Ouders maken horecadroom zoon Sem (18) waar met Bourgondisch hotel-restaurant in Hoeksche Waard

Leegstand in een winkelstraat geeft vaak een unheimisch gevoel. Zeker in het geval van Hotel Opus One. Een jaar bleef het goedlopende hotel-restaurant in het Zuid-Hollandse Numansdorp dicht. Nu is het heropend, met een knipoog naar de Limburgse roots van de uitbaters.

Gastvrouw Rianne in een carnavaleske uitdossing, wijn van Limburgse makelij en een fier wapperende Limburgse vlag. Bij de heropening van Boutique Hotel Opus One tijdens de jaarlijkse Wijnroute - een wandelwijnproeverij langs winkels en bedrijven - eind september wist ‘Numansdorp’ meteen waar Thom, Rianne en zoon Sem Derks voor staan: Brabants bourgondisch en Limburgs gastvrij, aldus het AD.

In de Hoeksche Waard leven de Limburgse import-Brabanders uit Dinteloord sinds kort hun horecadroom. Het was Sem (18) die via baantjes in de horeca van Bergen op Zoom zijn levensbestemming ontdekte. Zijn enthousiasme sloeg over op zijn ouders Thom (44) en Rianne (40).

Te veel naar ‘Ik Vertrek’ gekeken?

„De droom van Sem is ook onze droom geworden’’, vertelt Thom. „We hebben totaal geen achtergrond in de horeca, maar zijn op een gegeven moment wel stiekem naar hotels gaan zoeken. Misschien hebben we iets te veel naar programma’s als Ik vertrek gekeken. Het avontuur trok in elk geval.’’

Na een bezichtiging van het levenswerk van Ad Bussing en Astrid Roozenburg, de plaatselijke ondernemers die het hotel tien jaar geleden uit de grond stampten, was de familie Derks meteen verkocht.

Het is voor ons een heel leuke kans om iets met de kinderen op te bouwen Rianne Derks

Horecadroom Sem wordt realiteit

„De makelaar zei: ‘Als je vannacht niet slaapt, dan weet ik dat ik een afspraak voor een tweede bezichtiging kan plannen’’, zegt Rianne. „Nou, ik heb die nacht geen oog dichtgedaan. Het is voor ons een heel leuke kans om iets met de kinderen op te bouwen. Kinderen ja, want een andere zoon leert voor kok en we zetten deze stap ook voor hem.’’

Astrid Roozenburg destijds bij de opening. Foto: Victor van Breukelen

Mentoren van jonge ondernemer

Met ‘Ad en Astrid’ als hun mentoren zijn ze zacht geland. „Het is nog steeds wel een kwestie van springen in het diepe en kijken hoe je valt, maar met de kennis en tips die Ad en Astrid delen, zijn we er allesbehalve blanco in gegaan’’, aldus Thom. „Na het overlijden van Bas Lodder, de vorige uitbater, hebben zij zich weer over het pand ontfermd. Hun ziel zit er nog steeds in.’’

Ooit wil ik mijn eigen club Sem (18)

Met Sem achter de bar, Rianne als hotelmanager en gastvrouw en Thom als organisatorische duizendpoot op de achtergrond is er een spontane taakverdeling ontstaan. „Ooit wil ik mijn eigen club’’, verklapt Sem. „In de stijl van de jazzclub in de film Scarface.’’

Zijn vader heeft de laatste tijd veel tijd en energie gestoken in de pr van het hotel-restaurant. „Als je een jaar dicht bent geweest, is het wel nodig om op de trommel te slaan. Zo van: mensen, we zijn weer open!’’

„Ik heb bijvoorbeeld zojuist vierhonderd bedrijven gemaild dat we er weer zijn. We moeten het voor een groot gedeelte van zakelijke klanten hebben. Ook heb ik contact gelegd met winkeliers en middenstanders in het dorp voor een mogelijk toekomstige samenwerking.’’

Topkoks in luxe hotel-restaurant

De voortekenen voor een geslaagd avontuur zijn volgens de familie Derks legio: een prachtig, luxe hotel in een drukke winkelstraat en bijna geen ander hotel in de Hoeksche Waard.

„En vergeet niet dat we twee topkoks hebben’’, vindt Rianne. „Ze zetten je overheerlijke zoervleisj voor. Limburgser wordt het niet. Limburgse vlaai? Een vlaai mag je alleen Limburgse vlaai noemen als je die op de dag van productie consumeert. Dit is helaas niet haalbaar voor ons.’’

Achter de bar rinkelt de telefoon. Sem neemt vriendelijk op. „We willen Limburgse gastvrijheid in Zuid-Holland bieden. En dat Hoeksche Waarders stug zijn, wat we hier en daar van tevoren hoorden, nou, dat is grote onzin. Een buitenklusje van vijf minuten duurde in het begin anderhalf uur omdat iedereen me aansprak.’’