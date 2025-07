Zijn bedrijfsbusjes rijden overal in de Oost-Achterhoek en de projecten die hij oppakt worden steeds omvangrijker. Wie Sjoerd Frielink (40) nog kent van de basisschool, had nooit gedacht dat hij een eigen zaak zou hebben met veertig werknemers.

‘Kiek uut! Bulten! De bestrating wordt straks donders mooi’.



Bezoekers van het Winterwijkse dorpscentrum konden een glimlach niet onderdrukken toen er een straat vorig jaar werd heringericht. Met ludieke ‘Zwarte Cross-achtige’ bordjes werden ze geattendeerd op de werkzaamheden die Frielink Multidiensten daar verrichtte, meldt het Brabants Dagblad.

„Nadat we op de zaak wat opzetjes hadden gemaakt, dacht ik: dat moeten we doen! Misschien dat het verkeerd zou vallen bij mensen, maar ik wilde er alles aan doen om de werkzaamheden in het centrum een positief tintje te geven.”

Speciaal onderwijs: Sjoerd weg bij vriendjes

Sjoerd Frielink volgt bijna altijd zijn gevoel. Dat begint al op de basisschool in buurtschap Woold. In de boeken zitten, is niet echt zijn ding. De kleine Sjoerd houdt zich liever buiten bezig met straten, graven, maaien of dingen slopen.

Dat plaatje past niet zo goed op de reguliere school, krijgt hij in groep 4 te horen. Sjoerd voelt zelf ook dat hij anders is dan anderen. Hij wordt naar het speciaal onderwijs gestuurd. „Dat is zeker pijnlijk geweest”, blikt hij terug. „Je wordt op dat moment ook weggehaald bij je vriendjes. Tegelijkertijd gaf het me veel bewijsdrang. Ik wilde graag laten zien wat ik als praktische jongen wél kon.”

Dat resulteert in een smetteloos afgeronde groenopleiding in Doetinchem en een eerste baan bij een loonbedrijf. Daar merkt hij al snel dat hij liever een eigen koers wil varen. De recent overleden Jan Deunk, op dat moment boekhouder en sparringpartner van Sjoerd, adviseert de 19-jarige om een eigen bedrijf te beginnen.

Noem het gewoon Frielink Multidiensten, zegt Jan, dan kun je alle kanten op.

Soms zie je in mensen zoveel drive en talent, maar ze worden overgeslagen omdat dat niet op papier staat Sjoerd Frielink Eigenaar Frielink Multidiensten

‘Zelfs kinderen opgehaald van de opvang’

Zo gezegd, zo gedaan. Sjoerd pakt aanvankelijk letterlijk alle klussen aan waarvoor hij wordt benaderd. Niet alleen hoveniers-, riolerings-, sloop- en straatwerk dus.

„Eigenlijk deden we alles, behalve op kinderen passen”, zegt hij met een knipoog. „Ik heb ervaring als kelner in het verenigingsgebouw en deed daarom ook de horeca tijdens buurtfeesten. We hebben zelfs kinderen opgehaald van de opvang en verhuizingen georganiseerd. Dat doen we nu allemaal niet meer, al doen we nog steeds heel veel.”

‘Nu’ is twintig jaar nadat hij zelfstandig ondernemer werd. Inmiddels is hij een paar bedrijfspanden verder.

Het begint allemaal jaren geleden in de tuin van het ouderlijk huis, die steeds meer wordt omgevormd tot depot voor groenafval, puin, klinkers en allerlei machines.

Wanneer hij met zijn vriendin gaat samenwonen, verhuist het bedrijf mee. Maar zodra ze constateren dat het toegangshek amper meer dicht kan en dat om 05.30 uur eerst alle bussen en aanhangers op de weg moeten worden gezet om een beetje ruimte te creëren, besluit Sjoerd verder te kijken.

Nieuwe werkplek met ruime loods

Na een paar jaar vindt Frielink Multidiensten onderdak op een andere plek. Met een ruime loods, een werkplaats, een kantoor en een imposante kantine is er voorlopig nog ruimte zat. Voor de inmiddels veertig man personeel („We hebben ooit gezegd dat zes wel genoeg was”) moet alles tiptop in orde zijn, vindt de eigenaar.

Met een ruime loods, een werkplaats, een kantoor en een imposante kantine is een voorlopig nog ruimte zat voor het bedrijf van Sjoerd Frielink. Foto: Jan van den Brink

‘Dat vuur is goud waard’

Onder dat personeel bevinden zich stratenmakers, hoveniers en andere vaklieden. Mensen die willen doorgroeien, krijgen kansen. Sjoerd weet als geen ander hoe het is om heel handig met de handjes te zijn, maar wat minder goed op school. Hij kijkt verder dan diploma’s, certificaten en gelikte sollicitatiebrieven.

„Soms zie je in mensen zoveel drive en talent, maar ze worden overgeslagen omdat dat niet op papier staat. Terwijl juist dat vuur, de inzet en de wil om iets van jezelf te maken goud waard zijn.”

Ook deze zomer stapelt het werk zich onverminderd op. Al heeft Sjoerd inmiddels de luxe om niet zomaar alles aan te nemen. „We doen steeds grotere projecten, vooral voor overheden en organisaties als Natuurmonumenten. Wat niet betekent dat we ons ergens te groot voor voelen.”

„Wij hebben klussen van 15 euro tot een paar ton. Van een verstopt riool tot een groot project voor Waterschap Rijn en IJssel. Alles wat we hebben gedaan, heeft ons gebracht tot wie we nu zijn. Dat zal ik echt niet vergeten.”

