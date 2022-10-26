Britse minister: Sunak wil tijd nemen voor begrotingsplannen

De Britse premier Rishi Sunak wil de tijd nemen om goed naar de details van nieuwe begrotingsplannen te kijken. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly woensdagochtend gezegd tegen Sky News en de BBC.

De verklaring over de begroting moet volgens de planning eind deze maand naar buiten komen. Maar dat is een datum die was gecommuniceerd onder Sunaks voorganger Liz Truss. Cleverly wilde niet bevestigen dat Sunak zich aan dat tijdschema zal houden.

Op de financiële markten wordt reikhalzend uitgekeken naar de plannen. Daarin zal de nieuwe Britse regering naar verwachting uiteenzetten hoe ze het resterende begrotingstekort van wel 40 miljard pond denkt te kunnen dichten.

Plan regering

"Sunak zal natuurlijk wat tijd willen nemen om daaraan te werken," zei Cleverly hierover. "We weten dat het snel moet komen. We weten dat mensen zekerheid willen. We weten dat mensen een duidelijker beeld willen van de plannen van de regering."

De opmerkingen zijn bijzonder omdat de snelle leiderschapsverkiezing binnen de Conservative Party na het vertrek van Truss gepland was met het oog op de datum voor de verklaring over de begroting. Maar een kleine vertraging zou niet uitmaken, aldus Cleverly.

Duidelijk voornemen

"Wat we willen doen, is ervoor zorgen dat we dat goed doen", zei de minister. "Als dat een korte vertraging betekent, om ervoor te zorgen dat we dit goed krijgen, denk ik dat dat helemaal niet erg is."

Truss trad dinsdag af als premier na grote onvrede over haar omstreden begrotingsplannen. Ze wilde namelijk forse belastingverlagingen doorvoeren en de overheid zou ook flink meer gaan uitgeven. Daarvoor dacht Truss het geld dan te lenen. Op de financiële markten werd geschrokken gereageerd. Er dreigden zelfs pensioenfondsen om te vallen en de Britse centrale bank moest ingrijpen om de markten tot bedaren te brengen.