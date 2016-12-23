Breed assortiment medische hulpmiddelen bij Olland

De mensen die ze over de vloer krijgen, kampen met fysieke problemen waarvoor ze aangewezen zijn op het dragen van een hulpmiddel. Hun vragen verschillen van een eenvoudige polsbrace tot een borstprothese.

Breed assortiment

De kracht van Olland zit in het ongelofelijk brede assortiment: van rollators tot verrekijkers, van steunzolen tot gespecialiseerde lingerie. Yvette: “Vooral elastische kousen en mammacare (protheses, aangepaste lingerie) zijn veelgevraagde producten. Iedereen die hier komt, gaat een acceptatieproces door. Onze medewerkers zijn opgeleid om dat te herkennen. De meesten hebben een verpleegkundige achtergrond. Ze krijgen regelmatig met emoties te maken. Sommige klanten moeten eerst hun verhaal kwijt, daarvoor neem je iets langer de tijd om ze op hun gemak te stellen. Iedereen heeft recht op persoonlijke aandacht.''

Drempel

De medewerkers dragen witte jasjes. “Daarmee stralen ze zorg uit en zo zijn we als bedrijf makkelijk te herkennen'', legt Yvette uit. Behoedzaamheid hoort bij hun vak, klanten lopen niet graag te koop met de problemen waarmee ze te kampen hebben, denk aan de eerder genoemde borstprothese. ,,Meestal is het contact al telefonisch gelegd en komen mensen op afspraak. Ze hoeven niet aan de balie uit te leggen waarvoor ze komen, indien die drempel nog te hoog is voor ze'', zegt Yvette.

Familiebedrijf

Ze werkt sinds een jaar of veertien in de winkel aan de Kamperstraat in Zwolle, die dankzij een flinke verbouwing met twee aangrenzende panden tot bloei is gekomen. ,,Mijn vader nam de winkel in 1976 over, dit pand is mijn tweede huis. We zijn met het bedrijf opgegroeid, ik deed hier onder meer vakantiewerk. We zijn een familiebedrijf. Sinds mijn studie woon ik in Amsterdam, de financiële administratie is mijn specialiteit. Mijn zusje is net als mijn vader opticien en werkt hier langer dan ik.''

Geen website

In 2001 openden ze ook een winkel in Hengelo. Opvallend: de zaak heeft geen website. Yvette: ,,Onze doelgroep, vooral de oudere generatie, is niet met internet opgegroeid. Veel klanten gebruiken het niet, we zitten wat dat betreft tussen twee generaties in. Het enige wat ze van een website handig vinden, zijn onze openingstijden, hoor ik vaak. We kunnen hulpmiddelen ook niet aanpassen via een webshop of advies geven over het hulpmiddel. En dat is wel essentieel.''