Bloomberg: Italiaans onderzoek naar Pfizer om belastingroutes

Italiaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de manier waarop farmaceut Pfizer winsten in Italië wegsluisde naar fiscaal gunstigere landen, waaronder Nederland. Het geneesmiddelenbedrijf zou zo minstens 1,2 miljard euro hebben verborgen voor de Italiaanse belastingdienst, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden rond het onderzoek.

De financiële politie van Italië vermoedt dat de dochteronderneming van Pfizer in het Zuid-Europese land overtollig kapitaal overmaakte aan dochters in de Verenigde Staten en Nederland. Zo vermeden ze belastingen die kunnen oplopen tot 26 procent, zeggen de bronnen tegen Bloomberg.

Het onderzoek, dat sinds februari gaande is, richt zich op de jaren 2017, 2018 en 2019. Multinationals schuiven vaker met winsten tussen verschillende landen om zo min mogelijk belasting te betalen. Dat Pfizer onderwerp is van een onderzoek, betekent dan ook niet automatisch dat de coronavaccinproducent de wet heeft overtreden. Na de afronding van het onderzoek naar Pfizer deelt de politie de resultaten met de fiscus, die uiteindelijk beslist of er iets mis is.

Meewerken Pfizer

Een woordvoerder van de financiële politie in Rome wilde niet reageren op vragen. Pfizer verklaart aan alle belastingwetgeving in Italië te voldoen. "De Italiaanse belastingdienst controleert de belastingen bij Pfizer geregeld en Pfizer werkt daar aan mee."

De onlangs aangetreden premier Giorgia Meloni wil dat de belastingautoriteiten van Italië zich meer richten op grote multinationals in plaats van kleine, lokale bedrijven.