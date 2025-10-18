Newtone en PKF BOFIDI vormen internationaal strategisch partnership

Het Nederlandse advies- en accountantskantoor Newtone en het Belgische PKF BOFIDI gaan een strategisch partnership met wederzijdse participatie aan. Met deze samenwerking ontstaat een grensoverstijgende organisatie met een gecombineerde omzet van 230 miljoen euro en ruim 1.500 medewerkers verdeeld over 20 vestigingen in de Benelux.

De advies- en accountancymarkt kent een sterke consolidatiegolf, met veel overnames en fusies. Om autonoom te blijven opereren en groei te blijven stimuleren, investeren Newtone en PKF BOFIDI gezamenlijk in het neerzetten van een krachtig grensoverschrijdend netwerk.

Beide bedrijven behoren in hun thuismarkt tot de grotere advies- en accountantskantoren, met een brede dienstverlening voor ondernemers. Om klanten optimaal te blijven ondersteunen in uitdagende tijden, is voortdurende innovatie en investering cruciaal. Met dit partnerschap versterken Newtone en PKF BOFIDI hun slagkracht om gezamenlijk antwoord te geven op de steeds complexer wordende vraagstukken waar klanten voor gesteld worden.

Innovatie

Ontwikkelingen als technologische innovatie en verscherping van regulering en rapportageplicht vragen om een sterkere consultancyrol van advies- en accountantskantoren en kennis van onder meer technologie, data-analyse, ESG en cybersecurity. Door de krachten te bundelen, kunnen beiden organisaties hier beter op inspelen, met behoud van zelfstandigheid en eigen identiteit.

Newtone heeft zich dit jaar al versterkt met het toonaangevende A kantoor Aeternus en PKF BOFIDI ging onlangs een samenwerking aan met technologiepartners CNEXT en OBS om innovatie zowel intern als extern aan te jagen. Met deze stap maken Newtone en PKF BOFIDI grotere investeringen in technologie mogelijk, waarmee klanten sneller en effectiever geholpen kunnen worden en medewerkers nieuwe ontwikkelkansen krijgen.

„Onze klanten opereren in uitdagende markten waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de druk toeneemt door veranderende wet- en regelgeving. Door de krachten te bundelen, kunnen wij hen nog beter ondersteunen met geïntegreerde oplossingen op het gebied van accountancy, audit, fiscaliteit, juridische advisering, bedrijfsadvies en corporate finance. Klanten krijgen toegang tot een breder expertisenetwerk, geïntegreerde dienstverlening over landsgrenzen heen, en één aanspreekpunt voor complexe grensoverstijgende vraagstukken. Daarnaast kunnen we efficiënter werken door specialisatie en kennisdeling. Wij zijn dan ook erg verheugd met dit partnerschap”, aldus Stephan Seijkens, CEO van Newtone.

Stephan Seijkens, CEO bij Newtone. Foto: Inge Mol.

Johan Peeters, CEO van PKF BOFIDI benadrukt de sterke basis voor samenwerking: „De culturele en professionele fit tussen Newtone en PKF BOFIDI is groot. Beiden zijn we duidelijk first movers in onze markt. We hebben allebei dezelfde ambitie: een sterke en toonaangevende speler zijn in België en Nederland voor ondernemers en bedrijven die écht vooruit willen. Wat ons bindt is ondernemerschap, energie en een drive om steeds beter te worden. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze mensen brengt de verbreding en verdieping van de dienstverlening nieuwe kansen. Medewerkers krijgen toegang tot een veel groter netwerk, internationale projecten en klanten, en specialisatie-mogelijkheden.”

Landenorganisaties blijven intact

Beide kantoren blijven actief onder hun eigen naam en behouden hun eigen identiteit. De landenorganisaties blijven intact - zij zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen strategie en operatie. De lokale aansturing, partnergroepen en ondersteuning van beide bedrijven ondergaan geen wijzigingen.

Als onderdeel van het partnership, treedt Newtone ook toe tot het PKF-netwerk, waar BOFIDI al langer deel van uitmaakt. PKF is een internationaal netwerk van meer dan 200 accountancykantoren in 150 landen, dat opereert volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden in accountancy en inzet op uitwisseling van kennis, resources en best practices. PKF BOFIDI en Newtone zijn de exclusieve vertegenwoordigers voor België en Nederland binnen PKF.