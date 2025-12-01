Met Op Sloffen wil Hadewich aandacht voor vluchtelingen: ‘Bedrijf moet ook iets voor ander betekenen’

Ze wil graag ondernemen, maar niet alleen voor zichzelf. Hadewich de Jong (35) startte een jaar geleden met Op Sloffen, waarmee ze aandacht vraagt voor vluchtelingproblematiek. Hoe kansrijk is ‘impactvol ondernemen’ volgens de deskundige?

Lees verder onder de advertentie

Het ondernemerschap heeft haar altijd aangetrokken, vertelt de Mijdrechtse, in haar kleine atelier aan huis aan het AD. „Maar ik wilde ook iets doen met sociale impact en maatschappelijke betrokkenheid. Dat idealisme zit wel in mij. Dus mijn bedrijf moest niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen iets betekenen. Zo wilde ik graag Stichting Vluchteling steunen. Ik heb meegelopen met de Nacht van de Vluchteling en ben echt geraakt door de verhalen. Maar wat kon ik doen?”

Tijdens corona was ze zwanger en bedacht ze om zelf babykleertjes te maken. Ze leerde vanaf patroon werken en omgaan met de naaimachine. „In die tijd waren mijn sloffen kapot. Ik dacht: kan ik niet zelf sloffen maken? Toen viel het kwartje. Het idee van: wij leven hier ‘op onze sloffen’, wij hebben het goed en mogen daarvan genieten. Een vluchteling heeft een heel ander leven, laten we daar niet de ogen voor sluiten.”

Lees ook: Koeckebackers: de eerste commerciële sociale impact bakkerij

Lees verder onder de advertentie

Deel opbrengst naar vluchtelingen

Het heeft tien versies gekost om behoorlijke sloffen te maken, lacht de onderneemster. „Toen had ik het in de vingers en kon ik doorpakken.” Het bedrijf werd opgericht, alles voorbereid en oktober vorig jaar ging webshop Op Sloffen de lucht in. Daarbij doneert Hadewich een percentage van de opbrengst aan Stichting Vluchteling.

Het bedrijfsleven is een belangrijke pijler, want ze wil vooruit. „Dit is geen hobby. Ik wil een echt bedrijf runnen dat ik kan ontwikkelen en uitbouwen, het moet ook gewoon goed draaien. Ik zie veel mogelijkheden op de zakelijke markt. Zo bied ik acties op maat voor bedrijven, op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeeld is de ludieke campagne ‘een week op sloffen’, waarmee bedrijven hun solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid laten zien.”

Op Sloffen: niet altijd gemakkelijk

Hoe kansrijk is het: ondernemen met idealisme? Prof.dr. Karen Maas is directeur van het Impact Centre Erasmus en deskundig op het gebied van impactvol ondernemen en nieuwe economie. „We zien het steeds vaker, idealistisch ondernemen, zeker bij jonge startups”, zegt Maas. „Niet finance first, maar een ideëel doel om maatschappelijk bij te dragen. Geld verdienen door impact te maken.”

Lees verder onder de advertentie

Prof.dr. Karen Maas. Foto: Impact Centre Erasmus

Dat laatste is niet altijd gemakkelijk, waarschuwt de deskundige. „Natuurlijk kun je zelf bepalen of er winst gemaakt moet worden en zo ja, hoeveel. Toch moet een bedrijf wel financieel gezond blijven. Ik zie dat het soms moeilijk is om aan ideële doelstellingen vast te houden, als het bedrijf zich ontwikkelt. Door externe investeerders die eisen gaan stellen aan groei en winstgevendheid. Of door schaalvergroting waarbij andere keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld wanneer lokale productie te duur wordt en je moet gaan uitbesteden.”

Het is belangrijk om toch dicht bij je impactdoel te blijven, zegt Maas. „Zoals dagbestedingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrekken bij de productie, in plaats van uitwijken naar lagelonenlanden.”

Lees verder onder de advertentie

Ook een aandachtspunt voor impact-bedrijven: er is veel concurrentie.

Het aanbod is groot, dus ben je dan de meest ludieke, de meest aansprekende? Karen Maas

Mooi verhaal en een sympathiek product

„Als ik kijk naar Op Sloffen en de plannen voor de zakelijke markt, vind ik dit zeker een goed idee. Het is een mooi verhaal en een sympathiek product. Maar, het bedrijf is niet de enige die zich presenteert op de impactmarkt. Het aanbod is groot, dus ben je dan de meest ludieke, de meest aansprekende? Hoe uniek moet je zijn?”

Toch denkt Maas dat het idee zeker kans maakt. „Als het gaat om campagnes bij bedrijven, zo’n week op sloffen, kan het groot verschil maken als je de campagne als totaalpakket kan leveren.”

Lees verder onder de advertentie