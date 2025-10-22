Monica’s sieradenmerk ging in 3 jaar naar 15 miljoen euro omzet: ‘Over advertenties zeg ik: hoe lelijker, hoe beter’

Van sieraden rijgen aan de keukentafel tot 400.000 bestellingen per jaar: Monica Westerveld, oprichter van sieradenmerk Notbranded, bouwde zonder investeerders aan een internationaal bedrijf. Aan ambities geen gebrek: dit jaar wil ze 15 miljoen euro omzet maken en uiteindelijk wil ze het grootste sieradenmerk van de wereld worden.

„Ik denk dat het sowieso goed is om je ambitie uit te spreken. Voor jezelf, maar ook voor je team”, zegt ondernemer Monica Westerveld in De Ondernemer Live. En waar sommige ondernemers soms wat terughoudend zijn met het delen van cijfers, is Monica daar open over. „Vorig jaar hadden we 250.000 bestellingen en dit jaar richten we ons op 400.000, met een omzet van 15 miljoen euro.”

Van keukentafel naar miljoenen omzet

Monica klinkt als een doorgewinterde, grote ondernemer. Toch zat ze drie jaar geleden nog aan haar keukentafel en draaide ze slechts zes ton omzet. „Ik deed toen nog alles zelf, van inpakken tot advertenties. Ik merkte wel dat ik daardoor tegen een plafond aan liep. Pas toen ik collega’s aannam en we ons op het buitenland richtten, ging de groei echt hard.’’

Ik zag ruimte voor een betaalbaar merk met een brede identiteit, geschikt voor iedereen Monica Westerveld

De sieradenmarkt is druk en vol concurrentie, toch begon Monica zeven jaar geleden met Notbranded. „Ik wilde iets doen dat ik zelf erg mooi vond. Ik zag ook nog wel ruimte voor een betaalbaar merk met een brede identiteit, geschikt voor iedereen.’’ Monica biedt oorbellen en kettingen al vanaf 17 euro aan. De inkoop gebeurt in China. „Er zit vaak een smet op China, maar ik zie juist dat er veel aandacht is voor kwaliteit en duurzaamheid, misschien nog wel meer dan in Europa.’’

Zonder investeerders, vanaf dag één winstgevend

Met activiteiten in 28 landen en een website in zes talen lijkt internationale groei soepel te verlopen. De uitbreiding naar andere landen heeft Notbranded extra snel doen groeien. „We hebben de website vertaald en zijn gaan adverteren in de verschillende landen. Vanuit globale campagnes zagen we waar tractie was en dat hebben we lokaal geoptimaliseerd. Bij sieraden werkt dat goed: het is een universeel product.’’ Toch is maatwerk per land erg belangrijk: „Duitsers willen vertrouwen zien, dus verwerken we reviews in de advertenties. Fransen zijn juist meer gericht op design.

Die snelle groei in het buitenland bleef niet onopgemerkt. Zo won het sieradenmerk in 2024 de Crossborder Top 30, de lijst van de snelstgroeiende Nederlandse e-commercebedrijven over de grens. Over haar aanpak voor dat succes is Monica luchtig. „Dat is een kort verhaal eigenlijk. We hebben gewoon een goed product dat op veel markten werkt met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Spannender kan ik het niet maken.”

Echt een les voor andere ondernemers, is dat de meest mooie advertenties over het algemeen niet de advertenties zijn die het beste converteren Monica Westerveld

Maar toch even voor de andere ondernemers. Hoe zag haar aanpak er dan uit? „Instagram is heel belangrijk voor ons geweest. We hebben veel verschillende type advertenties uitgeprobeerd. Wat echt een les is voor andere ondernemers, is dat de meest mooie advertenties over het algemeen niet de advertenties zijn die het beste converteren. Ik zeg altijd: hoe lelijker, hoe beter. Er zijn veel merken die vasthouden aan het branding-verhaal, dat het er altijd supermooi uit moet zien. Maar de ervaring leert toch, de advertenties waar wij mee zijn gaan schalen, die doen pijn aan mijn ogen als ik die nu terug zie. Uiteindelijk bleken het wel advertenties te zijn die heel goed werken.”

Monica Westerveld van sieradenmerk Notbranded. Foto: eigen beeld

Geen financiering voor Notbranded

Wat opvallend is aan het internationale sieradenmerk is dat Notbranded tot nu toe groeide zonder externe financiering. „Vanaf dag één zijn we winstgevend. Ik had in het begin een paar honderd euro, dat is geen gimmick. Al het verdiende geld stopte ik terug in de onderneming. We hebben geen investeerders, dus ik moest kosten laag houden. Tot op de dag van vandaag doe ik ook zelf de administratie. Zelfstandig blijven is heel erg belangrijk voor mij.’’

Ik heb geleerd dat het niet altijd belangrijk is wat iemand heeft gedaan. Je moet echt willen en de houding hebben om door te willen groeien, dat zit echt in ons dna Monica Westerveld

Op de loonlijst staan ook slechts tien mensen. Dat is mogelijk doordat Monica processen zoals warehousing en klantenservice uitbesteed. „Ons team was eerst een stuk groter. Warehousing zat tot maart dit jaar nog binnen ons bedrijf. We hebben nu vanwege de groei gekozen om dat uit te besteden. Je kunt daardoor sneller schalen. We groeiden elke keer harder dan we dachten, waardoor we telkens tegen een plafond opliepen wat betreft de verwerking.”

Bij het aannemen van personeel is het snel kunnen schakelen en willen groeien een belangrijk criterium. „Ik heb bij het aannemen van personeel geleerd om te letten op iemands karakter. Ik ben ook wel vaak op mijn bek gegaan hiermee. Je hebt andere verwachtingen bij mensen of ze hebben een bepaalde manier van werken die je er niet snel meer uithaalt. Ik heb geleerd dat het niet altijd belangrijk is wat iemand heeft gedaan. Je moet echt willen en de houding hebben om door te willen groeien, dat zit echt in ons dna.”

Winkel in Lutjebroek?

Na jaren focussen op het vinden van nieuwe klanten verschuift de aandacht van Notbranded steeds meer naar klantbehoud. „Ons retentiepercentage is boven de 40 procent. We zetten nu CRM-marketing en een loyaliteitsprogramma op, zodat klanten punten kunnen sparen en voordelen krijgen. Het doel is dat klanten vaker terugkomen, zonder extra acquisitiekosten.’’

In november zal Notbranded naast de online verkoop een eerste fysieke winkel openen in Amsterdam. Is Monica van plan meer winkels te openen? „We willen op strategische plekken zitten, zoals Amsterdam. Maar we gaan niet in Lutjebroek of iets dergelijks zitten. De gedachte achter onze winkelformule is enerzijds een contactpunt voor klanten. Anderzijds is het echt branding, dus we willen gewoon dat mensen ons zien in de winkelstraat, ook tussen die concurrenten. Het is ons visitekaartje en het gaat er denk ik voor zorgen dat we gewoon veel meer online traffic gaan krijgen.”

25 miljoen omzet in 2026

De stip op de horizon is helder voor Monica. „We hebben de potentie om het grootste sieradenmerk ter wereld te worden. De wereld is groot, er liggen veel kansen, ook buiten Europa. Het is belangrijk om te blijven optimaliseren en een bredere doelgroep aan te spreken.’’

Voor 2025 mikt Westerveld op een omzet van 15 miljoen euro, met een lange termijn ambitie om door te groeien naar 25 miljoen en verder. ,,Het belangrijkste obstakel is onze strategie onder de knie krijgen voor de volgende fase: acquisitiekosten in de hand houden en bestaande klanten converteren naar meer aankopen. Dat is waar we hard aan werken.’’

