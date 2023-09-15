Bonden bereiken cao-akkoord voor grondpersoneel KLM

Vakbonden FNV en CNV zijn samen met KLM tot een cao-akkoord gekomen voor het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Het is nu aan de leden van de bond om daarmee in te stemmen. Doen zij dat, dan zijn de eerder dreigende stakingen definitief van de baan, aldus CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah. FNV-bestuurder David van de Geer spreekt van een "prachtig voorstel".

KLM heeft ongeveer 15.000 grondmedewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of passagiers in de vertrekhallen te woord staan. Volgens de gemaakte afspraken stijgen hun lonen per september met 135 euro, naar rato van het dienstverband. Per 1 oktober gaan de salarissen met 6 procent omhoog, op 1 juli volgend jaar volgt nog een verhoging van 3 procent. Ook ontvangt het personeel in januari 2024 een eenmalige uitkering van 500 euro bruto.

Een van de hete hangijzers tijdens de cao-onderhandelingen was de compensatie voor de snel gestegen inflatie. Ook daar is in de overeenkomst rekening mee gehouden. Als de inflatie over heel 2024 hoger uitvalt dan 3 procent, dan worden de lonen van de medewerkers op 1 januari 2025 met nog eens 2 procent verhoogd.

Acties

Eerder dreigden FNV en CNV met acties onder het grondpersoneel, omdat de cao-onderhandelingen in een impasse waren geraakt. De bonden stelden KLM een ultimatum, maar vlak voor het verstrijken van de deadline, besloten beide bonden de gesprekken te hervatten. Met resultaat dus.

Amallah is tevreden over de afspraken. Hij roemt de actiebereidheid van de CNV-leden, zonder wie dit akkoord niet tot stand was gekomen. "Door voor zichzelf en voor elkaar op te komen, krijgen ze nu een loonsverhoging die recht doet aan hun inzet voor KLM", aldus de vakbondsman. "Ik ben blij dat de werkgever met dit resultaat ook eindelijk haar waardering voor hen laat zien."

KLM bespreekt de uitkomst in een verklaring als "een wezenlijke vooruitgang voor alle grondcollega's". Volgens de luchtvaartmaatschappij laten andere betrokken vakbonden, De Unie, NVLT en VKP, op een later moment nog weten of het akkoord geschikt is om aan leden voor te leggen. KLM hoopt "dat dit spoedig leidt tot een akkoord met alle vijf grondbonden".