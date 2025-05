Lees verder onder de advertentie

Dat meldt brancheorganisatie Bionext. De winkels verkochten met name meer biologische vis en brood.De totale biologische omzet steeg in 2024 met 9,6 procent. Dat komt neer op 1,77 miljard euro. Een deel van die groei is te danken aan de omzet van biologische speciaalzaken: die nam met 14,6 procent toe.

Dat komt vooral doordat de fysieke winkels meer klanten trokken, schrijft de brancheorganisatie. Ook de sterke groei van de webshops van speciaalzaken speelt een rol, schrijft NU.nl.

Steeds meer consumenten vinden de biospeciaalzaak Roosmarijn Saat Biowinkelvereniging

Groei omzet biologische speciaalzaken

„De groei bevestigt wat wij in de winkels zien”, zegt Roosmarijn Saat, voorzitter van de Biowinkelvereniging. „Steeds meer consumenten vinden de biospeciaalzaak.” Volgens Saat komt dat door de combinatie van een goed assortiment en deskundigheid en betrokkenheid van de winkels en de webshops.

Supermarkten verkochten vooral meer biologische vis: die omzet groeide met 74 procent. Ook de verkoop van vleesconserven en brood nam flink toe.

Wat is biologisch? Het woord ‘biologisch’ is binnen de Europese Unie een beschermde term. „Bij biologische landbouw wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dierenwelzijn en milieu”, zei het Voedingscentrum eerder tegen NU.nl. „Zo hebben dieren meer ruimte om te leven en natuurlijk gedrag te vertonen en gebruiken boeren de mest van hun dieren zoveel mogelijk op eigen land.” Ook aan het verbouwen van groente zijn regels verbonden. Zo mogen boeren geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken voor hun gewassen.

Aandeel biologische landbouwgrond ook gegroeid

Daarnaast groeide het aandeel van biologische landbouwgrond in Nederland. In totaal is nu 5,1 procent van de Nederlandse landbouw biologisch. Het grootste deel van die biologische hectares is grasland voor de dierlijke sectoren, met name het melkvee.

