuzere investeerders, vertelt Narayan. ,,We hebben al een groep investeerders, voornamelijk business angel-achtige familiebedrijven, waarmee we een hele prettige samenwerking hebben. We hebben bewust geen private equity-fondsen of zo. Niet van die investeerdersclubs die er over het algemeen wat meer om bekend staan echt heel erg op de cijfers te sturen en op het behalen van snelle commerciële winsten. Dat gaat ten koste van je kernwaarden en hebben wij altijd afgehouden.’’

Eerst Nederland en dan over de grens?

,,Het doel is nu om in Nederland flink voet aan de grond te krijgen, zodat we de grootste zijn met dit concept. En daar moet ik wel bij zeggen: we hebben niet de ambitie dat we gelijk de grootste spelers van de troon stoten. Maar we willen wel met ons concept en onze manier van doen bereikbaar zijn voor iedereen.’’

En op de langere termijn is er ook een stip aan de horizon, geeft Narayan toe. ,,Wij gaan waarschijnlijk wel internationaal voordat wij hier de grootste zijn. We merken gewoon dat we een heel mooi klimaat hebben gecreëerd met het bedrijf. Dat personeel echt, echt voor ons vecht. Ja, dat wil je. Het is een sterke familie geworden. Een familie die voor elkaar de hand in het vuur steekt.’’

Op het moment van schrijven staat de teller van de Eyevestor sharefunding campagne op 118,765 euro. Investeren kan vanaf 250 euro.

