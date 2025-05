Lees verder onder de advertentie

Trendwatcher Vincent van Dijk zat deze week met zijn vriendin in een tapasbar in Barcelona. Hij keek uit naar een ontspannen avondje. „Helaas zat pal achter ons een gezin met jengelende kinderen. Mijn vriendin zei: laten we hier alsjeblieft weggaan”, vertelt Van Dijk aan het AD.

Hij schreef eerder al over de opkomst van kindonvriendelijke plekken in horecavakblad Entree. „Overal worden mensen met het toverwoord rust gelokt”, zegt hij. „Het leven is hectisch, onze agenda’s zitten tjokvol. Als je dan veel geld uitgeeft aan luxe, wil je niet worden gestoord. Kinderen verstoren dat perfecte plaatje met hun gekrijs.”

Wat meespeelt is dat de maatschappij individualistischer is geworden. „We kunnen minder van elkaar hebben. En als ouders hun kinderen niet corrigeren, ervaren we dat als bloedirritant.”

10 procent aanbod Sunweb kindvrij

Touroperators, horeca, campinghouders en vliegmaatschappijen spelen daar op in. Bij Sunweb (‘Wil jij echt ongestoord genieten van je welverdiende zonvakantie? Kies dan voor een adults only vakantie’) is al 10 procent van het aanbod kindvrij. Vakantiegangers hebben de keuze uit tweehonderd hotels in populaire landen als Spanje, Griekenland en Egypte.

Maar dat betekent zeker niet dat ze alleen voor kinderhaters en ouderen zijn, zegt woordvoerder Martine Langerak. „Ook jonge ouders boeken dit soort vakanties graag. Ze brengen de kinderen naar opa en oma voor een week qualitytime met elkaar.”

Coronacrisis zetje voor herpositionering

De coronacrisis gaf een extra zetje, ziet Sunweb. „Veel hotels hebben de lockdown gebruikt om te verbouwen en zich te herpositioneren voor adults only. Er kwamen wellnessvoorzieningen, yoga, loungebars.”

Touroperator Corendon ging nog een stap verder en introduceerde in 2023 als eerste een kindvrije zone in zijn vliegtuigen. Op de eerste twaalf rijen zijn kinderen onder de 16 taboe. De meerprijs: circa 45 euro. Die stoelen zijn altijd als eerste volgeboekt, stelt het bedrijf.

Kinderen weren uit openbare en commerciële ruimtes in discriminerend Laurence Rossignol, senatrice Frankrijk

Het toenemende aantal plekken waar kinderen niet welkom zijn, stuit ook op weerstand. Kinderen horen bij het leven, zeggen critici, en zijn de samenleving van morgen. Kinderen weren is als de automobilist die een perfect geasfalteerde weg wenst, maar klaagt over het benodigde wegonderhoud.

In Frankrijk ligt daarom een wetsvoorstel op tafel dat de praktijk strafbaar stelt. „Kinderen weren uit openbare ruimtes is discriminerend”, vindt senator Laurence Rossignol. „We leven in een samenleving waarin alles wat ons verstoort, moet verdwijnen. Dat is gevaarlijk.”

Onderzoek tv-programma Pointer

Duitsland ging al eerder die kant op. Daar mogen kinderen sinds 2011 op speelplaatsen en crèches volop lawaai maken, zonder dat omwonenden kunnen klagen. Ook in Amsterdam wil de Sport- raad dat spelende kinderen als ‘gewenst en onvermijdelijk stadsgeluid’ worden erkend, nadat geluidsoverlast door een voetbalkooi in stadsdeel West de buurt tot op het bot had verdeeld.

Uit recent onderzoek van het KRO-NRCV-programma Pointer bleek dat tientallen Nederlandse gemeenten speelplekken afgelopen jaren hebben aangepast na klachten van buurtbewoners. Kabelbanen, schommels en draai- toestellen moesten weg. Diverse malen werd een geluidsscherm geplaatst.

Uit-eten-tas

Opvoedkundige Marina van der Wal vindt het jammer dat kinderen vaker in de horeca geweerd worden, maar snapt het wel. „Veel kinderen gedragen zich slecht: ze rennen rond, gillen, zeuren. Dat kan nog gevaarlijk zijn ook als obers met hete borden rondlopen.”

Je kunt kinderen prima leren om uit eten te gaan. Begin eens bij de grote gele M. Marina van der Wal, pedagoog

Naar een goed restaurant ga je voor het lekkere eten, zegt Van der Wal. „Je betaalt flink voor de gastvrijheid en ambiance. Dan wil je geen joelende kinderen.” De pedagoog noemt het logisch dat ondernemers voor hun omzet kiezen. „Ouders moeten hun kroost beter opvoeden. Je kunt een kind prima leren hoe het zich in een restaurant gedraagt. Begin eens bij die zeurpaal met de grote gele M. Oefen daar.”

Zelf had ze altijd een ‘uit-eten-tas’ bij zich als ze op pad ging met haar twee zonen. „Met speelgoed en spelletjes. Die kwam pas op tafel als we in het restaurant zaten.” Baby’s en peuters moet je volgens haar sowieso thuislaten. „Dat is niet leuk voor hen, en niet voor anderen. Een baby kan zijn behoeftes alleen uitdrukken door te huilen.”

Taboe kindvrije horeca verdwijnt

Trendwatcher Van Dijk merkt dat het taboe op kindvrije horeca steeds meer verdwijnt. „Vroeger werden zulke ondernemers nog uitgemaakt voor kinderhaters. Nu kijken mensen er niet meer van op.”

De horeca kiest sowieso vaker voor duidelijke doelgroepen. „In Barcelona zijn ook cafés alleen voor locals. Spreek je de taal niet, dan ben je niet welkom. In feite is dat hetzelfde.”

Laat kinderen tot een bepaald tijdstip toe. Daarna wordt het adults only. Zo behoud je sfeer én omzet Vincent van Dijk Trendwatcher

Toch ziet hij ook nadelen. „Een gezelschap volwassenen onder elkaar wordt snel saai. En als kinderen niet leren uit eten te gaan, doen ze het later misschien ook minder.” Een oplossing voor restaurants? „Laat kinderen tot een bepaald tijdstip toe. Daarna wordt het adults only. Zo behoud je sfeer én omzet.”

En, besluit hij: „Zonder kinderen is de kans op overlast kleiner, maar niet nul. Je kunt net zo goed naast een vrijgezellenfeest belanden met twaalf luidruchtige mannen of vrouwen die enthousiast zitten te drinken.”