Bond dreigt met acties bij BP-raffinaderij in Rotterdamse haven

Vakbond CNV dreigt met werkonderbrekingen en stakingen bij de olieraffinaderij van BP in de Rotterdamse haven. Volgens de bond willen werknemers van het bedrijf binnenkort in actie komen uit onvrede over het cao-eindbod van de werkgever.

Lees verder onder de advertentie

CNV-onderhandelaar Jaap Bosma zegt dat de leden van zijn bond en ook die van FNV het cao-eindbod van BP begin oktober al massaal verworpen hebben. "We hebben daarna een voorstel gedaan aan BP, maar ze blijven bij hun eindbod en willen er geen cent meer bij geven." Hij stoort zich eraan dat BP momenteel "goud geld verdient aan de dieselprijzen", maar dat werknemers niet al het extra loon krijgen waar ze om vragen.

Maandag peilde CNV of de eigen achterban acties op touw wil zetten. "Ruim 90 procent van de leden wil actievoeren voor een betere cao", maakt Bosma uit de peiling op. Nu zal een gezamenlijk actiecomité van CNV en FNV acties gaan voorbereiden. Die acties zouden kunnen variëren van tijdelijke werkonderbrekingen tot langdurige stakingen.

Bij BP Nederland was maandagavond niemand bereikbaar voor commentaar. Onder de cao van BP vallen volgens CNV ongeveer 340 werknemers.